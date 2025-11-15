"बिहार निकालानंतर सगळ्या आरोपांचं उत्तर विरोधकांना मिळालं," मंत्री प्रकाश आबिटकरांची विरोधकांवर टीका

Bihar Election Results 2025

शनिवारी राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर अहिल्यानगरच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी बिहार निवडणुकांच्या निकालावरून विरोधकांवर टीका केली.

Published : November 15, 2025

Updated : November 15, 2025

अहिल्यानगर : बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएनं मोठं यश मिळवलं. यानंतर विरोधकांनी पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर टीका केली आहे. विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर शनिवारी अहिल्यानगरच्या दौऱ्यावर होते, यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

जनतेच्या मनातील अंतिम निर्णय : "महाराष्ट्राचा निकाल लागल्यानंतर ज्या पद्धतीनं आरोप-प्रत्यारोप होत होते, त्याचं उत्तर शुक्रवारी झालेल्या बिहार निवडणुकीच्या निकालातून विरोधकांना मिळालं. जनतेच्या मनात जो निर्णय असतो तोच अंतिम ठरतो. मतचोरी, ईव्हीएम मशीन यापेक्षा जनतेला जे वाटते तेच होतं," असं म्हणत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विरोधकांवर टीका केली.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर (ETV Bharat Reporter)

मंत्री आबिटकरांनी घेतलं साईबाबांचं दर्शन : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शनिवारी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, "शिर्डीला आल्यानंतर साईबाबांचं दर्शन आणि आशीर्वाद घेण्याची सर्वांची भावना असते. आज शिर्डी दौऱ्यावर असल्यानं दौऱ्याला सुरुवात करण्याआधी मी साईबाबांच्या मंदिरात येऊन दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेच्या समृद्धी आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहे."

मंत्री आबिटकर यांनी व्यक्त केला विश्वास : "बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला मोठं यश मिळालं. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही महायुतीला अशाच पद्धतीचं यश मिळेल," असा विश्वास मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

राऊतांच्या टीकेला मंत्री आबिटकरांचं प्रत्युत्तर : बिहार निवडणुकीत एनडीएला मिळालेल्या यशानंतर खासदार संजय राऊत यांनी टीका करत महाराष्ट्रातील पॅटर्न बिहार निवडणुकीत वापरला गेला असं म्हटलं होतं, याला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले, "महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीची लँडस्लाईड व्हिक्टरी मिळाली, त्यानंतर काहींनी ईव्हीएममध्ये दोष आहे, मतचोरी झाली, अशा विविध प्रकारचे आरोप केले होते. कालच्या बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर या सगळ्या आरोपांचे उत्तर संजय राऊत यांना मिळालं आहे."

मानवी वस्तीत प्राण्यांचा वाढलेला वावर काळजीची बाब : "जंगली प्राण्यांचा मानवी वस्तीत वाढलेला वावर ही काळजीची बाब आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्देश असतील तर राज्य आणि केंद्र सरकारनं काही ठोस निर्णय घेणं गरजेचं आहे. अलीकडच्या काळात बिबट्यांच्या हल्ल्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यावर उपाययोजना केल्या नाहीत तर, लोकांचा त्रास वाढू शकतो. त्यामुळं तातडीनं योग्य पावलं उचलणं अपेक्षित आहे," असं मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले.


Last Updated : November 15, 2025

