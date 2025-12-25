प्रशांत जगताप यांना मनापासून शुभेच्छा; रोज नई सुबह होती है - सुप्रिया सुळे
सुप्रिया सुळे यांना प्रशांत जगताप यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
Published : December 25, 2025 at 3:22 PM IST
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी काल (24 डिसेंबर) पदाचा तसंच पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. याबाबत पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना विचारण्यात आलं. त्यावेळी, "प्रशांत जगताप यांना मनापासून शुभेच्छा असून रोज नई सुबह होती है," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे आज (25 डिसेंबर) पुणे दौऱ्यावर आहेत. यावेळी सुप्रिया सुळे यांना प्रशांत जगताप यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
...तोपर्यंत बोलण्यास काही अर्थ नाही : सुप्रिया सुळे पुढं म्हणाल्या की, "दोन्ही राष्ट्रवादीबाबत अजूनही कोणताही निर्णय झालेला नाही. आमच्या बैठका सुरू आहेत. जागावाटपबाबत पक्षानं अंकुश काकडे, विशाल तांबे आणि वंदना चव्हाण यांना अधिकार दिले आहेत. जी काही चर्चा होईल, त्याबाबतचा सगळा प्रस्ताव तयार करून प्रदेशाध्यक्षांना देण्यात येईल. तसंच स्थानिक नेत्यांना सगळे अधिकार जागावाटपाबाबत देण्यात आले आहेत. स्थानिक निवडणुकीत पवार साहेब लक्ष देत नाहीत, तर पवार साहेब देशाच्या प्रश्नांकडे लक्ष घालतात. जोपर्यंत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रस्ताव माझ्याकडे फायनल येत नाही, तोपर्यंत बोलण्यास काही अर्थ नाही," असं मत देखील सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं.
भाजपाला काँग्रेसमुक्त भारत करायचा होता, पण... : "स्थानिक स्वराज संस्था निवडणूक कधीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढले नाहीत. 18 वर्ष आम्ही एकत्रित होतो, पण कधीच स्थानिक निवडणूक एकत्रित काढली नाही. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची असते आणि यासाठी आम्ही देखील चर्चा करत आहोत. तसंच भाजपाला काँग्रेसमुक्त भारत करायचा होता. पण आता भाजपामध्ये सगळ्यात जास्त काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे लोक आहेत. जे रान भाजपानं काँग्रेसविरोधात पेटवलं, तेच लोक आता भाजपामध्ये दिसत आहेत. आता फक्त त्यांचं चिन्ह बदललं आहे," असं सांगत आमच्याकडे नवीन टॅलेंट असल्याचं देखील यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
टायगर अभी जिंदा है : दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असतील तर काही कार्यकर्ते हे नाराज होतील. याबाबत सुप्रिया सुळे यांना विचारलं आलं. यावेळी त्या म्हणाल्या की, "हा पक्ष आदरणीय शरद पवार यांना बघून चालणारा पक्ष आहे. आम्ही आमच्या कार्यकर्त्याला बघण्यासाठी सक्षम आहोत. तसंच टायगर अभी जिंदा है. शरद पवार आहेत आणि त्यांचा कुठलाही कार्यकर्ता हा सोडून जाणार नाही, " असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
