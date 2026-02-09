काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या रितू तावडे यांच्यामुळं निष्ठावंतांवर अन्याय झाला का?, रितू तावडे यांची 'ईटीव्ही भारत'ला खास मुलाखत
आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची गरिमा राखण्याचं सर्वात मोठं आव्हान रितू तावडे कशा पेलणार? याकडे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
By Sachin Parab
Published : February 9, 2026 at 9:20 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 9:49 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या 78 व्या महापौरपदासाठी भाजपानं अनुभवी नगरसेविका रितू तावडे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलंय. याच पार्श्वभूमीवर "ईटीव्ही भारत" महाराष्ट्रचे संपादक सचिन परब यांनी रितू तावडे यांची मुलाखत घेतली. यावेळी, मुंबईच्या महापौरपदी निवड झाली असली तरी मुंबईची सेवक म्हणून काम करणार असून महापौरपदाची गरिमा कायम राखायची आहे, असं मत रितू तावडे यांनी व्यक्त केलं. तसंच मुंबईच्या हितासाठी पक्षभेद विसरून सर्वांनी निर्मळ आणि प्रामाणिक काम करावं, अशी भावना व्यक्त केली. त्यामुळं आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची गरिमा राखण्याचं सर्वात मोठं आव्हान रितू तावडे कशा पेलणार? याकडे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकेचं नेतृत्व करणं, किती आव्हानात्मक वाटतं?
- खूप आनंद होतोय, मुंबईसारख्या एवढ्या मोठ्या महानगरपालिकेमध्ये आज महापौरपदी माझं नामांकन झालं. फॉर्म भरला गेला. खूप आनंद आहे, पण त्याचबरोबर जबाबदाराची जाणीव आहे. मुंबईकरांच्या खूप अपेक्षा आहेत आणि त्या अपेक्षा पूर्ण करणं, हेच माझं ध्येय असणार आहे. म्हणूनच मी वारंवार सांगते की मुंबईची महापौर नाही तर मुंबईची सेवक म्हणून काम करीन.
राज्य आणि केंद्राचे जे राजकारण असतं, त्या तुलनेत मुंबईचं कुठंतरी विकासकामांचं राजकारण आहे किंवा विकास कामांची जी गती आहे, ती खूप मंदावलेली राहते, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. त्याला छेद देण्यासाठी काय कराल?
- केंद्रामध्ये आपलं सरकार आहे. राज्यामध्ये आपलं सरकार आहे आणि आता मुंबई महानगरपालिकेत सुद्धा महायुतीचं सरकार आलेलं आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आणि गतीमान असं विकासाला अनुरूप अशा पद्धतीनं मुंबईचं काम होणार.
2012 मध्ये तुम्ही काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलात. अशावेळी भाजपात जुन्या कार्यकर्त्यांची, निष्ठावंतांची फळी असताना तुम्हाला हे पद मिळालं. हे तुमच्यासाठी अपेक्षित होतं?
- असं काही नाही. हा फार मोठा गैरसमज आहे. विरोधकांकडे काही मुद्द्दा राहिला नाही. त्यामुळं ते अशा पद्धतींच्या मुद्द्यांकडे किंवा भावनिक मुद्द्यांवरती ते राजकारण करू पाहत आहेत. मला स्वत:ला भाजपामध्ये येऊन जवळपास १५ वर्षे झाली आहेत. मी एक सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणारी कार्यकर्ती आहे. तळागाळात महिलांसाठी, मुलांसाठी काम करणारी कार्यकर्ती आहे. काँग्रेसमधून मी भाजपात आली. हा इथं विषय नाही. मुंबईकर काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीशी उभे असतात. माझं काम बघून... माझंच नाही. आम्ही सगळेच भाजपाचे कार्यकर्ते काम करतोय. परंतू ठीक आहे. ही प्रक्रिया आहे. सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण पडलं आहे आणि त्याठिकाणी कुठल्या नगरसेविकेला द्यायचं आहे. सगळ्याच सक्षम आहेत. सगळ्याच सक्षम आहेत. सगळ्याच जणी आपापल्या वार्डमधून जिंकून आल्या आहेत. पण, सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण पडलं आहे आणि त्यामध्ये माझं नाव यामध्ये निश्चित झालं. त्याबद्दल मी पार्टीचे आभार मानते. त्यामुळं असं काही नाही की, मूळ कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला जातो, अशातला काही विषय याठिकाणी नाही.
मुंबईच्या प्रथम नागरिक म्हणून तुमची विकासकामांच्या दृष्टीनं प्राधान्य काय असणार आहे?
