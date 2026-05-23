'नवतपा'ला 'या' तारखेपासून होणार सुरुवात; विदर्भात उष्णतेचा 'ताप' वाढणार, पारा 47 अंशाच्या पुढं जाण्याची शक्यता
गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण विदर्भावर सूर्य जणू कोपल्यासारखचं चित्र आहे. विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांच्या तापमानात मोठ्या वाढीटी नोंद झालीय. 25 मे पासून 'नवतपा'ला सुरुवात होणार आहे.
Published : May 23, 2026 at 6:30 PM IST
नागपूर : गेल्या 15 दिवसांपासून विदर्भात तीव्र उष्णतेची लाट कायम आहे. त्यातच आता सोमवारपासून ‘नवतपा’ (Navtapa) सुरू होणार असल्यानं उष्णतेची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील नागरिकांमध्ये नवतपाबाबत साशंकता असली तरी शेतकरी आणि शेतीसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. नवतपा हा केवळ पारंपरिक समजुतींचा भाग नसून मान्सूनपूर्व काळातील तीव्र उष्णतेचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या काळात कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्यास सुरुवात होते, ज्यामुळं मान्सूनच्या आगमनासाठी पोषक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते. विज्ञान थेट “नवतपात जितकी जास्त उष्णता, तितका अधिक पाऊस” या समजुतीला मान्यता देत नसलं तरी मान्सूनपूर्व काळातील तीव्र उष्णता आणि कमी दाबाची निर्मिती ही मान्सून प्रक्रियेतील महत्त्वाची कडी असल्याचं हवामानशास्त्र मान्य करतं.
उच्चांकी तापमानाला नवतपाची जोड : 25 मे ते 2 जून या कालावधीत नवतपा असणार आहे. त्यामुळं पुढील नऊ दिवस नागरिकांसाठी कठीण जाणार निश्चित आहे. या काळात तापमानात वाढ होण्याबरोबरच प्रचंड उकाडा आणि गरम वाऱ्यांमुळं नागरिक हैराण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून तापमानात सातत्यानं वाढ होत असल्यानं विदर्भात उष्णतेची तीव्रता कायम आहे. मे महिन्यात सूर्यनारायण पूर्ण क्षमतेने तापलेला आहे. उन्हाळा हा अगदी शेवटच्या टप्यात आला असताना नवतपा मात्र, लोकांचा ताप वाढवेल असं चित्र निर्माण झालंय.
नवतपा म्हणजे काय? : ज्येष्ठ महिन्यातील सलग नऊ दिवसांच्या कालावधीला ‘नवतपा’ म्हटलं जातं. या काळात सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करतो. त्यामुळं सूर्यकिरणे अधिक तीव्रतेने पृथ्वीवर पडतात आणि तापमानात वाढ होते. यामुळंच या कालावधीला नवतपा असं संबोधलं जातं, अशी माहिती हवामान अभ्यासकांनी दिली.
काय आहे नवतपाचे महत्त्व? : नवतपा हा वर्षातील सर्वाधिक उष्ण कालावधी मानला जातो. या काळात तापमानात लक्षणीय वाढ होते आणि उष्णतेच्या तीव्र लाटा अनुभवास येतात. पारंपरिक मान्यतेनुसार, नवतपात जितकी चांगली उष्णता पडते तितका आगामी पावसाळा चांगला होण्याची शक्यता अधिक असते अशी मान्यता आहे. शेतीच्या दृष्टीनेही हा कालावधी महत्त्वाचा मानला जातो. कारण जमिनीतील कीड, रोगजंतू आणि अतिरिक्त ओलावा कमी होण्यास मदत होते.
विदर्भ आणि नवतपा : नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात नवतपाच्या काळात तापमान अनेकदा 46 ते 47 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते. त्यामुळं हा कालावधी उष्णतेच्या दृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक ठरतो.
हवामान अंदाजाची पारंपरिक पद्धत : नवतपा ही संकल्पना स्थानिक लोकांनी हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी तयार केलेली पारंपरिक पद्धत असल्याचं हवामान विभागाने स्पष्ट केलंय. विज्ञानामध्ये ‘नवतपा’ नावाची कोणताही प्रकार नसतो, असं हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
नागरिकांमध्ये नवतपाची भीती : नवतपाच्या संदर्भात लोकांमध्ये अनेक मान्यता आहेत. या काळातील वातावरणावरून पावसाची दिशा आणि दशा कशी राहील, याचा अंदाज बांधला जातो. त्यामुळं नवतपाबाबत नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण असते. या दिवसांत एसी आणि कूलरही निष्प्रभ ठरत असल्याचं नागरिक सांगतात. नवतपाचे नऊ दिवस संपल्यानंतर मृग नक्षत्राला सुरुवात होते. विदर्भात मृग नक्षत्रादरम्यान पावसाचे आगमन होत असल्याचं मानलं जातं.
'नवतपा'चे फायदे : विज्ञानाच्यादृष्टीनं नवतपा ही संकल्पना परंपरा आणि ज्योतिषाशी संबंधित असली तरी त्यामागे काही नैसर्गिक आणि हवामानशास्त्रीय कारणे आहेत. मे महिन्याच्या उत्तरार्धात सूर्यकिरणे भारतीय उपखंडावर अधिक प्रभावीपणे पडतात. त्यामुळं जमीन वेगाने तापते आणि तापमान उच्चांक गाठते. भारतीय हवामानशास्त्रानुसार, उत्तर आणि मध्य भारतातील तीव्र उष्णतेमुळं कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो. हा कमी दाब अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील ओलसर मोसमी वारे भारताकडं खेचण्यास मदत करतात. त्यामुळं मान्सूनच्या प्रगतीस अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते. उन्हाळ्यात जमिनीचे तापमान वाढल्यामुळं वातावरणातील उष्णतेचे वितरण बदलते. याचा परिणाम वाऱ्यांचे प्रवाह, ढगांची निर्मिती आणि पर्जन्यमानावर होतो.
नवतपात घ्यावयाची काळजी :
- दिवसभर भरपूर पाणी प्या.
- दुपारच्या वेळी शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळा.
- डोक्यावर टोपी, पांढरा दुपट्टा किंवा छत्रीचा वापर करा.
- हलका आणि पचायला सोपा आहार घ्या.
- लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी.
