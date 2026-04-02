हनुमान जयंतीनिमित्त 125 किलो वजनाच्या बजरंग गोटा उचलण्याची स्पर्धा; 23 जणांनी मिळविलं यश
शिर्डीत हनुमान जयंतीनिमित्त 125 किलो वजनाच्या बजरंग गोटा उचलण्याची स्पर्धा पडली. या स्पर्धेत 23 जणांनी 125 किलो वजनाचा गोटा उचलला.
Published : April 2, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:43 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- आज देशभरात हनुमान जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केली जात आहे. साईबाबांच्या शिर्डीतदेखील मोठ्या उत्साहात हनुमान जन्मोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. हनुमान जन्मोत्सवनिमित्त साईबाबा मंदिर परिसरातील हनुमान मंदिरासमोरील शक्तीचं प्रतीक असलेल्या 125 किलो वजनाच्या बजरंग गोटा उचलण्याची स्पर्धा पार पडली.
हनुमान जन्म जयंतीनिमित्त शिर्डीतील क्रांती युवक मंडळाच्या वतीनं दाही हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. क्रांती युवक मंडळाकडून गेल्या 25 वर्षांपासून शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराजवळील दक्षिणमुखी हनुमान मंदिरात हनुमान जन्मोत्सव भक्तिभावात साजरा करण्यात येत आहे. आज पहाटे साडेसहा वाजता हनुमानाच्या मूर्तीला गंगेच्या पाण्यानं मंगलस्नान घालण्यात आलं. त्यानंतर हनुमानाची महाआरती करून भक्तांना प्रसादाचं वाटप करण्यात आलं.
23 तरुणांनी उचलला 125 किलो वजनाचा बजरंग गोटा- हनुमान हा उपासकांना शक्ती देणारा देव मानला जातो. त्यामुळे जन्मोत्सवानिमित्त अनोख्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. सकाळी 10 वाजता हनुमान मंदिरासमोरील शक्तीचं प्रतीक असलेला 125 किलो वजनाचा बजरंग गोटा उचलण्याची स्पर्धा पार पडली. स्पर्धेच्या सुरुवातीला शिर्डी ग्रामस्थांच्या हस्ते बजरंग गोट्याचं पूजन करण्यात आलं. यावेळी शिर्डी आणि परिसरातील तरुणांनी मोठ्या जोशात जय श्रीराम आणि हनुमानाचा जयजयकार केला. अनेक तरुणांनी हा गोटा उचलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, येथील 23 तरुणांनी हा 125 किलो वजनाचा बजरंग गोटा उचलला. सुपेकर पिता-पुत्रांनीदेखील हा बजरंग गोटा उचलला. शेवटी क्रांती मंडळाचे अध्यक्ष सचिन तांबे यांनी गोटा उचलून स्पर्धेचा समारोप केला.
साईबाबांच्या मूर्तीला कोट्यवधी रुपयांचे दागिने- 125 किलो वजनाचा दगडी गोटा उचलणाऱ्या सर्व विजयी स्पर्धकांचा क्रांती मंडळाच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. त्यांना हनुमानाची प्रतिमा तसेच प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आलं. आज हनुमान जयंतीनिमित्त साईबाबांच्या मूर्तीला कोट्यवधी रुपयांचे दागिने घालण्यात आले. तसेच साईबाबांच्या दुपारच्या मध्यान्ह आरतीवेळी साईबाबांच्या समाधीसमोर बाल अवस्थेतील हनुमानाची प्रतिमा ठेवण्यात आली. साईबाबांसोबत आज भाविकांनी मारुतीचंही दर्शन मिळत आहे.