- मुंबई ही गतीशील आहे. मुंबईतील प्रत्येक घरातला व्यक्ती हा कुठे ना कुठे तरी कामात बिझी आहे. मुंबईकर हा नेहमी घडाळ्याच्या काट्यावर धावत असतो. या मुंबईमध्ये सुरक्षित मुंबई आणि विकसित मुंबई, या गोष्टीला जास्त प्राधान्य दिलेलं आहे. मुंबईमध्ये सर्व इन्फ्रास्टॅक्चर... रस्ते असतील, पाणी असेल, लाईट्स असतील, खड्डेमुक्त रस्ते असतील, स्टॉर्मवॉटर ड्रेनची कामं असतील किंवा रोजगार असतील, महिलांची सुरक्षितता असेल, पर्यावरणाच्या काही गोष्टी असतील, उद्याने-मैदानं असतील, फुटपाथं असतील, या गोष्टींवर मी काम करणार आहे.
गेल्या काही वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढायचा आहे. हे आव्हान जास्त मोठं वाटतं नाही का?
- साडेचार वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढायचा आहे. कोविडनंतर जवळपास साडेचार वर्षांनी ही निवडणूक झालीय. मुंबईकरांच्या खूप अपेक्षा आहेत. त्यांना हक्काचा माणूस नगरसेवक प्रत्येक वार्डला मिळाला आहे. मला असं वाटतं की, आम्ही सर्व 227 नगरसेवक याठिकाणी अतिशय मेहनत करून आलेलो आहे. त्या-त्या वार्डमध्ये त्या-त्या नगरसेवकांनी तेथील नागरिकांना आश्वासनं दिली आहेत. त्यामुळं सभागृहामध्ये प्रत्येक नगरसेवकांनी मुंबईच्या हिताचं काम केलं पाहिजे. साडेचार वर्षांनंतर प्रत्येक नगरसेवर याठिकाणी जिंकून आलेला आहे. त्यामुळे कोणतेही पक्षभेद न करता आपण मुंबईकरांसाठी, त्यांच्या सुविधांसाठी काम करूया.
सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना, नगरसेवकांना एकत्र घेऊन काम करायचं आहे का?
- माझी तर तीच इच्छा आहे. मी महापौर असताना सभागृह अतिशय चांगल्या पद्धतीनं चालवायचा आहे. सभागृहाची एक गरिमा आहे. मुंबईकराची अपेक्षा आहे. सगळे मुंबईकर तुम्हाला बघत आहेत. सभागृहात तुम्ही काय विषय मांडत आहात. त्यामुळं मला वाटतं की, मुंबईच्या हितासाठी आणि मुंबईच्या विकासासाठी सर्वांना प्रश्न घेतले पाहिेजेत.
राजकीय कारकिर्दीत तुम्हाला स्वत:ची ओळख एक कुशल महापौर म्हणून की उत्तम राजकारणी म्हणून रुढ झालेली पाहायला आवडेल?
- मुंबईची सेवक म्हणून. महापौरपद आहे, त्या महापौरपदाची गरिमा आहे. फार उच्च पद आहे. पण मला असं वाटतं. सभागृहामध्ये मी तुम्हाला दिसणार. तसंच रस्त्यांवरही मी सर्वसामान्य जनतेमध्ये देखील मी उभी असलेली दिसणार. ही ओळख मला तयार करायची आहे.
कोण आहेत रितू तावडे? :
घाटकोपरच्या प्रभाग क्रमांक 132 मधून निवडून आलेल्या रितू तावडे या दुसऱ्यांदा नगरसेविका बनल्या आहेत. गुजरातीबहुल मतदारसंघातून निवडून येऊनही त्या मराठी चेहरा म्हणून ओळखल्या जातात. यापूर्वी त्यांनी शिक्षण समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी प्रभावीपणे सांभाळलीय. प्रशासकीय अनुभव आणि पक्षातील मजबूत पकड यामुळे त्यांचे नाव महापौरपदासाठी आघाडीवर होते. रितू तावडे यांना महापौरपद देत भाजपाने मराठी अस्मिता आणि गुजराती मतदार या दोन्ही समीकरणांचा विचार केल्याची चर्चा आहे.
मुंबई महापालिकेतील अंतिम पक्षीय बलाबल :
भाजपा 89, शिवसेना (ठाकरे गट) 65, शिवसेना (शिंदे गट) 29, काँग्रेस 24, एमआयएम 8, मनसे 6, राष्ट्रवादी (अजित पवार) 3, समाजवादी पक्ष 2 आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) 1.
