कल्पना खरातच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी पुन्हा तहकूब
Published : April 17, 2026 at 3:15 PM IST
शिर्डी- जमीन खरेदी प्रकरणातील आरोपी कल्पना खरात यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी गुरुवारी पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकण्यात आलीय. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता 22 एप्रिल रोजी होणार असून, त्या दिवशी न्यायालय कोणता निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. शिर्डीतील चार एकर शेतजमिनीच्या खरेदीतील फसवणूक आणि सावकारी प्रकरणात शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात तसेच साकुरी येथील व्यापारी अरविंद बावके तसेच किरण सोनवणे यांच्याविरोधात 31 मार्च रोजी फिर्याद दाखल केली होती. त्यानंतर शिर्डी पोलिसांनी पाच आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत अरविंद बावके आणि किरण सोणवणे यांना अटक केली आणि त्यांना सहा दिवसांची पोलीस कोठडी मिळवत तपास सुरू केला होता.
सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी 4 एप्रिल रोजी अर्ज : दरम्यान, या गुन्ह्यातील क्रमांक दोनची संशयित आरोपी कल्पना खरात ही फरार झाली असून, तिने आपल्या वकिलामार्फत राहाता येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी 4 एप्रिल रोजी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयात 10 एप्रिल रोजीची सुनावणी आरोपीचे वकील हजर न राहिल्याने टळली होती. त्यानंतर 16 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणातील मुख्य फिर्यादी रावसाहेब गोंदकर यांनाही सुनावणीसाठी नोटीस काढलीय. राहाता न्यायालयात कल्पना खरात यांचे छत्रपती संभाजीनगर येथील वकील प्रशांत गिरी हे न्यायालयात उपस्थित होते.
प्रकरणावरील सुनावणी आता येत्या 22 एप्रिल रोजी होणार : फिर्यादीला कालच नोटीस पाठवण्यात आल्याने फिर्यादीचे वकील शुभम गोंदकर यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागून घेतला. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी आता येत्या 22 एप्रिल रोजी ठेवलीय. त्या दिवशी सरकारी वकील आरोपीचे वकील आणि फिर्यादीचे वकील यांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालय अटकपूर्व जामीन अर्जावर आपला निर्णय देणार आहे. पुढील तारीख 22 एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कल्पना खरात यांच्या अटकपूर्व जामिनाबाबतचा निर्णय पुन्हा एकदा पुढे गेला असून, या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडीकडे आता शिर्डीसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
