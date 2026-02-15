ETV Bharat / state

मुलींना सुरक्षा, सन्मान आणि त्यांचा आवाज द्या; 'महिलांची छेडछाड आणि पाठलाग' कार्यशाळेत दिग्गजांचं आवाहन

स्नेहालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सहयोगानं 'महिलांची छेडछाड आणि पाठलाग' या विषयावर दोन दिवसांच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं.

'महिलांची छेडछाड आणि पाठलाग' कार्यशाळेला दिग्गजांची हजेरी
ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026

अहिल्यानगर - मुली आणि महिलांना सुरक्षा, सन्मान देणं ही पोलिसांबरोबर कुटुंबीय आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे. मुलींना आपला आवाज उठवता आला पाहिजे; अन्यथा प्रारंभी किरकोळ वाटणारी छेडछाड आणि पाठलागाची घटना गंभीर बनू शकते, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी शनिवारी सांगितलं. स्नेहालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सहयोगाने 'महिलांची छेडछाड आणि पाठलाग' या विषयावरील दोन दिवसांच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या.

महाराष्ट्राच्या महिला सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आश्वती दोरजे, तेलंगाणामधील प्रज्वला संस्थेच्या डॉ. सुनिता कृष्णन, तेलंगाणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत, न्यायाधीश योगेश पैठणकर, अॅडव्होकेट शिरीन मर्चंट, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे आदी यावेळी उपस्थित होते.

महेश भागवत यांचं तेलंगाणात मोठं योगदान - तेलंगाणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महेश भागवत यांनी देखील या कार्यशाळेला हजेरी लावत मार्गदर्शन केलं. महेश भागवत हे मूळचे पाथर्डी येथील असून, मागील अनेक वर्ष ते तेलंगाणा पोलीस खात्यात वरिष्ठ पदावर सेवा देत आहेत. मानव तस्करीविरोधी त्यांनी केलेल्या कारवाईची दखल थेट अमेरिका प्रशासनानं घेत त्यांनी मानाचा पुरस्कारही प्रदान केला होता. कोरोना काळात लाखो नागरिकांना महेश भागवत यांनी मदत करत त्यांच्या आयुष्याला नवीन प्रेरणा दिली. महेश भागवत यांनी युपीएससी करणाऱया अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ध्येयापर्यंत पोहचवलं.

रहाटकर म्हणाल्या, "मुलींची छेड काढणं, तिच्या इच्छेविरुद्ध पाठलाग करणे ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. मुलींनी त्याविषयी लगेच पालकांना सांगितलं पाहिजे. 'असं होत असतं, दुर्लक्ष कर, तुझा रस्ता बदल', अशी समजूत बरेच पालक घालतात. अनेक घरात पालक आणि मुलांमध्ये संवादच नसतो. त्यामुळे पालकांशी बोलायला मुली घाबरतात. मित्रांना सांगावं, तर ते गैरफायदा घेण्याची शक्यता असते. अशावेळी मुलींची घुसमट होते. त्या घरातून बाहेर पडायला घाबरू लागतात, एकलकोंडी बनतात, मानसिक आजाराची शिकार होतात. ज्या घरात मुलीला तिचं म्हणणं मोकळेपणानं पालकांना सांगता येतं, ती कधीच पिडीत, शोषित होणार नाही."

स्नेहालयाचे संस्थापक डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांनी महिलांसाठी संस्था करत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. यापुढे "व्हॅलेंटाईन्स डे" हा "अँटी स्टॉकिंग डे" म्हणून साजरा करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. रहाटकर यांनीही त्यास समर्थन दिलं.

स्नेहाधारच्या अहिल्यानगर आणि पुण्यातील कामांविषयी विद्या घोरपडे आणि मानसी चंदगडकर यांनी माहिती दिली. स्नेहालयाचे संचालक हनिफ शेख यांनी संस्थेच्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली. नीक कॉक्स, तसेच स्वाती भटकळ यांनी 'स्टॉकिंग' या विषयावर तयार केलेल्या चित्रफिती यावेळी दाखवण्यात आल्या.

टाल्कअम फ्री पावडर - चेहर्‍याला लावण्यात येणार्‍या पावडरीत टाल्कम हा विषारी घटक असतो. त्यामुळे त्वचेचा कॅन्सरही होऊ शकतो, हे सिद्ध झाले आहे. टाल्कम नसलेली फेसपावडर इंग्लंडमधील महिला सुरक्षा विषयाच्या जाणकार श्रीमती कॅरोलिन हॉर्नसबी आणि जॉईस कनोली यांनी स्नेहालयात उत्पादित केली. या पावडरचं लॉंचिंग यावेळी करण्यात आले.

