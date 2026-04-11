सोलापुरात आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार; महिलेचा HIV रिपोर्ट आधी पॉझिटिव्ह अन् नंतर निगेटिव्ह

आरोग्य विभागाशी संबंधित एक गंभीर प्रकरण समोर आलं आहे. एका महिलेची HIV टेस्ट आधी पॉझिटिव्ह आणि नंतर निगेटिव्ह आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

सोलापुरात आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 12:01 PM IST

सोलापूर : राज्याच्या आरोग्य विभागाशी संबंधित एक गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार सोलापूर जिल्ह्यातून समोर आला आहे. अकलूज येथील शासकीय ICTC केंद्रात एका गर्भवती महिलेची तपासणी करण्यात आली असता, तिचा HIV अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याचं नोंदविण्यात आलं. या अहवालानंतर संबंधित महिलेच्या पती आणि सासरच्या मंडळींनी तिच्यावर संशय घेत तिला घराबाहेर काढलं.

यानंतर महिलेच्या माहेरच्या कुटुंबीयांनी विविध शासकीय आणि खासगी तपासणी केंद्रांमध्ये पुन्हा चाचण्या केल्या असता सर्व रिपोर्ट HIV निगेटिव्ह आले. यामुळे या प्रकरणाबाबत गंभीर शंका उपस्थित झाली असून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त करत जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात धाव घेतली. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

चौकशीसाठी समिती नेमली : दरम्यान, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, एकदा HIV पॉझिटिव्ह आलेला अहवालानंतर निगेटिव्ह येत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संबंधित महिलेला मानसिक आणि शारीरिक त्रास : या प्रकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित महिलेला मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते योगेश पवार यांनी केला आहे. त्यांनी पीडित महिलेसोबत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांचं कार्यालय गाठून या प्रकरणाबाबत जाब विचारला आणि ICTC केंद्राच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

इतर प्रयोगशाळांमध्ये टेस्ट करण्यात आल्या : मिळालेल्या माहितीनुसार, ICTC केंद्रात करण्यात आलेल्या तपासणीत महिलेचा HIV अहवाल पॉझिटिव्ह आढळला होता. मात्र, त्यानंतर एसडीएच सोलापूर (SDH Solapur), ICTC केंद्र तसेच हिंदलॅब्स यांसारख्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये पुन्हा तपासण्या करण्यात आल्या. या सर्व चाचण्यांमध्ये HIV-PCR आणि Viral Load तपासणीत 'RNA Not Detected' असा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला.

दरम्यान, चुकीच्या रिपोर्टमुळे संबंधित महिलेला विनाकारण औषधोपचार सुरू करण्यात आले, ज्याचा तिच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

आत्मदहनाचा इशारा : या प्रकरणात पीडित महिलेला न्याय मिळावा तसेच झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, संबंधित महिलेसोबत 1 मे रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. कारवाई न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. दुसरीकडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांनी या प्रकरणाची चौकशी समितीमार्फत तत्काळ तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे.

