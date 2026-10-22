महाराष्ट्रात गुन्हेगारांचे धाडस वाढले? कोयता गँग, हत्या, खंडणी, गोळीबाराचे आव्हान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहखाते अत्यंत सक्षमपणे हाताळत असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करत आहेत, असं गृहराज्यमंत्री योगश कदम यांनी सांगितलं.
Published : October 22, 2026 at 5:32 PM IST
मुंबई - राज्यात गेल्या काही दिवसांत गोळीबार आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या सलग घटना घडल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बिश्नोई गँगसारख्या आंतरराज्य टोळ्यांपासून ते स्थानिक गल्लीबोळातील गुंडांपर्यंत गुन्हेगारांचे धाडस वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे मुख्यमंत्री आणि गृहखाते सांभाळणारे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीवर विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात आहे. राज्यात जंगलराज सुरू आहे का? गृहखाते सांभाळण्यात फडणवीस अपयशी ठरत आहेत का? पोलिसांचा वचक संपला आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्याची राजधानी मुंबई, उपराजधानी नागपूर, सांस्कृतिक राजधानी पुणे आणि उत्तर महाराष्ट्राचे केंद्र असलेल्या नाशिकमध्ये अवघ्या सात दिवसांत गोळीबाराच्या एकामागोमाग एक घटना घडल्या आहेत. व्यावसायिक वाद, पूर्ववैमनस्य आणि छेडछाडीचा जाब विचारल्याच्या कारणावरून थेट बंदुकीतून गोळ्या झाडण्यात आल्या. ठाण्यात शिवसेनेचे (ठाकरे) विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची दिवसाढवळ्या गोळीबार करून हत्या करण्यात आली. या हत्येला 22 दिवस उलटूनही मुख्य आरोपीला अद्याप अटक झालेली नाही.
त्यानंतर 18 ऑक्टोबरला जुहू येथे बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्या कारवर पाच ते सहा गोळ्या झाडण्यात आल्या. लॉरेन्स बिश्नोई गँगने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी सलमान खान, रोहित शेट्टी, आयुष शर्मा आणि पवन सिंह यांनाही बिश्नोई गँगकडून धमक्या देण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे, काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेलेले माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांची मुंबईत हत्या करण्यात आली होती. या हत्येची जबाबदारीही बिश्नोई गँगने घेत गृहखात्याला आव्हान दिले होते.
आता टायगर श्रॉफच्या कारवरील हल्ल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांनी अमिताभ बच्चन, आमीर खान, सलमान खान आणि अक्षय कुमार यांच्या घरांची रेकी केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बॉलिवूडमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. एकेकाळी देशभरात नावलौकिक असलेल्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेबाबत यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याचदरम्यान, बारामती विमानतळ परिसरात उद्योजक राणा दिलीप सूर्यवंशी यांच्यावर गोळीबार करून सत्तूरने वार करण्यात आले. सुरक्षेच्या गराड्यात घडलेल्या या घटनेने खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे, पुण्यात दर महिन्याला सरासरी तीन गोळीबाराच्या घटना घडतात. कोयता गँगची दहशत, हत्या, गोळीबार, खंडणीसाठी धमक्या आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमुळे पुणे सध्या गुन्हेगारीचे हॉटस्पॉट बनले आहे.
मुंबईतील वडाळा येथेही 18 ऑक्टोबरला ओला कारमधून आलेल्या टोळीने पूर्ववैमनस्यातून एका व्यक्तीवर तीन गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली. उल्हासनगरमध्ये 14 ऑक्टोबरला रेल्वे स्थानक परिसरात दोन गटांतील वादातून गोळीबार झाला. या घटनेत एकाची हत्या करण्यात आली. कल्याणमध्ये नवरात्रोत्सवादरम्यान कोयता गँगने दहशत निर्माण केल्याची घटना घडली.
नागपूरमधील भंडेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील श्रावण नगर परिसरात काँग्रेस नगरसेवक शुभम शेषराव मोतघारे यांच्या निवासस्थानाच्या खिडकीवर मध्यरात्री अडीच वाजता अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या. वर्चस्वाच्या वादातून हा प्रकार घडल्याचा संशय आहे. उपराजधानीत टोळीयुद्ध वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांनी फल्ली गँगविरुद्ध मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू केली आहे.
नाशिकमध्ये 19 ऑक्टोबरला छेडछाडीचा जाब विचारल्याने पतीवर गोळीबार केल्याची घटना घडली. राज्यात गेल्या आठवडाभरात गोळीबाराच्या सलग घटना घडल्याने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गुन्हेगारी टोळ्यांचे वाढते धाडस, पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि गुन्हेगारांवरील कारवाई याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहखात्यापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहखाते अत्यंत सक्षमपणे हाताळत असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करत आहेत. गुन्हेगारीला आळा घालणे, गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करणे आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देणे, याला त्यांचे प्राधान्य आहे. घटना घडल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत गुन्हेगार अटक होत आहे. सक्षम पोलिस दलामुळे हे शक्य होत आहे. दुसरीकडे राज्याला गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या दिशेने केंद्राच्या शून्य गुन्हेगारीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कठोर कायदे आणि ठोस उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. - योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री
2026 पर्यंतचा वाढता गुन्हेगारी आलेख - राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) २०२४ ते २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील हिंसक गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात प्रति लाख लोकसंख्येमागे गुन्हेगारीचा दर ४७७.६ नोंदवण्यात आला असून, तो राष्ट्रीय सरासरी ४१८.९ पेक्षा जास्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या तुलनेत राज्यातील एकूण गुन्ह्यांच्या नोंदींचे प्रमाणही चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येते. किरकोळ वादातून होणाऱ्या हत्या आणि स्थानिक टोळ्यांचे वर्चस्व ही त्यामागील प्रमुख कारणे मानली जात असून देशात ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये बेकायदेशीर शस्त्रांचा वापर होतो, असा दावा करण्यात आला आहे. तर महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातून अवैध कट्ट्यांची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत असल्याचे सांगितले जाते.
महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून, गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. दिवसाढवळ्या होणाऱ्या हत्या आणि वाढती गुन्हेगारी पाहता, राज्यात पुन्हा एकदा भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सत्तेतील नेते स्वतःच्या राजकीय खुर्च्या वाचवण्यात व्यग्र असल्यामुळे राज्यात 'जंगल राज'सदृश परिस्थिती तयार झाली आहे. गृहखात्याचा कारभार प्रभावीपणे चालवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या विभागाचा ताबा सोडत राज्याला तातडीने एक 'पूर्णवेळ गृहमंत्री' देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जनतेच्या सुरक्षेची हमी देता येईल. - खा. संजय राऊत, शिवसेना (ठाकरे)
गंभीर गुन्ह्यांत परराज्यातील शूटर्सचा वापर - मुंबई-पुणे परिसरात बिश्नोई गँगसारख्या आंतरराज्य टोळ्यांचा वाढलेला हस्तक्षेप आणि सेलिब्रिटींना मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे संघटित गुन्हेगारीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या टोळ्यांचे मुख्य सूत्रधार राज्याबाहेर किंवा परदेशात असल्याने स्थानिक पोलिसांना त्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येतात. अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये परराज्यातील शूटर्सचा वापर केला जात असल्याने गुन्हा केल्यानंतर संशयित तातडीने राज्याबाहेर पळून जातात. परिणामी, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांना कायदेशीर आणि भौगोलिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे काही संवेदनशील प्रकरणातील तपास आणि दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचं दिसून येत आहे.
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