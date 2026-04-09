कार-दुचाकीची समोरासमोर धडक, दवाखान्यात असलेल्या वडिलांना भेटायला निघालेला मुलगा जागीच ठार

सातारा-महाबळेश्वर मार्गावर भरधाव कार आणि ॲक्टिव्हाची समोरासमोर धडक होऊन दुचाकीवरील तरुण जागीच ठार झाला

Head on collision between car and two wheeler
कार-दुचाकीची समोरासमोर धडक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 4:32 PM IST

सातारा- सातारा-महाबळेश्वर मार्गावर भरधाव कार आणि दुचाकीच्या अपघातात तरुण जागीच ठार झालाय. या भीषण अपघातात दुचाकीचा चक्काचूर झाला. सातारा-महाबळेश्वर मार्गावर भरधाव कार आणि ॲक्टिव्हाची समोरासमोर धडक होऊन दुचाकीवरील तरुण जागीच ठार झाला. दीपक उर्फ नाना आनंदा कांबळे (वय 29, रा. डांगरेघर, ता. जावली), असं मृताचं नाव आहे. सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या आपल्या वडिलांना भेटण्यासाठी जात असतानाच काळाने त्याच्यावर झडप घातली. या दुर्दैवी घटनेने मेढा परिसर हळहळला.

भरधाव कार आणि ॲक्टिव्हाची समोरासमोर धडक : मेढा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातारा-मेढा रस्त्यावर बुधवारी अपघाताच्या दोन वेगवेगळ्या घटना घडल्या. भणंग (ता. जावळी) गावच्या हद्दीत भरधाव कार आणि ॲक्टिव्हाची समोरासमोर धडक झाली. त्यात ॲक्टिव्हाचा चक्काचूर होऊन दुचाकीस्वार दीपक उर्फ नाना आनंदा कांबळे हा जागीच ठार झाला. तो साताऱ्याकडे निघाला होता. त्याचे वडील सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहेत, त्यांना भेटण्यासाठी जात असताना ही दुर्दैवी घटना घडली.

मेढा पोलीस ठाण्यात कार चालकावर गुन्हा दाखल : मृत दीपक हा खासगी वाहनांवर चालक म्हणून काम करीत होता. दोन वर्षांपूर्वीच त्याचे लग्न झाले होते. त्याला दीड वर्षांचा मुलगा आहे. तो कुटुंबातील कमावता तरुण होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील, लहान भाऊ, पत्नी आणि दीड वर्षांचा मुलगा, असा परिवार आहे. त्याच्या अपघाती मृत्यूने डांगरेघर परिसरावर शोककळा पसरली. मृताचा भाऊ संदीप कांबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मेढा पोलीस ठाण्यात कार चालकावर गुन्हा दाखल झालाय.

डोक्याला आणि डोळ्याला गंभीर दुखापत : दरम्यान, सातारा मेढा मार्गावर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन आणखी एक भीषण अपघात झाला. त्यामध्ये सखाराम गणपत रिंगे (वय 65) आणि पत्नी लक्ष्मी सखाराम रिंगे (रा. मांघर, ता. महाबळेश्वर) हे दाम्पत्य गंभीर जखमी झाले. साताऱ्यातील रुग्णालयात औषधोपचार घेऊन ते महाबळेश्वरकडे जात असताना वाघेश्वर (ता. जावळी) गावच्या हद्दीत हा अपघात झाला. या अपघातात सखाराम रिंगे यांच्या डोक्याला आणि डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली असून, अपघातानंतर दुचाकीस्वाराने घटनास्थळावरून पलायन केले. या दोन्ही अपघातांची नोंद मेढा पोलीस ठाण्यात झाली असून, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक गंगावणे आणि हवालदार झोरे तपास करीत आहेत.

