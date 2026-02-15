पुण्यात काँग्रेस-भाजपाचे कार्यकर्ते आमने-सामने; फडणविसांना राज्यात दंगली घडवायच्या असल्याचा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा आरोप
पुण्यातील काँग्रेस भवन येथे भाजपा आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले. या प्रकारानंतर काँग्रेसनं पुणे महापौर आणि पुणे भाजपा शहराध्यक्ष यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
पुणे: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतान यांच्याशी तुलना केल्यानं महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्याचे पडसाद आज पुण्यात उमटले आहेत.
टिपू सुलतान हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष योद्धे होते, असं विधान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं होतं. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापेक्षा जास्त लांगूलचालन या जन्मात मी बघितलेलं नाही, असं म्हणत सपकाळ यांच्याकडून माफीची मागणी केली होती. आक्रमक झालेल्या भारतीय जनता पक्षानं पुणे काँग्रेसचं कार्यालय असलेल्या काँग्रेस भवनबाहेर आज आंदोलन केलं.
काँग्रेस भवन परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. यावेळी भाजपा आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे काँग्रेस भवन येथे आमने-सामने आले. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी भाजपाकडून काँग्रेस भवन येथे दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
माझ्या वक्तव्याची मोडतोड करून " ध" चा "मा" करून देवेंद्र फडणविसांना राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत असे मी सांगितले होते, त्याचा प्रत्यय आज पुण्यात आला.
दगडफेकीत काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दगड लागला आहे. तर काही गाड्यांचेदेखील नुकसान झालं असल्याचं काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आलेल्या कथित दगडफेकीविरोधात काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे पुण्यातील फरासखाना पोलीस स्टेशन येथे जमा झाले. पुणे भाजपाचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे तसेच महापौर यांच्यावर गुन्हा दाखल करत अशी काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेसकडून भाजपाचा तीव्र निषेध- पुण्यातील काँग्रेस आणि भाजपामधील वादानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करून कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, " माझ्या वक्तव्याची मोडतोड करून "ध" चा "मा" करून देवेंद्र फडणविसांना राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत, असे मी सांगितलं होतं. त्याचा प्रत्यय आज पुण्यात आला. पुण्यातील भाजपाचे गुंड पुणे काँग्रेसच्या कार्यालयावर चाल करून आले. त्यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीत दगडफेक करत काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांसह पत्रकार भगिनींवर प्राणघातक हल्ला केला. भाजपाच्या या गुंडगिरीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. पुणे पोलिसांनी दंगलखोर भाजपा गुंडाना चिथावणी देणाऱ्या धीरज घाटे आणि महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्यासह भाजपाच्या दंगलखोरांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली पाहिजे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे समर्थन करण्यासाठी असदुद्दीन ओवैसी मैदानात उतरले आहेत. एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील टिपू सुलतान यांच्यावर टीका करणाऱ्यांना हैदराबादमध्ये उत्तर दिले. ते म्हणाले, " इंग्रजांशी लढताना टिपूल सुलतान हुतात्मा झाले. टिपूंनी वीर सावरकरांप्रमाणे इंग्रजांना प्रेमपत्रे लिहिली नाहीत. सावरकर क्षमा मागत होते. ते (इंग्रज) जे काही म्हणतील ते करण्याचे आश्वासन देत होते. टिपू सुलतान यांनी तलवार हातात घेऊन इंग्रजांपासून देशाला मुक्त करण्यासाठी लढाईत हुतात्मा झाले होते. फडणवीस साहेब, टिपू सुलतान यांच्या बोटामध्ये राम अक्षर लिहिलेली अंगठी होती, हे सत्य नाही का", असा प्रश्नही त्यांनी केला.
