वाढत्या उष्णतेने संगमनेर तालुक्यातील शेती संकटात.. झेंडू पिकावर शेतकऱ्याने फिरवला रोटर....
यंदा तापमानात कमालीची वाढ झाल्यानं फळबाग आणि फुलशेतीला फटका बसत आहे. अशातच आर्थिक फटका बसत असल्यानं एका शेतकऱ्यानं झेंडू पिकावर रोटर फिरविला आहे.
Published : May 13, 2026 at 2:21 PM IST
अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात वाढत्या तापमानामुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट उभे राहिलं आहे. विशेषतः साकुर पठार परिसरातील डाळिंब बागा आणि फुलशेतीवर उष्णतेचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
एकीकडे डाळिंब उत्पादक शेतकरी फळबागांचे संरक्षण करण्यासाठी शेडनेट आणि प्लास्टिक आच्छादनाचा आधार घेत आहेत. तर दुसरीकडे झेंडूच्या फुलांना बाजारात योग्य भाव मिळत नसल्यानं वैतागलेल्या शेतकऱ्यानं स्वतःच्या उभ्या पिकावर रोटर फिरवत संपूर्ण शेत नांगरून टाकल्याची घटना समोर आली आहे.
उन्हाचा तडाखा कमी करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी डाळिंब बागांवर प्लास्टिक कागद आणि शेडनेटचे आच्छादन करण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी झाडांवर थेट सूर्यकिरण पडू नयेत, म्हणून हिरव्या रंगाचे विशेष जाळे लावण्यात आलं आहे. या उपायांमुळे बागांमधील तापमान नियंत्रित राहण्यास मदत होत आहे. फळांचे नुकसान काही प्रमाणात कमी होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. वाढते तापमान आणि पाण्याची टंचाई यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाण्याची पातळी घटत असल्यानं सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधीच खतं, औषधे, मजुरी आणि पाण्याचा खर्च वाढलेला असताना आता शेडनेट आणि प्लास्टिक आच्छादनासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्यानं शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.
झेंडूच्या फुलांना भाव नाही; शेतकऱ्याचा संताप..संगमनेर तालुक्यातील फुलशेती करणारे शेतकरीही मोठ्या अडचणीत आले आहेत. लग्नसराई आणि धार्मिक कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना मागणी आहे. मात्र, बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्यानं शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही व्यापाऱ्यांकडून अत्यल्प दर दिले जात असल्यानं अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
वाढती उष्णता, पाण्याची कमतरता आणि वाहतूक खर्चामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, त्यानुसार बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. याच नैराश्यातून एका शेतकऱ्यानं स्वतःच्या उभ्या झेंडूच्या पिकावर रोटर फिरवत संपूर्ण शेत नष्ट केलं. अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतरही खर्च निघत नसल्यानं हा कठोर निर्णय घ्यावा लागल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेमुळे परिसरातील शेतकरी वर्गात तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. शासनानं तातडीने मदत करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात उष्मालाटेचा यलो अलर्ट- भारतीय हवामान विभागानं अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी उष्मालाटेचा इशारा दिला आहे. 12 ते 14 मेदरम्यान तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं यलो अलर्ट जारी करत नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी नागरिकांनी उष्माघातापासून बचावासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन केलं आहे. प्रशासनाच्या सूचनेनुसार तहान लागली नसली तरी नियमित पाणी पिणे, ओआरएस, ताक, लस्सी, लिंबूपाणी आणि कैरीचे पन्हे यांसारख्या द्रवपदार्थांचे सेवन करणं आवश्यक आहे.
नागरिकांसाठी प्रशासनाच्या सूचना- प्रशासनानं नागरिकांना हलके आणि सुती कपडे वापरणे, बाहेर पडताना डोके झाकणे, प्रवासात पाण्याची बाटली जवळ ठेवणे तसेच दुपारी 12 ते 3 या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. उन्हात अतिकष्टाची कामे करू नयेत. तसेच गडद आणि जाड कपडे वापरणे टाळावे, असेही सांगण्यात आलं आहे.
उष्णतेमुळे डोकेदुखी, चक्कर येणे, अशक्तपणा किंवा जास्त घाम येणे अशी लक्षणे जाणवल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे प्रशासनानं म्हटलं आहे. तसेच चहा, कॉफी, मद्य आणि कार्बोनेटेड थंड पेयांचे सेवन कमी करण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे. उष्माघातासंदर्भातील आपत्कालीन मदतीसाठी नागरिकांनी 1077 , 104 , 108 आणि 112 या हेल्पलाईन क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. भारतीय हवामान विभागानं 12 ते 14 मे 2026 या कालावधीत अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी उष्मालाटेचा यलो अलर्ट जारी केल्यानं शेतकरी आणि नागरिकांची चिंता आणखी वाढली आहे.
