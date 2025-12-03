कागलमध्ये हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगेंच्या उमेदवारांचा निकालाआधीच जल्लोष, मतदानानंतर गुलाल उधळून आतषबाजी
कोल्हापूर जिल्ह्यात मंगळवारी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायंतींसाठी मतदान झालं. पण कागलमध्ये मतदानानंतर हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांच्या उमेदवारांनी निकालाआधीच गुलाल उधळून, फटाके फोडून जल्लोष केला.
Published : December 3, 2025 at 10:14 AM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतीसाठी मंगळवारी (2 डिसेंबर) मतदान पार पडलं. यामध्ये जयसिंगपूर, कागल, मुरगूड, गडहिंग्लज, मलकापूर, कुरुंदवाड, पन्हाळा, पेठ, वडगाव, शिरोळ या नगरपालिकांसह चंदगड, आजरा आणि हातकणंगले या नगरपंचायतींचा समावेश आहे. 13 नगराध्यक्षपदांसाठी 56 तर 263 नगरसेवक पदांसाठी 809 उमेदवारांचं भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद झालं आहे. सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदारांनी रांगेत उभे राहून उत्साहात मतदान केलं. आता 21 डिसेंबरपर्यंत निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दरम्यान, कागलमध्ये निकाला हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांच्या उमेदवारांनी निकालाआधीच गुलाल उधळून जल्लोष केल्याचं पाहायला मिळालं. यामुळे कागलमध्ये वेगळंच वातावरण पाहायाल मिळालं.
गडहिंग्लजमध्ये तोतया मतदार सापडला : गडहिंग्लज येथील प्रभाग क्रमांक-4, केंद्र क्र. 2 (शिवराज महाविद्यालय, गडहिंग्लज) येथे मतदानासाठी आलेल्या एका मतदाराकडे आधार कार्डाची छायांकित प्रत होती. मात्र, मतदान अधिकाऱ्यांनी मुळ पुरावा मागितला असता, त्याच्याकडे तो नव्हता. यावर मतदान प्रतिनिधींनी हरकत घेतली. मतदान केंद्राध्यक्षांनी त्याचं आधार कार्ड तपासलं असता, तो तोतया मतदार असल्याचं लक्षात आलं. यानंतर त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आलं. नियमानुसार त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू असून, कोणतंही बोगस मतदान झालेलं नाही, अशी माहिती गडहिंग्लज नगरपरिषद व तहसिलदार ऋषिकेश शेळके यांनी दिली.
कागलमध्ये निकाला आधीच उमेदवारांनी गुलाल उधळला : कागलमध्ये राजकीय विरोधक असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि कागलच्या शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीत घाटगे यांनी 11 वर्षांचा संघर्ष संपवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि छत्रपती शाहू आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली. त्यांच्या विरोधात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचं पॅनल होतं. मात्र, 5:30 वाजता मतदान संपल्यानंतर हसन मुश्रीफ यांच्या उमेदवारांनी गुलाल उधळून आणि फटाक्यांची आतषबाजी करून निकाला आधीच जल्लोष साजरा केला.
यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि छत्रपती शाहू आघाडीचे कार्यकर्ते कागलच्या खर्डेकर चौकात जमले. यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे उपस्थित होते. दोघांनीही माध्यमांना सांगितलं की, मतदारांनी आपल्याच बाजूने कौल दिला असून आता फक्त निकालाची औपचारिकता बाकी आहे. एकूणच, जिल्ह्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतीसाठी शांततेत मतदान पार पडलं असून, 21 डिसेंबर रोजी निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा :