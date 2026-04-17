विदर्भात उष्णतेची लाट; जनजीवन विस्कळीत, शाळा-महाविद्यालयांना उद्या सुट्टी जाहीर

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून नागपूर जिल्हा सीमा क्षेत्रातील सर्व अंगणवाडी, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस यांना उद्या 18 एप्रिलला सुट्टी जाहीर केली आहे.

उन्हामुळे रस्ते पडले ओस (ETV Bharat)
Published : April 17, 2026 at 5:08 PM IST

Updated : April 17, 2026 at 5:26 PM IST

नागपूर - नागपूरसह विदर्भात उन्हाचा पारा वाढतच आहे सर्वसामान्य नागरिकांना घराबाहेर पडणंसुद्धा कठीण झालं आहे. पुढील दोन दिवस तापमान वाढीवच राहणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय. हीट वेव्हचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय. त्यामुळे शनिवारी (उद्या) नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळ, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी या संदर्भातील आदेश काढलेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून नागपूर जिल्हा सीमा क्षेत्रातील सर्व अंगणवाडी, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस यांना उद्या 18 एप्रिलला सुट्टी जाहीर केली आहे.

रस्ते पडले ओस - उष्णतेच्या लाटेमुळे (Heat Wave) तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अधिक उष्णतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तापमान वाढल्यामुळं रस्त्यावरील वर्दळ फारच कमी झाली आहे. शहरातील सर्व रस्ते ओस पडलेले आहेत.

शाळांना सुट्टीचा आदेश (ETV Bharat)


विदर्भातील अनेक जिल्ह्याचे तापमान 44पेक्षा अधिक - विदर्भात उन्हाचा तडाखा वाढलाय. पाऱ्यानं 44 अंशावर उसळी घेतलेली आहे. अकोला, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, अमरावती ही सर्वाधिक 'हॉट शहरं' ठरलेली आहेत. विदर्भातील तीन शहरांचं तापमान 44 अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेलं आहे, तर तर पाच शहरांचं तापमान 43 डिग्री पेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या काम धंद्यावर प्रचंड परिणाम दिसून येत आहे. तापमानाची दाहकता वाढल्यामुळे सकाळी 11 नंतर तर घराबाहेर पडणं देखील कठीण झालं आहे. पुढील दोन दिवसात उन्हाचे चटके अधिक तीव्र होणार आहेत. तापमानचा पारा 45 ते 46 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याचा अंदाज नागपूर वेधशाळेकडून वर्तवण्यात आला आहे.

आणखी दोन दिवस यलो अलर्ट - असह्य ऊन, उकाड्याने नागपूरकर कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. उन्हाचा तडाखा लक्षात घेता दुपारच्या सुमारास घराबाहेर पडायचीही हिंमत होत नाही. सूर्य मावळल्यानंतर बराच वेळेपर्यंत उन्हाच्या झळा जाणवत असतात. हवामान विभागानं 8 दिवसांसाठी 'यलो अलर्ट' दिलेला होता. त्यापैकी अद्याप ही दोन दिवस शिल्लक आहेत. आठवड्याच्या शेवटी तापमानाचा पारा 45 डिग्रीचे पार करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एप्रिलमध्ये ही भयानक स्थिती आहे, तर सर्वाधिक उन्हाच्या मे महिन्यात किती ऊन तापेल, याची कल्पनासुद्धा करवत नाही. यंदाचा उन्हाळा भयंकर तापणार असल्याचा इशारा यापूर्वीच भारतीय हवामान विभागानं दिला आहे.

