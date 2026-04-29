राज्यात उष्णतेची लाट: ग्रामीणसह शहरी भागात शीतकक्षाची स्थापना, नागरिकांनी 'अशी' घ्यावी काळजी

राज्यात दिवसेंदिवस तापमानाचा पारा वाढत असल्यानं प्रशासनाकडून खबरदारीचे उपाय म्हणून शहरामध्ये 'शीतकक्ष' (Cooling Centers) स्थापन करण्यात येत आहेत.

Heatwave in Chhatrapati Sambhajinagar
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उष्णतेची लाट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 2:13 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात उष्णतेची लाट उसळली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात मागील काही वर्षांचे उच्चांकी विक्रम मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात मंगळवारी तापमान 44 अंशावर पोहचले आहे. त्यामुळं उष्माघाताचा धोका निर्माण झाल्यानं आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

ग्रामीण आणि शहरी भागात 'शीतकक्षा'ची स्थापना : ग्रामीण आणि शहरी भागात 'शीतकक्षा'ची (Cooling Centers) स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. नागरिकांनी कुठलाही धोका होऊ नये, याकरिता सर्वसामान्य नागरिकांनी 12 ते 4 याकाळात बाहेर पडणं टाळावं, शीतपेय पिण्यापेक्षा शरीराचे तापमान कमी राहावं यासाठी घरगुती उपायांना प्राधान्य देण्याचं आवाहन, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी केलं.

महिती देताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी अभय धानोरकर (ETV Bharat Reporter)



उन्हाचा पारा वाढला : शहरात दरवर्षी 40 ते 42 डिग्री उच्चांक नोंदवला जात असताना, यंदा मात्र त्यात वाढ होऊन ते 43 ते 44 डिग्री इतकं वाढलं आहे. उष्णतेच्या झळा सर्वसामान्यांना त्रास दायक ठरत आहेत. त्यामुळं आरोग्य यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगानं उपाययोजना करण्यास सुरुवात झाली आहे. महानगर पालिकेच्यावतीनं चिकलठाणा येथील मेल्ट्रॉन केंद्रात उष्माघात कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वातावरण थंड ठेवण्यासाठी कुलरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना उष्माघात रुग्णांना कसे हाताळायचे त्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. संबंधित औषधसाठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात अशी व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी दिली.

उन्हात अशी घ्यावी काळजी
1) अत्यावश्यक कामाशिवाय घराच्या बाहेर पडू नये.
2) दुपारी 12 ते 4 या काळात बाहेर निघणे टाळावे, त्यापूर्वी किंवा नंतर आपली नियोजित कामे करावी.
3) शरीरपूर्ण झाकले जाईल असे कपडे परिधान करावेत, शक्यता फिकट रंगाचे कपडे परिधान करा. गडद रंगाचे कपडे टाळा.
4) जास्त पाणी प्यावे, त्याचबरोबर ताक, लिंबू सरबत सारखे घरगुती पदार्थांचे सेवन करावे.
5) चहा, कॉफी, शीतपेय टाळावे.

अशी असू शकतात लक्षणे
1) चक्कर येणे, मळमळ होणे.
2) अशक्तपणा जाणवणे.
3) अचानक ताप येणे.
4) बेशुध्द पडत असल्याचा भास होणे.

अशी वेगवगेळी लक्षणे आढळून आल्यास तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रावर जाऊन उपचार घ्यावेत, असं आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी केलं.



रस्त्यांवर पसरला शुकशुकाट : एप्रिल महिन्यातच उन्हाचा पारा चढला असल्यानं त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर होत आहे. दुपारी जीवाची लाहीलाही होत असल्यानं प्रत्येकाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. दुपारी बाजारपेठा, रस्ते ओस पडली आहेत. सायंकाळनंतर बहुतांश लोक खरेदी किंवा इतर कामे करताना दिसत आहेत.

