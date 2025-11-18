अदृश्य शक्तीच्या पुढाकाराने एकत्र आलो; मुश्रीफ-घाटगेंनी राजकीय मुत्सद्दीगिरीने टाळले अनेक प्रश्न
कागल नगरपालिका निवडणुकीसाठी हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे हे कट्टर विरोधक एकत्र आलेत. मात्र, निवडणुकीत जनता कोणाच्या बाजूने कौल देणार यावरच आघाडीचं भविष्य ठरणार आहे.
कोल्हापूर : राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा धुराळा उडाला असताना, कागलच्या नगरपालिका निवडणुकीत परस्परांचे कट्टर विरोधक मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे एकत्र आल्यानं जाणकारांचाही अंदाज चुकला आहे. मात्र, कागल आणि मुरगुड शहराच्या विकासासाठी टोकाचा विरोध असूनही आम्ही आघाडी केली, अदृश्य शक्तीच्या पुढाकारानं एकत्र आलो आहोत, असं सांगत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि कागलच्या शाहू समूहाचे प्रमुख समरजित घाटगे यांनी राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवत अनेक प्रश्न टाळले.
दोन कट्टर विरोधक एकत्र : कोल्हापूर जिल्ह्याचे राजकीय विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या कागल तालुक्यातील राजकारणाला अनपेक्षितपणे वेगळं वळण लागलं आहे. या विधानसभा मतदारसंघातील हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे हे दोन टोकाचे राजकीय वैरी असलेले नेते पालिका निवडणुकीसाठी एकत्रित आले आहेत. या दोघांना एकत्र आणणारी राजकीय शक्ती नेमकी कोण? याविषयी आज पत्रकार परिषदेत वारंवार विचारणा केली. मात्र, त्यांनी या शक्तीचा नामोल्लेख करण्याचं दोघांनीही जाणीवपूर्वक टाळलं.
काय म्हणाले समरजित घाटगे आणि मुश्रीफ? : यावेळी समरजित घाटगे म्हणाले की, कागल, मुरगुड या दोन्ही नगरपालिकेचा विकास व्हावा या हेतूने आम्ही एकत्रित आलो आहोत. कार्यकर्त्यांना कल्पना न देता आम्ही एकत्र आल्याबद्दल माफी मागतो. यापुढे हसन मुश्रीफ आणि मी समन्वयाने काम करू, कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद सोडवले जाईल. सत्तेसाठी नव्हे तर कागलच्या विकासासाठी पावले टाकत आहोत. अदृश्य शक्तीच्या आशीर्वादाने मी आणि हसन मुश्रीफ एकत्र आलो आहे." असं सांगत ही अदृश्य शक्ती कोणती आहे याचं उत्तर देणं मात्र घाटगे यांनी टाळलं. तर मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, "समरजित घाटगे यांची शाहू विकास आघाडी ही महायुतीचा घटक बनलेली आहे. घाटगे हे लोकसभेत जाणार की विधानसभेत हे आताच सांगता येणार नाही. माझ्याबाबत संजय मंडलिक यांनी केलेली विधाने अयोग्य आहेत. त्यांनी इतके अस्वस्थ होण्याची गरज नाही."
आताच नाही तरी यापूर्वी आले होते विरोधक एकत्र : "कागल तालुक्यात यापूर्वीही शामराव भिवाजी पाटील आणि सदाशिवराव मंडलिक, विक्रमसिंहराजे घाटगे आणि सदाशिवराव मंडलिक तसेच मी आणि समरजित घाटगे यांच्यात टोकाचा संघर्ष झालेला आहे. संघर्ष करून शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा विकासासाठी एकत्र येणं गरजेचं असल्यानं आम्ही सोबत राहात आहोत," असं मुश्रीफ म्हणाले. परस्पर कट्टर विरोधक यंदाच नगरपालिकेसाठी एकत्र आले नाहीत तर कागल मतदारसंघाचा विचार करता यापूर्वीही अशा युती आणि आघाड्या झाल्या असल्याचं मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले.
ईडीबाबत सावध पवित्रा : कागल येथील निवासस्थानावर आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यावर ईडीने छापेमारी केली होती. यासाठी समजित घाटगे जबाबदार असल्याचंही मुश्रीफ यांचं म्हणणं होतं. मात्र, ईडीच्या चौकशीबाबत बोलताना मुश्रीफ आणि घाटगे यांनी सावध पवित्रा घेत ही प्रक्रिया न्यायाधीन आहे. त्यामुळं त्यावर बोलणं योग्य नाही, इतकेच बोलून विषयांतर केलं.
प्रताप उर्फ भैय्या माने पदवीधरसाठी : पुणे पदवीधर मतदार संघासाठी कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे संचालक प्रताप उर्फ भैया माने इच्छुक आहेत. मात्र भारतीय जनता पक्षाने या मतदारसंघाचे आमदार अरुण लाडे यांचे चिरंजीव शरद लाड यांना पक्षात घेऊन माने यांची अडचण करण्याचा प्रयत्न केला होता. घाटगे आणि मुश्रीफ एकत्र आल्यामुळं अनेक चर्चा रंगल्या होत्या, समरजित घाटगे यांना पुणे पदवीधर मतदारसंघाची उमेदवारी दिली जाणार आणि तेथून मुश्रीफ यांचे कट्टर समर्थक प्रताप उर्फ भय्या माने यांची उमेदवारी कापली जाणार अशी चर्चा होती. पण आज मुश्रीफ यांनी प्रताप माने यांची उमेदवारी अखेरपर्यंत कायम राहणार असल्याचा निर्वाळा दिला.
मुश्रीफ गट आणि राजर्षी शाहू आघाडीचा मेळावा : जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या या युतीमुळं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि समजित घाटगे यांचे समर्थकही संभ्रमावस्थेत होते. आज दोन्ही नेत्यांनी माध्यमांसमोर येऊन आपली भूमिका मांडली. यानंतर झालेल्या मेळाव्यात मंत्री मुश्रीफ यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन करत जे कोणी नाराज झाले आहे त्यांची समजूत घाला, प्रभागात आपली भूमिका पटवून द्या आणि ताकदीने कागल आणि मुरगुड नगरपालिकेसाठी मतदारापर्यंत पोहोचा असं आवाहन केलं. समजित घाटगे यांनीसुद्धा आपल्या कार्यकर्त्यांना दोन्ही गटामध्ये समन्वय ठेवून जनतेमध्ये आपला संदेश पोहोचवा आणि दोन्ही नगरपालिकेवर सत्ता स्थापन करण्याचं आवाहन मिळाव्यातून कार्यकर्त्यांना केलं.
