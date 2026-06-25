गोकुळसाठी राष्ट्रवादीकडून सुमारे दोन हजार ठराव दाखल; मविआच्या अनुपस्थित आमदारांवरून मंत्री हसन मुश्रीफांचं मोठं वक्तव्य
पावसाळी अधिवेशनातील मविआ आमदारांच्या अनुपस्थितीवरून मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सतेज पाटलांना चिमटा काढला, तसंच गोकुळ दूध संघासाठी राष्ट्रवादीनं सुमारे दोन हजार ठराव दाखल केल्याचं सांगितलं.
Published : June 25, 2026 at 5:20 PM IST
कोल्हापूर : विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांची बैठक मुंबईत आयोजित केली होती. मात्र या बैठकीला 23 आमदार अनुपस्थित राहिल्याची बातमी समोर आल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली. "प्रत्येक आमदाराला वाटतं की माझ्या मतदारसंघात विकास निधी नाही. त्यामुळं विकास कामं करता येत नाहीत. फक्त माझे मित्र बंटी पाटील यांना असं वाटत नाही," असं म्हणत मंत्री हसन मुश्रीफ यांना या राजकीय घडामोडीवर वक्तव्य करत बंटी पाटलांना चिमटा काढला. जिल्ह्याचं आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या गोकुळ दूध संघासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आज सुमारे 2 हजार ठराव दाखल केलेत. माध्यमांशी बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याबाबत माहिती दिली.
आम्ही ऐतिहासिक निर्णय घेतले : "गोकुळ दूध संघासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आज ठराव दाखल करत आहोत हे शक्तीप्रदर्शन नाही. सुमारे दोन हजार ठराव आमच्याकडं आहेत. प्रत्येक पक्ष वेगवेगळे ठराव दाखल करणार आहेत. जागा वाढवून घेण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न असेल. गेल्यावेळच्या सत्तेत आम्ही आणि काँग्रेस आमदार सतेज पाटील एकत्र होतो. मात्र, आता राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि जनसुराज्य पक्ष आम्ही एकत्र आहोत. गत पाच वर्षाच्या काळात शिवसेनेचे विश्वास आबाजी पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अरुण डोंगळे आणि नवीद मुश्रीफ अध्यक्ष होते. या काळात आम्ही गाई आणि म्हशीच्या दुधाला चांगला दर दिला आहे. तसंच मुंबई पुण्यातील विस्तारवाढ, करमाळ्याचा सौरऊर्जा प्रकल्प, डिव्हेंजर्सच्या रकमा ठेवून ऐतिहासिक निर्णय आम्ही घेतले आहेत," असं सांगत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या बाजूनं दूध उत्पादक असल्याचा दावा केला.
त्यांची बदली होणार नाही : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर भेसळ अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करून कामाचा दबदबा निर्माण केला. मात्र त्यांच्या बदलीची चर्चा सध्या सुरू आहे. यावर बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, "आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची अजिबात बदली होणार नाही. त्यांच्या मनात आहे तोपर्यंत ते पदावर राहतील." कोल्हापुरातील गडहिंग्लज नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष महेश तुरबतठ यांचा जात वैधता दाखला अवैध ठरला होता. यानंतर कागल मतदारसंघातील कसबा सांगाव जिल्हा परिषद मतदार संघाच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या उमेदवार सुवर्णा कांबळे यांचाही जात वैधता दाखला अवैध ठरला. यामुळं मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दुहेरी झटका बसला. मात्र यावर बोलताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, "याबद्दल आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ, त्याची काहीही काळजी करू नका, असं म्हणत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना सबुरीचा सल्ला दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सुमारे दोन हजार ठराव दाखल : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्यामुळं ठराव दाखल करण्यात येत आहेत. गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं जिल्ह्यातील 1 हजार 971 ठराव वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वात दाखल करण्यात आले. यावेळी गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे, नविद मुश्रीफ, माजी आमदार के. पी. पाटील, राजेश पाटील, राहुल पाटील, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील, रणवीरसिंह गायकवाड, जिल्हा बँकेचे संचालक भैय्या माने यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार सतेज पाटील गटाकडून बॅनरबाजी : गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीवेळी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत असलेले काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यावेळच्या गोकुळ निवडणुकीत महायुती विरोधात लढणार आहेत. राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या माध्यमातून मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा मेळावा असलेल्या सैनिक दरबार हॉल परिसरात समविचारी आघाडीकडून बॅनरबाजी करण्यात आली. गोकुळ दूध संघात गेल्या पाच वर्षात म्हशीच्या दुधाला सोळा रुपये आणि गायीच्या दुधाला दहा रुपयांची दरवाढ देण्यात आल्याचा उल्लेख या बॅनरवर आहे. तर गोकुळ वाढवूया आणि टिकवूया असं आवाहनही या बॅनरमधून करण्यात आलं आहे. याची दिवसभर कोल्हापूर जिल्ह्यात चर्चा सुरू होती.
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