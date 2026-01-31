शपथविधीची घाई हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली टीका
राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी आज (31 जानेवारी) शपथ घेतली. यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र हादरवून टाकणाऱ्या घटनेला चार दिवसही झाले नाही, तोच राजकारण तापलं हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य आहे. उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीची एवढी घाई का? अशी संतप्त टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा, त्यावर उत्तर प्रत्युत्तर हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य असल्याची भूमिका काँग्रेसची असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आम्ही विरोधी पक्षामध्ये आहोत, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये जी महायुती महाराष्ट्रात काम करते ती सत्तेसाठी एकत्रित आलेली युती आहे. विचारांशी काही घेणं-देणं नाही ते सत्तेसाठी एकत्रित आलेले आहेत, अशी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
शपथविधीची घाई चुकीची : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूला चार दिवसही पूर्ण झाले नाहीत. अशातच मात्र काही नियम, सभ्यता, संकेत आणि संस्कृती असते ती पाळली जावी. त्यांच्याकडं साधं बहुमत नसून 240 आमदार त्यांच्याकडं असल्यानं मोठं बहुमत आहे. मात्र अशाप्रकारे घाई करणं अनाकलनीय असल्याची टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. शरद पवार यांनी व्यक्त केलेल्या भावनेनंतर प्रत्येक माणूस विचारात आहे की, नेमकं काय सुरू आहे.
'हे' महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत चर्चा झाल्यानं व्हिडिओ समोर आले, मात्र सुनील तटकरे यांनी त्यावर होणाऱ्या चर्चा खोडून काढणे किंवा न काढणे हा त्यांचा भाग आहे. यावर मी बोलणे योग्य नाही, महाराष्ट्र हादरून टाकणाऱ्या घटनेला चार दिवस होत नाहीत आणि अशातच अशा चर्चा येणे हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य असल्याची टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
सुनेत्रा पवार यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ : राज्याच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी आज (31 जानेवारी) शपथ घेतली. राज्याचे प्रभारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा पवार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही प्रमुख नेते उपस्थित होते.
