दिवाळीत आता खा आमरस! कोल्हापूर मार्केट यार्डात 'फळांचा राजा' हापूस आंब्याचे आगमन; तामिळनाडूतल्या कोकणी आंब्याच्या पेट्या दाखल
सुरुवातीच्या टप्प्यातच हापूस आंब्याला मिळालेल्या या चांगल्या प्रतिसादामुळे आणि दरामुळे व्यापारी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
Published : October 26, 2026 at 5:33 PM IST
कोल्हापूर - सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते सर्वच घटकातील खवय्यांपर्यंत सर्वच ज्याची आतुरतेने वाट पाहिली जाते, त्या फळांचा राजा मानल्या जाणाऱ्या हापूस आंब्याचे कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उत्साहाच्या वातावरणात प्रथमच आगमन झाले आहे. श्री शाहू मार्केट यार्डातील गाळा नंबर 15 येथील दस्तगीर बागवान यांच्या प्रसिद्ध पेढीवर आज हापूस आंब्याच्या 40 बॉक्सची पहिली आवक नोंदवली गेली. या आवकीमुळे कोल्हापूरच्या फळ बाजारात एकच चैतन्य पसरलं आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आंब्याच्या हंगामाला काही प्रमाणात आता सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे चक्क दिवाळीत हापुसच्या आमरसाची मेजवानी झोडता येणार आहे.
तामिळनाडूत कोकणी रोपांचा यशस्वी प्रयोग - बाजार समितीत दाखल झालेली ही पहिली आवक थेट तामिळनाडू राज्यातून झालेली असली, तरी या आंब्याची मूळ रोपं कोकणातीलच आहेत. कोकणातून विशेषत्वाने नेण्यात आलेल्या अस्सल हापूस आंब्याच्या रोपांचे रोपण तामिळनाडूमध्ये करण्यात आले होते. तेथील शेतकरी बांधवांनी तिथल्या अनुकूल वातावरणाचा आणि हवामानाचा फायदा उठवत या आंब्याचे यशस्वी उत्पादन घेतले आहे. कोकणातील दर्जेदार रोपे आणि तामिळनाडूतील पोषक हवामान यांच्या समन्वयातून तयार झालेला हा हापूस आंबा आता कोल्हापुरातील बाजारात विक्रीसाठी दाखल झाला असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
प्रति पेटी 2,500 रुपयांना खरेदी - हापूस आंब्याला बाजारपेठेत असणारी प्रचंड मागणी आणि ग्राहकांमधील उत्कंठा लक्षात घेऊन कोल्हापुरातील स्थानिक फळविक्रेते प्रसाद नंदकुमार वळंजू यांनी ही पहिली आवक उत्साहाने खरेदी केली. दस्तगीर बागवान यांच्या पेढीवर आलेल्या आवकीपैकी 12 नगांचा समावेश असणारा हापूस आंब्याचा एक बॉक्स प्रसाद वळंजू यांनी 2,500 रुपये प्रति पेटी या दराने खरेदी केला आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यातच हापूस आंब्याला मिळालेल्या या चांगल्या प्रतिसादामुळे आणि दरामुळे व्यापारी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
फळांच्या राजाला ग्राहकांची वाढती मागणी - दिवाळीच्या तोंडावर फळांचा राजा हापूस आंबा बाजारात दाखल झाल्यामुळे ग्राहकांमध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळत आहे. हापूस आंब्याचा आस्वाद घेण्यासाठी सर्वसामान्य लोकांपासून सर्वच स्तरांतील ग्राहक वर्ग मोठ्या आवडीने प्रतीक्षा करत असतो. बाजारात या आंब्याला असणारी चांगली मागणी विचारात घेऊनच व्यापाऱ्यांनी हा आंबा उत्सुकतेनं खरेदी केला आहे. या पहिल्या आवकीमुळे कोल्हापूरच्या फळ बाजारात हापूस आंब्याचा गोडवा पसरला असून आगामी काळात आवक आणखी वाढेल, असा विश्वास फळ विक्रेते प्रसाद वळंजू यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रति पेटी 2,500 रुपयांना खरेदी - हापूस आंब्याला बाजारपेठेत असणारी प्रचंड मागणी आणि ग्राहकांमधील उत्कंठा लक्षात घेऊन कोल्हापुरातील स्थानिक फळविक्रेते प्रसाद नंदकुमार वळंजू यांनी ही पहिली आवक उत्साहाने खरेदी केली. दस्तगीर बागवान यांच्या पेढीवर आलेल्या आवकीपैकी 12 नगांचा समावेश असणारा हापूस आंब्याचा एक बॉक्स प्रसाद वळंजू यांनी 2,500 रुपये प्रति पेटी या दराने खरेदी केला आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यातच हापूस आंब्याला मिळालेल्या या चांगल्या प्रतिसादामुळे आणि दरामुळे व्यापारी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.