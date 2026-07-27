'शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधातील कोणतेही कारस्थान यशस्वी होऊ देणार नाही'; गडकरींच्या इथेनॉल धोरणाला हसन मुश्रीफांचा पाठिंबा
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज कोल्हापुरात इथेनॉल धोरण, अलमट्टी धरण आणि कर्जमाफीसह विविध विषयांवर भाष्य केलं.
Published : July 27, 2026 at 9:01 PM IST
कोल्हापूर : राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी इथेनॉल मिश्रण धोरणाला ठाम पाठिंबा दर्शवत शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधातील कोणतंही कारस्थान यशस्वी होऊ देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. कोल्हापूर इथं माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शेतकरी, इथेनॉल धोरण, अलमट्टी धरण आणि कर्जमाफीसह विविध विषयांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी इथेनॉल मिश्रण धोरणामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाला मोठा आधार मिळत असल्याचंही सांगितलं.
इथेनॉलविषयक भूमिकेला पाठिंबा : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉलविषयक भूमिकेला पाठिंबा देताना ऑटोमोबाईल कंपन्यांनीही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं आवाहन मुश्रीफांनी केलं. काही स्तरावरून शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात कारस्थान सुरू असल्याचं दिसत असलं, तरी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'गरज पडल्यास आम्ही जाऊन अलमट्टी धरणाची उंची कमी करू' : अलमट्टी धरणाच्या उंचीच्या प्रश्नावर मुश्रीफांनी कर्नाटक सरकारला इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रातील धरणे पूर्ण क्षमतेनं भरल्यानंतर अलमट्टी धरणाची पाणीपातळी कमी करावीच लागेल. गरज पडल्यास आम्ही स्वतः जाऊन अलमट्टीची उंची कमी करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कोयना, कृष्णा आणि दूधगंगा खोऱ्यातील जलाशय अद्याप पूर्ण क्षमतेनं भरलेलं नसल्यानं कर्नाटक सरकार सध्या सावध भूमिका घेत आहे. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कर्नाटक प्रशासनाशी सातत्याने समन्वय सुरू असून आवश्यक असल्यास महाराष्ट्र सरकार अधिक ठोस भूमिका घेईल, असेही मुश्रीफांनी स्पष्ट केलं.
पात्र शेतकऱ्यांनी नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा : शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलताना मुश्रीफ यांनी लाभार्थी यादीत नाव नसलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती दिली. अशा शेतकऱ्यांनी उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा संयुक्त निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधून नाव वगळण्यामागील कारण जाणून घ्यावे, असं आवाहन त्यांनी केलं.
शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचं पाऊल उचलू नये, तर प्रशासकीय यंत्रणेकडे दाद मागावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं. महायुती सरकारनं कर्जमाफीच्या अटी शिथिल करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
'गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लढवणार नाही' : दरम्यान, गोकुळ दूध संघाची निवडणूक आपण लढविणार नसल्याची भूमिकादेखील त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केली. तसेच जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावरही पुन्हा राहणार नसल्याचे सांगत, जिल्हा परिषद निधीबाबत महायुतीतील मतभेद चर्चेतून सोडवले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा