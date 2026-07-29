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मुसळधार पावसाने विदर्भाला झोडपले; नागपूरसह चार तालुक्यांतील शाळांना आज सुट्टी; चंद्रपूर-गोंदियाला रेड अलर्ट

हवामान विभागाने पूर्व विदर्भात पुढील काही दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

Heavy Rain Alert in Vidarbha
मुसळधार पावसाने विदर्भाला झोडपले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 7:41 AM IST

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नागपूर : विदर्भात पुढील तीन दिवस मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागानं वर्तवली आहे. अनेक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट तसेच ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर नागपूरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, हिंगणा आणि कामठी तालुक्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना आज सुट्टी जाहीर केली आहे. याबाबतचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान, संभाव्य अतिवृष्टी आणि प्रतिकूल हवामानाचा विचार करून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं आवाहनदेखील जिल्हा प्रशासनाने केलं आहे.

पूर्व विदर्भात अतिवृष्टीचा इशारा; रेड अलर्ट : हवामान विभागाने पूर्व विदर्भात पुढील काही दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. 30 जुलै रोजी नागपूर जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला असून प्रशासनानं गावपातळीवर आवश्यक खबरदारीच्या सूचना दिल्या आहेत.

गेल्या 24 तासांत विदर्भात सर्वाधिक 139 मिमी पावसाची नोंद भंडारा जिल्ह्यातील साकोली इथं झाली. तर गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी इथं 103.4 मिमी पावसाची नोंद झाली. या दोन्ही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे.

हवामान विभागाने 29 जुलै रोजी नागपूर, भंडारा आणि वर्धा जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तर चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांना रेड अलर्ट देण्यात आला असून या भागांत काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

30 जुलै रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यास रेड अलर्ट कायम ठेवण्यात आला आहे. भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट, तर अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

31 जुलै रोजी अकोला, अमरावती, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला असून नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांचं पालन करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

Heavy Rain Alert in Vidarbha
मुसळधार पावसाने विदर्भाला झोडपले (ETV Bharat)

नागपुरात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत : मेघगर्जना सुरू असताना नागरिकांनी उघड्यावर थांबू नये, झाडाखाली आश्रय घेऊ नये तसेच नदी-नाले आणि पूरग्रस्त भागांपासून दूर राहावं, असं आवाहनदेखील जिल्हा प्रशासनाने केलं आहे.

दरम्यान, मंगळवारी (28 जुलै) नागपूर शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत पाणी साचल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालं. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि काही खुल्या मैदानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यानं अनेक ठिकाणी जलमय परिस्थिती निर्माण झाली. शहरातील विविध भागांत पाणी शिरल्याच्या तक्रारी अग्निशमन विभागाकडे प्राप्त झाल्या असून अधिकारी आणि कर्मचारी मदतकार्य व पाणी उपसण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. प्रतापनगर, त्रिमूर्तीनगर, छत्रपती चौक, अशोक चौक, यशोधरानगर, शांतीनगर, बालाजीनगर, धरमपेठ, सुरेंद्रगड, आमदार निवास, पोलिस मुख्यालय, महाल, नारा आणि पारडी परिसरात पाणी साचल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

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