'भाजपाला मी एक्सपोज करतो, म्हणून त्यांना माझी जीभ कापायची असेल'-हर्षवर्धन सपकाळ
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान यांच्या संदर्भातील केलेल्या वक्तव्यावर आज बुलढाण्यात भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी भाजपासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले.
Published : February 16, 2026 at 6:03 PM IST
बुलढाणा - टिपू सुलतान यांच्या संदर्भातील केलेल्या वक्तव्यावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर भाजपाकडून टीका केली जात असताना त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. "भाजपानं हे राजकीय धंदे बंद करावेत", अशी त्यांनी जोरदार टीका केली.
बुलढाण्यात माध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, "माझ्या मूळ वक्तव्यामध्ये काहीही चुकीचं नाही. टिपू सुलतान यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून प्रेरणा घेतली, असे म्हटलं होतं. हे विधान कुठेही तुलना करणारे किंवा समकक्ष ठरवणारं नाही. भाजपानं माझ्या वक्तव्याला ‘ध’ चा ‘मा’ करून तोडमोड केली आहे. हे राजकीय धंदे बंद करावेत. टिपू सुलतान हे ब्रिटिशविरोधी योद्धा होते. त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या विचारानं प्रेरित होऊन लढा दिला".
माझी जीभ कापल्यानंतर जर भारतीय शेतकर्यांचे अमेरिकेतून होणार्या आयातीपासून संरक्षण होणार असेल, ही अन्यायकारक ट्रेड-डील रद्द होऊन शेतमालाला भाव मिळणार असतील, शेतकरी कर्जमुक्त होणार असेल, भाजपा हिंदू-मुस्लिम द्वेषाला खतपाणी घालणार नसेल, चीनने बळकावलेला भूभाग परत मिळणार असेल तर माझी जीभ नक्की कापा. पण अदानी-अंबानी आणि अमेरिकेचे भले करणाऱ्या, संविधान बदलू पाहणाऱ्या भाजपला मी एक्सपोज करतो म्हणून त्यांना माझी जीभ कापायची असेल. तर जीभ खुशाल कापा, पण मी थांबणार नाही-काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, हर्षवर्धन सपकाळ
धमक्या आणि जीभ छाटण्याचं बक्षीस- वादग्रस्त वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावरून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अश्लील भाषेत धमक्या आल्याचं सपकाळ यांनी सांगितलं. "देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचा तालिबान करायचा आहे," असे ते म्हणाले. भाजपाच्या काही नेत्यांनी सपकाळ यांची जीभ छाटणाऱ्याला 10 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. यावर सपकाळ म्हणाले "माझी जीभ छाटल्यानं जर अमेरिकेसोबतची डील कॅन्सल होत असेल, शेतकऱ्यांना न्याय मिळत असेल तर जरूर छाटा. पण, हा मला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न आहे. मी छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचा पाईक आहे आणि राहीन. छत्रपती शिवाजी महाराज हे काँग्रेसचे अभिमान आहे".
पुढे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले," छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून टिपू सुलतान यांनी प्रेरणा घेतल्याचं म्हटलं होतं. कुठेही तुलना नव्हती. सर्वच महापुरुषांच्या अनुयायांनी गुण्यागोविंदानं राहावे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे अलौकिक आणि अद्वितीय होते. जीभ छाटणाऱ्याला बक्षीस जाहीर करणं म्हणजे महाराष्ट्राचा तालिबान करण्याचा प्रयत्न आहे.परिवारातील सदस्यातील मुलांना आणि मुलींनादेखील धमक्या दिल्या जातात. त्यांना अश्लील बोललं जात आहे. देवेंद्र फडणवीसांविरोधात आणि भाजपाच्या पुंजीवादावर बोलत असल्यानं जीभ छाटण्याची धमकी दिली जात आहे".
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी काय म्हटलं होतं?- मालेगाव महानगरपालिकेच्या उपमहापौरांच्या कार्यालयात टिपू सुलतान यांची प्रतिमा लावण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. यावर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं होतं की," छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शौर्य आणि स्वराज्याचा विचार दिला. त्याचप्रमाणे टिपू सुलतान यांनीही ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांची प्रेरणा घेतली. त्यामुळे टिपू सुलतान यांना शौर्याचं प्रतीक म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष मानलं पाहिजे".
पुण्यात झाला होता राडा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्याला 'निंदनीय' आणि 'लज्जास्पद' ठरवत माफीची मागणी केली. यानंतर पुण्यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. तर राज्यभर भाजपा कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली आहेत. पुण्यात काँग्रेस भवनसमोर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले होते. काँग्रेस भवन येथे करण्यात आलेल्या दगडफेकीनंतर दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना विरोधात दिलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल झालेत.
