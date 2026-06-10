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मुंबईत महापालिकेच्या वरदहस्तानं 'फेरीवाला परवाना घोटाळा' सुरू, हायकोर्टाकडून पोलिसांना चौकशीचे आदेश

गोरेगाव परिसरातील एका सधन कुटुंबीयांच्या मालकीची पाच दुकानं असूनही त्यांच्याकडे तीन अधिकृत फेरीवाला परवाने असल्याची नोंद आहे, याची दखल घेत पोलिसांना चौकशीचे आदेश जारी केलेत.

Mumbai Municipal Corporation
मुंबई महापालिका (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 3:40 PM IST

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मुंबई : महापालिका प्रशासनाच्या वरदहस्तानं मुंबईत फेरीवाला परवान्यांचा घोटाळा सुरू असल्याची तक्रार बुधवारी हायकोर्टापुढे करण्यात आलीय. गोरेगावचे रहिवासी असलेले वकील आशिष दुबे यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार गोरेगाव पश्चिमेतील एका कुटुंबाच्या मालकीची स्टेशन परिसरात पाच दुकानं असूनही त्यांच्याकडे तीन अधिकृत फेरीवाला परवाने आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं गोरेगाव पोलीस ठाण्याला चौकशी करून 14 दिवसांत कारवाईचे आदेश जारी केलेत.

मुंबईत सुरूय फेरीवाला परवाना घोटाळा - मुंबईत एक लाखाच्या घरात अधिकृत परवानाधारक फेरीवाले असल्याची माहिती देणाऱ्या महापालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराची माहिती बुधवारी हायकोर्टापुढे सादर करण्यात आली. पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव स्टेशन परिसरात एका कुटुंबाच्या मालकीची पाच दुकानं आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या नावावर एक-दोन नव्हे तर चक्क तीन अधिकृत फेरीवाला परवानेही असल्याची बाब हायकोर्टासमोर मांडण्यात आली. गोरेगाव पश्चिम येथील रहिवासी आणि वकील आशिष दुबे यांनी ही बाब बुधवारच्या सुनावणीत कागदपत्रांसह हायकोर्टापुढे मांडली. अशा प्रकारे गडगंज संपत्ती असलेलं हे व्यापारी कुटुंब जे मुंबईत एका बंगल्यात राहतं तेच गरीब असल्याचं भासवून पालिकेकडून तीन फेरीवाला परवानेही मिळवून रस्त्यावरही कमाई करतंय, असा आरोप वकील आशिष दुबे यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना केला. जर या आरोपांत तथ्य असेल तर ती गंभीर बाब असून, या प्रकरणी दुबे यांना आज सायंकाळी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात जाऊन रितसर तक्रार देण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिलेत. तसेच या तक्रारीची दखल विभागाच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी घेत या प्रकरणी 14 दिवसांत चौकशी पूर्ण करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल 30 जूनच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कलम खाता यांच्या खंडपीठानं बुधवारी जारी केलेत.

"काम न करण्याची हजार कारण सांगू नका", हायकोर्टानं महापालिकेला खडसावलं - या सुनावणीत पालिकेच्या वतीनं वकील चैतन्य चव्हाण यांनी हायकोर्टाला माहिती दिली की, मुंबईतील 99,435 अधिकृत परवाना धारक फेरीवाले असून, त्यांची ओळखपत्र तपासून त्यांना परवाने देण्याचं काम सुरू आहे. 20 हजार जणांचे 'क्यू आर' तयार असून, त्यांचं वितरण सुरू आहे. मात्र अनेक जण त्यांच्या मूळगावी गेल्यानं प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. याबाबत महापालिकेकडून कोणतीही जनजागृती केलेली नसल्याचं यावेळी अमायकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) ज्येष्ठ वकील जमशेद मिस्त्री यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तेव्हा पालिकेच्या संथ कारभाराबद्दल हायकोर्टानं त्यांच्या वकिलांना चांगलंच धारेवर धरलं. प्रत्येक वेळी तुम्हाला कोर्टानं पांढऱ्या कागदावर काळ्या शाईनं आदेश दिले की, मगच तुम्ही काम करणार का?, असा उद्विग्न सवाल यावेळी न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी उपस्थित केला. याबाबत व्यापक जनजागृतीचे आदेश दिलेले असतानाही ती का केली गेली नाही?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच निवडणुकीच्या आणि इतर कामात व्यस्त होतो, मनुष्यबळ नाही, अशी कामं न करण्याची हजार कारण इथं सांगू नका, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी पालिकेच्या वकिलांची कानउघाडणी केली. येत्या आठवड्याभरात मुंबईतील मराठी, हिंदी, गुजराती आणि इंग्रजी भाषेतील आघाडीच्या पाच वर्तमानपत्रात याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश हायकोर्टानं पालिकेला दिलेत.

