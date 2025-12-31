Happy New Year 2026 : वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी मरीन ड्राईव्हवर नागरिकांची उसळली गर्दी
नववर्षाच्या स्वागताची जल्लोषात तयारी होत आहे. मरीन ड्राईव्हवर नागरिकांची गर्दी उसळली आहे.
Published : December 31, 2025 at 6:46 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 7:38 PM IST
मुंबई : 2025 या सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि 2026 च्या स्वागतासाठी मुंबईकरांनी नेहमीप्रमाणे मरीन ड्राईव्हची वाट धरली. ‘क्विन्स नेकलेस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मरीन ड्राईव्ह परिसरात नागरिक मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमू लागले आहेत. जसजशी वेळ पुढे सरकत आहे, तसतशी ही गर्दी अधिकच वाढत आहे.
नववर्षाच्या स्वागताची तयारी : अनेकजण कुटुंबीय, मित्रपरिवार, तरुण-तरुणी असे सर्वच वयोगटातील लोक नववर्षाच्या स्वागतासाठी येथे दाखल झाले आहेत. अनेकांनी मोबाईल कॅमेऱ्यात क्षण कैद करत फोटो तसंच व्हिडिओ काढले, तर काहींनी समुद्राच्या साक्षीनं शांतपणे सरत्या वर्षाच्या सूर्याला निरोप दिला. मरीन ड्राईव्हवर उत्साहाचं वातावरण असलं तरी नागरिकांमध्ये शिस्तही दिसून येत आहे.
चोख बंदोबस्त : गर्दी लक्षात घेता मुंबई पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. मरीन ड्राईव्ह परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. ठिकठिकाणी नाकाबंदी, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नजर, तसंच वाहतूक नियंत्रणासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांकडून सतत आवाहन करण्यात येत आहे. मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात असल्याचंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं.
आरोग्याकडे लक्ष देण्याचा संकल्प : शांततेत आणि सुरक्षिततेत नववर्ष साजरे करण्याचा मुंबईकरांचा निर्धार यावेळी प्रकर्षाने जाणवत होता. यावेळी महिलांचा एक ग्रुप सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी इथे मरीन ड्राइवर दाखल झालेला होता. त्यांनी सांगितलं की दरवर्षीच त्या मरीन ड्राइव्हवर सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी येण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचबरोबर नवीन वर्षासाठी स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचा संकल्प सर्व मैत्रिणींनी मिळून केलाय, असं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर मैत्री अशीच अखंड राहण्याची आणि अधिक वृद्धिंगत होण्याची इच्छा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
