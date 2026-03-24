आमदार संजय गायकवाड यांच्या 35 कोटी कमिशनच्या वक्तव्यावर हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

आमदार संजय गायकवाड यांनी जावई-व्याहींना सर्व ठेके, कंत्राटे दिलीत. अनेक अवैध धंदे आणि काळा पैसा त्यांच्या डोक्यात गेला आहे, असा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 4:10 PM IST

बुलढाणा - आमदार संजय गायकवाड यांच्या 35 कोटी कमिशनच्या वक्तव्यावर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका केलीय. आमदार संजय गायकवाड यांनी आपल्या विकास कामाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाल यांनी केली आहे. विकासाच्या नावाखाली फक्त जावई, व्याही यांनाच कंत्राटं दिली असल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला आहे. कचरा साफ करण्याचं कंत्राटही त्यांना घरातच हवं आहे, असंही सपकाळ म्हणालेत.


शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी एका कार्यक्रमात केलेल्या ‘35 कोटी कमिशन कार्यकर्त्यांसाठी सोडलं’ या वक्तव्यानंतर राजकीय वाद चांगलाच तापला आहे. संजय गायकवाड यांनी नंतर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, “मला ‘35 कोटींची कामं सोडली’ असं म्हणायचं होतं, पण बोलताना डाव्या हाताच्या लकवामुळे ‘कमिशन’ हा शब्द चुकून आला.” मात्र काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली आहे.

हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, “आमदार संजय गायकवाड यांनी आपल्या जावई-व्याहींना सर्व ठेके, कंत्राटे दिली आहेत. कचरा साफ करण्याचं कंत्राटही त्यांना घरातच हवं आहे. अनेक अवैध धंदे आणि काळा पैसा त्यांच्या डोक्यात गेला आहे. त्यांनी आपल्या विकास कामांची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, तरच खरं चित्र समोर येईल.” सपकाळ यांच्या या आरोपांमुळे बुलढाणा जिल्ह्यात चर्चेला उधाण आलं आहे. गायकवाड यांच्या विकास कामांवर प्रश्न उपस्थित करत सपकाळ यांनी ‘कुटुंबवादी कंत्राटे’ आणि ‘काळा पैसा’ यावर जोर दिला.


दरम्यान, गायकवाड यांचे समर्थक मात्र त्यांच्या स्पष्टीकरणावर ठाम आहेत आणि कार्यकर्त्यांच्या विकासासाठी त्यांनी अनेक कामं सोडल्याचा दावा करत आहेत. हा वाद आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

