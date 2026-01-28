महाराष्ट्र पोलीस दलाला काळीमा! मुद्देमाल कक्षातील अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात पोलीस हवालदार अटकेत
अहिल्यानगर येथील एका पोलीस हवालदाराकडून गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. गुन्ह्यात जप्त केलेलं अमली पदार्थ बाहेर काढून त्याची विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Published : January 28, 2026 at 12:18 PM IST
पुणे : राज्यातील पोलीस दलाची ख्याती जगभर असून महाराष्ट्र पोलिसांची कामगिरी व तपास पद्धती प्रभावी मानली जाते. मात्र, असं असतानाच अहिल्यानगर येथील एका पोलीस हवालदाराकडून गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. मुद्देमाल कक्षात ठेवण्यात आलेल्या अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यात जप्त केलेलं अमली पदार्थ बाहेर काढून त्याची विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कारवाई करत पोलीस हवालदारासह चार जणांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये शामसुंदर विश्वनाथ गुजर (वय 39, रा. अहिल्यानगर), शादाब रियाज शेख (वय 41, रा. शिरूर), ज्ञानदेव ऊर्फ माउली बाळु शिंदे (वय 37), ऋषीकेश प्रकाश चित्तर (वय 35) आणि महेश दादाभाऊ गायकवाड (वय 27) यांचा समावेश आहे. आरोपींकडून 10 किलो 700 ग्रॅम वजनाचं अमली पदार्थ तसेच, गुन्ह्यात वापरलेली वाहनं जप्त करण्यात आली आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पुणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : याबाबत पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी माहिती देताना सांगितलं की, "भारत सरकारच्या वतीने 'नशामुक्त भारत अभियान' राबविण्यात येत असून, त्या अनुषंगानं पुणे ग्रामीण हद्दीत अमली पदार्थ तसेच, तंबाखूजन्य पदार्थांची बेकायदेशीर विक्री अथवा सेवन होऊ नये, यासाठी अवैध व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे." दरम्यान, शिरूर पोलीस स्टेशन हद्दीत अमली पदार्थांची बेकायदेशीर देवाण-घेवाण होणार असल्याची खात्रीशीर माहिती गोपनीय बातमीदारामार्फत मिळाली. या माहितीनुसार, शिरूर शहरातील गॅरेज चालक आरोपी शादाब शेख हा त्याच्याकडील हिरो होंडा पॅशन मोटारसायकलवरून बाबुरावनगर परिसरातील मोकळ्या मैदानात अमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार असल्याचं समजलं. त्यानुसार सापळा रचून त्याला ताब्यात घेण्यात आलं.
पोलीस कर्मचारी शामसुंदर गुजर यालाही अटक : त्याच्याकडून 1 किलो 52 ग्रॅम वजनाचा अमली पदार्थ तसेच, मोटारसायकल असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आरोपी शादाब शेखकडे चौकशी केली असता माउली शिंदे, ऋषीकेश चित्तर व महेश गायकवाड यांची नावं समोर आली. त्यानुसार त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या तिघांच्या चौकशीतून त्यांच्याकडील उर्वरित 9 किलो 655 ग्रॅम अमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आला. यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आलेला अमली पदार्थ हा आरोपी पोलीस हवालदार शामसुंदर गुजर याने विक्रीसाठी पुरविल्याचं तपासात निष्पन्न झाल्यानं आरोपी शामसुंदर गुजर यालाही अटक करण्यात आली आहे. ते पुढे म्हणाले की "आरोपी शामसुंदर गुजर हा अहिल्यानगर जिल्हा पोलीस दलात पोलीस हवालदार पदावर कार्यरत आहे. या गुन्ह्यात आतापर्यंत एकूण 10 किलो 707 ग्रॅम अमली पदार्थ, दोन मोटारसायकली तसेच, एक चारचाकी कार असा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. आरोपी शामसुंदर गुजरकडे मुद्देमाल कक्षाची जबाबदारी होती. प्राथमिक तपासात असं निष्पन्न झालं आहे की, मुद्देमाल कक्षात ठेवण्यात आलेल्या एनडीपीएस गुन्ह्यातील जप्त अमली पदार्थांमधून हा मुद्देमाल बाहेर काढून त्याची विक्री त्याने केली. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे."
