ETV Bharat / state

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर ॲक्शन मोडवर, सीपीआरमधील डॉक्टर-अधिकाऱ्यांना झापलं

सीपीआर रुग्णालयाला भेट देऊन राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी कामचुकार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मुद्दा पुढे आल्यावर त्यांनी याबाबत कठोर भूमिका घेतली.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सीपीआर रुग्णालयाला अचानक भेट दिली
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सीपीआर रुग्णालयाला अचानक भेट दिली (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 6:50 PM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेचा कणा असलेल्या महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेचे प्रस्ताव अनेक महिने प्रलंबित आहेत. शिक्षकांना दिलेल्या बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राचा मुद्दाही सध्या राज्यभर गाजत असल्यामुळे गरिबांचा दवाखाना अशी ओळख असलेल्या सीपीआर रुग्णालयाचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलाय. याची गंभीर दखल घेत राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज अचानक सीपीआर रुग्णालयाला भेट दिली आणि अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.

वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आबिटकरांनी चांगलंच झापलं तर तुमच्यामुळे सीपीआर बदनाम होत आहे. वेळीच कार्यपद्धतीत सुधारणा करा, अन्यथा कुणाचीही गय केली जाणार नाही असा सज्जड दम आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सीपीआर प्रशासनाला दिलाय. शासनाचं नुकसान सर्वात जास्त तुम्ही केलं. अशी सेवा देणार असाल तर लोकांनी काय मरायचं का? निवांत बसणे हा तुमचा जॉब आहे का? लोकांना त्रास देण्यात आनंद मानत असाल तर मग सगळं व्यर्थ आहे. आपण लोकांना मदत करायला बसलोय, त्रास द्यायला नाही, अशा शब्दात आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर सीपीआरच्या प्रशासनावर कोरडे ओढले.

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर ॲक्शन मोडवर... (ETV Bharat Reporter)

वेळ दुपारी साडेतीनची अचानक आरोग्यमंत्र्यांच्या गाड्यांचा ताफा सीपीआर रुग्णालयातील अधिष्ठाता कार्यालयासमोर येऊन थांबला आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. थोरला दवाखाना अशी ओळख असलेल्या छत्रपती प्रमिला राजे रुग्णालय अर्थात सीपीआरमध्ये अनागोंदी सुरू आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत इथले एजंट मिळाले आहेत आणि यातून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र, औषध खरेदीत घोटाळा असे गंभीर प्रकार समोर येत असल्यामुळे जनसामान्यात सीपीआरबद्दल उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. कालच उपनेते संजय पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सीपीआरच्या व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आज या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अचानक सीपीआर रुग्णालयाला भेट दिली. सीपीआरच्या प्रत्येक विभागाप्रमुखांकडून दैनंदिन कामाची माहिती घेत रुग्णांकडे दुर्लक्ष का होत आहे असा सवाल उपस्थित केला. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. अधिष्ठाता सदानंद भिसे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांना कारवाईत कसूर करणाऱ्या विभाग प्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे अशा सक्त सूचना यावेळी प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

कोल्हापूरसह सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्णांसाठी आधारवड असलेल्या आणि थोरला दवाखाना अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात दररोज लाखो रुग्ण उपचार घेत असतात. मात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत याचीही आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दखल घेतली. आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या शाळेनंतर आता तरी सीपीआरच्या कारभारात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यावेळी रुग्णालयातील कान नाक घसा विभाग प्रमुख अजित लोकरे, वैद्यकीय अधीक्षक भूषण मिरजे, डॉ. अनिता परितेककर, डॉ. अनिता सायबनवार, डॉ. गिरीश कांबळे, प्रशासकीय अधिकारी मानसिंग जगताप, समाजसेवा अधिकारी शशिकांत रावळ, आरोग्यदूत बंटी सावंत, वैद्यकीय शिबीर समन्वयक कृष्णा लोंढे यांच्यासह छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय आणि राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

हेही वाचा...

  1. मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांत कुपोषणामुळे 65 बालकांचा मृत्यू, प्रशासनाच्या हलगर्जीवर हायकोर्टाची तीव्र नाराजी
  2. मुंबईत स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी सिस्टीमचं सादरीकरण!
Last Updated : November 28, 2025 at 7:40 PM IST

TAGGED:

ABITKAR IN ACTION MODE
प्रकाश आबिटकर
सीपीआर रुग्णालयाला भेट
अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी
PRAKASH ABITKAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.