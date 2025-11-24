गरीबांचं मरण हेच भाजपाचं धोरण, हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका; म्हणाले 'भोकरचे ते डरपोक...'
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडलं. नांदेडमध्ये बोलताना त्यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावरही हल्लाबोल केला.
Published : November 24, 2025 at 8:02 AM IST
नांदेड : भाजपा आता गोरगरिबांच्या जीवावर उठलेला पक्ष आहे. चिकनचं जेवण केलं तर त्याला चिकन पार्टी म्हणतात. बोकड कापून जेवण दिलं तर त्याला मटण पार्टी म्हणतात, पण भारतीय जनता पार्टी ही गरीबांना छळून तयार झालेली पार्टी आहे. गरीबांचं मरण हेच भाजपाचं धोरण, अशा शब्दात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीकास्त्र सोडलं.
भोकरची निवडणूक प्रतिष्ठेची : नांदेड जिल्ह्यातील अतिशय प्रतिष्ठेची समजली जाणारी भोकर नगरपालिका काँग्रेस आणि भाजपासाठी महत्त्वाची आहे. काँग्रेसनं 21 उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत, तर भाजपानं देखील समसमान उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार देखील रिंगणात उतरवले आहेत. त्यामुळे भोकर नगरपालिकेत चुरस निर्माण होत आहे. भोकर मतदारसंघ हा अशोक चव्हाण यांचा बालेकिल्ला म्हणून समजला जातो. लोकसभा, विधानसभा व नगरपालिका त्यांच्या ताब्यात आहेत. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भोकर व किनवट येथे जाहीर सभा घेऊन भाजपावर टीका केली.
भोकरचे ते डरपोक मोदींच्या कळपात गेले : काँग्रेसकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झालीय. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी वसमत, भोकर नगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रचार सभा घेतल्या. यावेळी भोकर येथील सभेत सपकाळ यांनी जुने सहकारी आणि आता सत्ताधारी पक्षाचे खासदार अशोक चव्हाणांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले की, "काँग्रेस पक्षानं भोकरला खूप काही दिलं. आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री, दोनदा मुख्यमंत्रिपद दिलं. भोकरचे ते डरपोक मोदींच्या कळपात गेले."
भाजपानं खोटी आश्वासनं दिली : "देशाच्या विकासात काँग्रेसचं मोठं योगदान आहे आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यापासून ते डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत विकासाची शिखरं काँग्रेस सरकारनं गाठली. पण, 2014 पासून सत्तेत आलेल्या भाजपानं काय दिलं, तर फक्त खोटी आश्वासनं दिली. नोटबंदी केली पण काळा पैसा बाहेर आला नाही. दहशतवादी कारवाया थांबल्या नाहीत. फक्त सर्वसामान्य जनतेला त्रास झाला. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये, शेतकऱ्यांचे उत्तपन्न दुप्पट करणार हे सर्व हवेतच विरून गेलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत अदानी व अंबानी तुपाशी आणि जनता मात्र उपाशी अशी परिस्थिती आहे," असा हल्लाबोल हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
