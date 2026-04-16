वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य प्रशासन सतर्क; पुण्याच्या कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये उष्माघात कक्ष स्थापन
पुण्यातील कमला नेहरू रुग्णालय येथे जो कक्ष सुरू या कक्षांमध्ये रुग्णांचे तापमान कमी करण्यासाठी थंडाव्याची व्यवस्था, ओआरएस पाकिटे, ग्लुकोज तसेच आवश्यक औषधसाठा ठेवण्यात आलाय.
Published : April 16, 2026 at 10:01 AM IST
पुणे: पुण्यासह राज्यात तापमानाचा पारा झपाट्याने वाढू लागला असून, जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्रता जाणवू लागली आहे. सध्या तापमान 39 ते 40 अंशांपर्यंत पोहोचले असून, उष्माघाताचा धोका वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्यात. पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये विशेष उष्माघात उपचार कक्ष कार्यान्वित करण्यात आलंय. पुण्यातील कमला नेहरू रुग्णालय येथे जो कक्ष सुरू या कक्षांमध्ये रुग्णांचे तापमान कमी करण्यासाठी थंडाव्याची व्यवस्था, ओआरएस पाकिटे, ग्लुकोज तसेच आवश्यक औषधसाठा ठेवण्यात आलाय. तसेच उष्माघातावर तातडीने उपचार करण्यासाठी डॉक्टर आणि परिचारिकांचीही नियुक्ती करण्यात आलीय.
डिहायड्रेशन, चक्कर येणे किंवा उलट्या होणे असे त्रास होऊ शकतात : एप्रिल आणि मे महिन्यांत तापमानाचा पारा 45 अंशांच्या पुढे जाण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केल्याने आरोग्य विभागाने आधीच तयारी सुरू केलीय. तापमान वाढल्याने शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन डिहायड्रेशन, चक्कर येणे किंवा उलट्या होणे असे त्रास होऊ शकतात. असे कोणतेही लक्षण जाणवल्यास नागरिकांनी घरगुती उपचार करण्याऐवजी तातडीने जवळच्या उष्माघात कक्षाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन यावेळी कमला नेहरू हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉ. प्रशांत बोटे यांनी केलंय.
नागरिकांनी उन्हापासून बचावासाठी जास्तीत जास्त पाणी प्या : यावेळी कमला नेहरू हॉस्पिटलचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्मिता सांगडे म्हणाल्या की, सध्या उन्हाचा चटका वाढला असून, नागरिकांनी उन्हापासून बचावासाठी जास्तीत जास्त पाणी प्यायला पाहिजे. तसेच दुपारी 12 ते 4 या वेळेत शक्यतो उन्हात फिरणे टाळलं पाहिजे. हलक्या रंगाचे आणि सुती कपड्याचा वापर केला पाहिजे. बाहेर जाताना डोक्यावर टोपी, रुमाल किंवा छत्रीचा वापर केला पाहिजे आणि बाहेरील अन्न खाऊ नये अशा गोष्टींचा नागरिकांनी विचार केला पाहिजे, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
