महाराष्ट्रात उष्णतेच्या लाटेचा कहर, ठाण्यात तापमान 40 अंशांवर
ठाणे शहरात उन्हाचा पारा वाढू लागला आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे उष्णता वाढत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. ठाण्यात तापमान 40 अंशांवर पोहोचलं आहे.
Published : March 9, 2026 at 6:40 PM IST
ठाणे : मार्च महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात ठाणे शहरात उन्हाचा पारा वाढू लागला असून सोमवारी (9 मार्च) तापमानानं तब्बल 40 अंश सेल्सियसचा टप्पा गाठला. त्यामुळे दुपारच्या वेळेत घराबाहेर पडणं ठाणेकरांसाठी त्रासदायक ठरत असून येत्या काही दिवसांत तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे यंदाचा उन्हाळा ठाणेकरांसाठी अधिक तापदायक ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
सध्या तापमान 38 ते 40 अंशांदरम्यान : पहाटेच्या वेळी हवेत किंचित गारवा जाणवत असला तरी सकाळीच उन्हाचा चटका वाढू लागतो. दुपारपर्यंत उष्णतेची तीव्रता वाढत असल्यानं रस्त्यांवर वर्दळही काहीशी कमी झाल्याचं चित्र दिसत आहे. एरवी कमाल 34 ते 35 अंश सेल्सियस तापमान असणाऱ्या ठाणे शहरात यंदा तापमानात 4 ते 5 अंशांनी वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. सध्या कमाल तापमान 38 ते 40 अंशांदरम्यान झेपावत असल्यानं नागरिकांना उकाड्याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षानं दिलेल्या माहितीनुसार शहरात किमान तापमान 26 अंश तर कमाल तापमान 40 अंश सेल्सियस इतकं नोंदवण्यात आलं आहे. वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांनी दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर पडताना आवश्यक ती काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने वाढ : ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे उष्णता वाढत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने वाढ होत असून त्याचा परिणाम शहरांमधील उष्णतेवरही होत आहे. उन्हाच्या झळांमुळे शरीरातील पाण्याचं प्रमाण कमी होणं, चक्कर येणं, अशक्तपणा किंवा श्वसनाच्या तक्रारी वाढण्याचा संभव असतो. तसंच प्रखर सूर्यकिरणांचा परिणाम डोळ्यांवरही होत असल्यानं काहीवेळा डोळ्यांसमोर अंधारी येणं किंवा भिरभिरल्यासारखं वाटणं अशी लक्षणं दिसू शकतात.
कशी घ्याल स्वतःची काळजी? : उन्हाळ्यात शक्यतो जास्तीत जास्त पाणी पिणे आवश्यक असून हलके तसंच सूती कपडे वापरण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. बाहेर पडताना गॉगल्स, टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा. प्रवास करताना पाण्याची बाटली सोबत ठेवावी. शरीरातील पाण्याचं प्रमाण कमी होत असल्यास ओआरएस, लिंबूपाणी, ताक, लस्सी यांसारख्या पेयांचं सेवन करावं, असं आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक कैलास पवार यांनी केलं आहे.
प्राण्यांमध्येही उष्माघाताचं प्रमाण वाढलं : वाढत्या उष्णतेचा परिणाम मुक्या प्राण्यांवर आणि पक्ष्यांवरही होत आहे. त्यामुळे पक्षी आणि प्राणी बेशुद्ध होऊन जखमी होण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे. अशा जखमी प्राणी आणि पक्षांना वेळेवर पाणी मिळावं यासाठी अनेक सामाजिक संस्था उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करत असतात. सर्वसामान्य नागरिकांनीही प्राणी आणि पक्ष्यांची काळजी घ्यावी, असं आवाहन प्राणीमित्रांकडून करण्यात येत आहे.
