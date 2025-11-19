ETV Bharat / state

10 वर्षांच्या राजकीय शत्रुतेनंतर कागलमध्ये मुश्रीफ-घाटगे एकत्र; कार्यकर्त्यांना मेळाव्यात सांगितला मुख्यमंत्र्यांचा 'तो' किस्सा

कागल नगरपालिका निवडणुकीसाठी हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे हे कट्टर विरोधक एकत्र आलेत. या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

Mushrif And Ghatge
मुश्रीफ-घाटगे एकत्र (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : सध्या राज्यभरात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना राजकीय विद्यापीठ समजल्या जाणाऱ्या कागलमध्ये झालेल्या अनपेक्षित युतीचीच सर्वत्र चर्चा आहे. कागलमधील तब्बल 10 वर्षं एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते समरजित घाटगे एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. कागलच्या विधानसभेत प्रतिस्पर्धी असणारे हे दोन्ही नेते आता कागल आणि मुरगुड नगरपरिषदेची निवडणूक एकत्रितपणे लढणार आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे यांनी युतीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पहिल्यांदाच संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी युती संदर्भातील चर्चा तसेच कार्यकर्त्यांचा मेळावाही आयोजित करण्यात आला, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे राजकीय नेत्यांसह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.



कार्यकर्त्यांची माफी मागत सांगितलं युतीचं महत्त्व : या मेळाव्यात अखिलेशसिंह घाटगे, रणजितसिंह पाटील, युवराज पाटील, अमरसिंह घोरपडे, आदील फरास, एम. पी. पाटील, सुनील सूर्यवंशी, कृष्णात पाटील यांच्यासहीत मुश्रीफ आणि घाटगे गटाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तर सविता माने, प्रकाश गाडेकर, दीपक मगर असे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवारही या मेळाव्याला उपस्थित होते. या मेळाव्यात घाटगे-मुश्रीफ युतीची गरज आणि आगामी निवडणुकीतील निर्णायक भूमिका कार्यकर्त्यांसमोर स्पष्ट करण्यात आली. घाटगे-मुश्रीफ दोघांनीही अचानक घडलेल्या युतीच्या निर्णयाबाबत कार्यकर्त्यांची माफीही मागितली.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री हसन मुश्रीफ (ETV Bharat Reporter)



सोशल मीडियावर अपप्रचार होऊ देऊ नका : यावेळी समरजित घाटगे यांनी बोलताना सांगितलं की, या युतीचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून झाला असून, जागा वाटपाचं सूत्रही तसंच ठरलं आहे. त्यांनी निवडणुकीत बिनविरोध न जाता कामाला लागण्याचं आवाहन केलंय. सोशल मीडियावर कोणताही चुकीचा प्रचार होऊ नये यासाठी कार्यकर्त्यांनी सावधगिरी बाळगावी, असा इशारा त्यांनी दिला. जिल्हा परिषद निवडणुकीतही युतीचा प्रभाव राहणार असल्याचं नमूद केलं आणि माजी आमदार संजय घाटगे देखील त्यांच्या युतीत असतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.


संघर्ष विसरून एकत्र येण्याचं मुश्रीफांचं आवाहन : मंत्री मुश्रीफ यांनी बोलताना सांगितलं की, ही युती अचानक आणि तातडीने वरिष्ठांनी घेतलेला निर्णय असून, त्याला त्यांनी मनापासून मान्यता दिली आहे. त्यांनी मागील संघर्ष विसरून एकत्र येण्याचं आवाहन केलंय, ज्यांनी एकमेकांवर हल्ले केले, त्यांची माफी मागितली आहे. विरोधकांची जुनी भाषणे व्हायरल होऊ शकतात म्हणून काम करण्यास सज्ज राहण्याचा सल्ला दिलाय.



मुख्यमंत्री फडणवीसांचा सांगितला किस्सा : मुश्रीफ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील एक किस्सा सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख केला. मुश्रीफ म्हणाले की, "मंत्रिमंडळ बैठकीत एक नेत्याने मुख्यमंत्र्यांना 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मुद्द्यावरून निवडणुकांना स्थगिती मिळेल काय? अशी विचारणा केली. तर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत माहिती देत शेवटी 'एकवेळ निवडणुका थांबतील, पण कागलमधील ही आघाडी थांबणार नाही," त्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये एकच हशा पिकला.


हेवेदावे विसरून नेटका प्रचार करा : दरम्यान, मुश्रीफ आणि घाटगे यांनी एकमेकांच्या जुन्या संघर्षांना विसरून कागलच्या विकासासाठी हातमिळवणी केली, असं सांगत जोमाने काम करण्याचं आवाहन उपस्थित मुश्रीफ यांनी कार्यकर्त्यांना दिलंय. कार्यकर्त्यांनीही जुने हेवेदावे विसरून निवडणुकीसाठी नेटका प्रचार करण्याचा निर्धार यावेळी केला. मात्र निवडणुकीत अजून पुढे काय काय होतं, याकडं कागल आणि मुरगुडकरांसह जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

