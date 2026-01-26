बुलढाण्यात झेंडावंदन कार्यक्रमात मुख्याध्यापकांचा हार्ट अटॅकने मृत्यू, सर्वत्र शोककळा
बुलढाणा जिल्ह्यात मोहेगावच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झेंडावंदन कार्यक्रम सुरू असताना मुख्याध्यापक दिलीप राठोड यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यातच त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
Published : January 26, 2026 at 10:06 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 10:14 PM IST
बुलढाणा - जिल्ह्यात 77व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (26 जानेवारी 2026) उत्साहाचं वातावरण असताना एक दुःखद आणि हृदयद्रावक घटना घडली. मोताळा तालुक्यातील मोहेगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झेंडावंदन कार्यक्रम सुरू असताना मुख्याध्यापक दिलीप राठोड यांना अचानक हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यातच त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. ही घटना झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमादरम्यान घडली असून, उपस्थित शिक्षक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांमध्ये मोठी शोककळा पसरला आहे.
दिलीप राठोड हे शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणून जबाबदारीनं काम करत होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या राष्ट्रध्वज फडकावण्याच्या क्षणीच त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, हृदयविकाराचा झटका इतका तीव्र होता की तत्काळ उपचार मिळाले तरी वाचवणं शक्य झालं नाही. या घटनेनं संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यातील शिक्षणवर्ग आणि ग्रामीण भागात शोकाची लाट पसरली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर आणि स्थानिक पातळीवर शोक व्यक्त केला आहे.
प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय उत्सवात अशी दुर्दैवी घटना घडणं हे अत्यंत दुःखद आहे. दिलीप राठोड यांनी शिक्षण क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची आठवण कायम राहील. त्यांच्या कुटुंबीयांना, सहकारी शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना या अपरिहार्य नुकसानीचे सांत्वन करणे कठीण आहे. स्थानिक प्रशासनानं या घटनेची दखल घेऊन आवश्यक मदत आणि चौकशी करण्याची अपेक्षा सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे.
या घटनेमुळे हृदयविकाराच्या वाढत्या समस्येकडंही लक्ष वेधलं जात आहे. विशेषतः तणावपूर्ण कामकाज आणि वयस्क व्यक्तींमध्ये अशा घटना वाढत आहेत. आरोग्य तज्ज्ञांनी नियमित तपासणी आणि जीवनशैलीत बदल करण्याचं आवाहन केलं आहे.
दुसऱ्या एका घटनेत, धाराशिव जिल्ह्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान एका उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षकाचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाला, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. अधिकारी म्हणाले की, मोहन जाधव (५६) हे उमरगा तालुक्यातील तळमोडे सीमा तपासणी नाक्यावर ध्वजारोहणानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक छायाचित्रासाठी उभे असताना अचानक त्यांची प्रकृती बिघडली आणि ते कोसळले.
"जाधव यांना तातडीनं उमरगा येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका आला होता. ते सोलापूरच्या प्रतापनगर भागातील रहिवासी होते," असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. एका प्रत्यक्षदर्शीनं मोबाईलवर चित्रित केलेल्या व्हिडिओमध्ये जाधव यांचा तोल जाऊन ते खाली पडताना दिसत आहेत, त्यानंतर त्यांचे सहकारी त्यांच्या मदतीसाठी धावले.
