नंदुरबारचा पारा 43 अंशावर; खबरदारी म्हणून जिल्ह्यात 18 अत्याधुनिक उष्माघात कक्षाची निर्मिती

नंदुरबारमध्ये तापमान 43 अंशांवर गेल्यामुळं 18 ठिकाणी उष्माघात कक्षांची निर्मिती केली आहे. त्रास जाणवल्यास नागरिकांनी त्वरित उपचार घेण्याचं आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक सोनवणे यांनी केलं आहे.

उष्माघात कक्षात उपलब्ध केलेल्या सुविधा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 24, 2026 at 4:23 PM IST

नंदुरबार : जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढत आहे. तसंच तापमानाचा पारा 43 अंशावर पोहोचला आहे. वाढत्या उष्णतेमुळं नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन आरोग्य विभागानं जिल्ह्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये 18 ठिकाणी अत्याधुनिक उष्माघात कक्षांची निर्मिती केली आहे. उष्णतेचा त्रास जाणवल्यास नागरिकांनी तत्काळ जवळच्या सरकारी अथवा खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावा, असं आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे यांनी केलं.

इथं आहेत उष्मघात कक्ष : जिल्ह्यातील नटावद, खोंडामळी, धानोरा, धडगाव, मोलगी, जमाना, अक्कलकुवा, रनाळा, खांडबारा, विसरवाडी, म्हसावद, शहादा आणि तोरणमाळ या 13 ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये उष्माघात कक्ष स्थापन केले आहेत. तसंच तळोदा आणि नवापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये आणि नंदुरबार, धडगाव येथील महिला रुग्णालयातही ही व्यवस्था उभारली आहे. यासह जिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक उष्माघात कक्ष उभारले आहेत.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे (ETV Bharat Reporter)

उष्माघात कक्षातील सुविधा : उष्माघात कक्षांची अत्याधुनिक पद्धतीनं निर्मिती केली आहे. यात ए. सी. कुलर, पंखे, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली आहे. उष्माघाताचा त्रास असलेल्या रुग्णांवर तातडीनं उपचार करता यावेत यासाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान पाच बेड राखीव ठेवले आहेत. तर उष्माघातावर मात करण्यासाठी विविध प्रकारची औषधं आणि रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कक्षात डॉक्टरसह नर्स तैनात केले आहेत.

उष्माघाताची लक्षणं : तापमानाचा पारा चाळीशी पार केल्यानंतर नागरिकांना उष्णतेमुळं विविध प्रकारचा त्रास होऊ शकतो. तापमान वाढल्यास डिहायड्रेशन, उष्माघात, चक्कर येणं, उलट्या होणं असा त्रास नागरिकांना होण्याची शक्यता असते. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये उष्माघात कक्ष उभारून नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळं ग्रामीण भागातील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

नागरिकांनी घ्यावी विशेष काळजी : उष्णतेचा पारा 42 ते 43 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्यानं प्रशासन सतर्क झालं आहे. उष्णतेमुळं त्रास झालेल्या रुग्णांना त्वरित आणि प्रभावी उपचार मिळावेत, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे. दुपारच्या वेळेत अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर पडणं टाळावं, पुरेसं पाणी पिणं, हलके कपडे परिधान करणं यासारख्या सूचनाही दिल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत उष्णतेच्या तीव्रतेत वाढ होणार असल्यानं प्रशासनाकडून सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं सर्वतोपरी खबरदारी घ्यावी, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

