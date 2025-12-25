महाविकास आघाडी अद्यापही अबाधित, जिथं शक्य होईल तिथं आघाडी करण्यावर भर - काँग्रेसची भूमिका
राज्य निवड मंडळाची बैठकीनंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महापालिका निवडणुकीबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. जाणून घ्या, काँग्रेसच्या नेत्यांनी काय सांगितलं?
Published : December 25, 2025 at 8:19 PM IST
मुंबई : शिवसेनेची (यूबीटी) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत महापालिका निवडणूकीत युती जाहीर केल्यानंतर महाविकास आघाडी अस्तित्वात आहे का?, असा सवाल उपस्थित झालाय. त्यावर उत्तर देताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. महाविकास आघाडी हा इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशी अद्यापही चर्चा सुरू आहे. मात्र, अद्याप कुणाकडूनही प्रस्ताव आलेला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
काँग्रेस पक्षाच्या राज्य निवड मंडळाची बैठक गुरूवारी दादरच्या टिळक भवनमध्ये पार पडली. या भेटीनंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुंबई महापालिका निवडणुकीसह इतर मनपा निवडणुकीतही महाविकास आघाडी अजूनही एकत्र येऊ शकते, असे संकेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेत.
काँग्रेसचे वंचितसोबत आघाडीचे प्रयत्न सुरू - आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीसोबत आघाडी व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षानं आघाडी करण्याचे निर्णय स्थानिक नेतृत्वाकडे दिलेत. वंचित आणि काँग्रेसची आघाडी व्हावी, अशी अनेकांची इच्छा आहे. त्यादृष्टीनं दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांचा चांगला संवाद सुरू असल्याचं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं.
शक्य तिथे आघाडी करण्यावर भर - वडेट्टीवार- राज्यात महापालिका निवडणूक सत्ता मिळवण्यासाठी निष्ठावंतांना घरी आणि बाहेरच्यांना डोक्यावर बसवा असे भाजपा पक्षाचे धोरण असल्याची टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या बैठकीनंतर केली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलून भाजपामध्ये पक्ष प्रवेश होत आहेत. त्या पक्षात आता हुकूमशाही आलीय. सत्तेसाठी भाजपाला चोर, बलात्कारी, खुनी, ईडी, सीबीआयमधील सगळे चालतात. भाजपा हा सत्तेसाठी झपाटलेला पक्ष असल्याचा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला. या बैठकीत आगामी महापालिका निवडणुकांचा आढावा घेण्यात आला. स्थानिक परिस्थिती, उमेदवार निवडीबाबत बैठकीत चर्चा झाली. स्थानिक पातळीवरील नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची भावना लक्षात घेऊन आघाडीचा निर्णय होईल. जिथे शक्य तिथे आघाडी, जिथे शक्य नाही तिथे स्वबळावर काँग्रेस निवडणूक लढवणार असं वडेट्टीवार यांनी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं.
बैठकीला हे नेते राहिले उपस्थित-काँग्रेस निवड मंडळाच्या बैठकीला विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि आमदार विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आमदार सतेज पाटील, माजी मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य, माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, माजी मंत्री नसीम खान, गोव्याचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव कुणाल चौधरी, बी. एम. संदीप, माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, प्रफुल्ल गुडधे, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे उपनेते आमदार अमिन पटेल, माजी मंत्री रणजित कांबळे, सुनिल देशमुख, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा संध्या सव्वालाखे, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे, सेवादलाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास औताडे, एनएसयूआयचे अध्यक्ष सागर साळुंखे, प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संघटन आणि प्रशासन गणेश पाटील, मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांच्यासह राज्य निवड मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत 28 महानगरपालिकांसाठी राज्य निवड मंडळाची बैठक पार पडली. जिल्हा काँग्रेस कमिटींच्या शिफारसी लक्षात घेऊन पक्ष पातळीवर एक महत्वाचा टप्पा पार पडला. बैठकीत सोशल इंजिनिअरिंग विचारात घेऊनच तिकिट वाटपाची चर्चा करण्यात आली.
- उद्धव ठाकरे हे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत होते. मात्र, मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसनं स्वबळाचा नारा दिलाय. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस काय निर्णय घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे.