विरारपासून चर्टगेटपर्यंतच्या स्टेशनबाहेर फेरीवाल्यांचा विळखा - मुंबईत विरारपासून चर्चगेटपर्यंत स्थानकांबाहेर निवासी सोसायट्यांच्या परिसरात सर्वत्र फेरीवाले बसलेले दिसून येतात. सर्वसामान्य माणूस या समस्येला कंटाळून गेलाय, उच्चभ्रू सोसायट्या आणि ठाराविक विभागातील तक्रारींची तुम्ही दखल घेता का?, असे सवाल हायकोर्टानं वेळोवेळी उपस्थित केलेत. महापालिकेनं अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यानंतर तिथून पुढे पोलिसांचं काम सुरू होतं. अशा फेरीवाल्यांना पुन्हा त्या जागेवर बसू न देणं ही पोलिसांचीच जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पोलिसांना टाळता येणार नाही. अवैध फेरीवाल्यांची सर्व माहिती पोलिसांना द्या, असे आदेश हायकोर्टानं पालिकेला दिलेत. तसेच अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी महापालिकेकडे पुरेसे अधिकारी नाहीत, पालिकेची ही भूमिकाही अयोग्य आहे, असं मत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलंय. तसेच या कारवाईत पालिका अधिकाऱ्यांना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळायलाच हवा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी जर पोलीस करतच नसतील तर काय उपयोग?, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं. पोलीस नेहमी सगळीकडे गस्त घालत असतात, मात्र पोलिसांनी गस्त घातल्यानंतरही फेरीवाल्यांचा विळखा काही कमी होत नाही. काही ठिकाणी तर पोलीस ठाण्याच्या समोरच फेरीवाले बसलेले दिसतात, जर असं चित्र असेल तर पोलीस गस्त कशासाठी, आणि कुठे घालतात? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केलाय.

काय आहे याचिका?- गोरेगाव पश्चिम येथील स्टेशन परिसरात बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाप्रकरणी गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. इथल्या अवैध फेरीवाल्यांनी परिसरातील सर्व सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून लोकांना चालायला जागाही ठेवलेली नाही. नागरिकांना दररोज होणाऱ्या या त्रासाकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं असून, गोरेगाव रेल्वे स्थानकाबाहेर आणि लगतच्या आरे रोड जंक्शनच्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांच्या सुळसुळाटाबाबत वारंवार पोलिसांत तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. पालिका आणि गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करूनही ते यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाहीत. गेल्या दोन दशकांपासून ही परिस्थिती वाढत जाऊन सध्या तिच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी बीएमसीची व्हॅन येण्यापूर्वीच कोणीतरी फेरीवाल्यांना पूर्वकल्पना देतं. इतकंच काय या फेरीवाल्यांनी लोकांवर हल्ले केल्याच्याही घटना इथं घडल्यात. याशिवाय हायकोर्टानं यासंदर्भात सुमोटो याचिकाही दाखल केलेली आहे.

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BOMBAY HIGH COURT
MUMBAI POLICE
पोलिसांना चौकशीचे आदेश
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