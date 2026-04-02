राज्यातील एकमेव निद्रावस्थेतील श्री हनुमानाची मूर्ती, खुलताबादच्या भद्रा मारुती मंदिराची जाणून घ्या आख्यायिका

हनुमान जन्मोत्सव निमित्ताने प्रसिद्ध खुलताबाद येथील भद्रा मारुती मंदिरात भक्तांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 3:33 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर - हनुमान जन्मोत्सव निमित्ताने जिल्ह्यातील प्रसिद्ध अशा खुलताबाद येथील भद्रा मारुती मंदिरात भक्तांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे. दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी रात्रीपासूनच पायी प्रवास करून मंदिरात गर्दी केली. जिल्ह्यासह आसपासच्या परिसरातील हजारी भक्त रात्रभर पायी प्रवास करून लाडक्या बजरंगबलीचं दर्शन दरवर्षी नित्यानं घेतात. दरम्यान वाटेत अनेक सामाजिक संघटना आणि भक्त परिवार भाविकांची काळजी घेत असतात. जवळपास पंधरा ते वीस किलोमीटरपासूनच रस्त्यानं येणारी वाहनं अन्यमार्गानं वळवली जातात. पहाटे पाच वाजता विधिवत पूजा करून जन्मोत्सव सोहळ्याची सुरुवात झाली.

श्रीभद्रा मारुतीचं विशेष महत्त्व - जिल्ह्यातील खुलताबाद येथील भद्रा मारुती मंदिर लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान मानलं जातं. हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं जत्रेचं स्वरूप परिसराला प्राप्त होतं. असं म्हणतात की, प्रभू श्री रामाचे भक्त असलेले राजा भद्रसेन हे खुलताबाद येथे राहत असायचे. एके दिवशी त्यांनी श्रीरामाच्या भक्तीत लीन होत स्तुती करताना भक्तीगीत गायला सुरुवात केली. त्यावेळी श्री रामभक्त हनुमान अवकाशातून जात असताना त्यांच्या कानावर ते बोल पडले. त्याचक्षणी श्री हनुमान त्या ठिकाणी थांबले आणि त्या गीतांच्या स्वरांनी मग्न झाले. काही वेळात त्यांनी योग मुद्रा धारण केली, त्याला भाव समाधी असं म्हणलं जात असायचं. भक्तीगीत संपल्यावर राजा भद्रसेन यांनी पाहिलं तर आश्चर्य वाटलं की, श्री हनुमान निद्रावस्थेत होते. राजानं बजरंगबलीकडं भक्तांना आशीर्वाद द्यावा अशी मनोकामना केली. त्याचवेळी तिथं निद्रावस्थेतील मूर्ती प्रकटली. प्रकटलेल्या मारुतीला राजा भद्रसेन यांच्यावरुन 'भद्रा मारुती' असं नाव पडलं. या ठिकाणी धार्मिक महत्त्व प्राप्त झालं. परिसरात या स्थळाची महती वाढली, तेव्हापासूनच प्रत्येक शनिवारी, श्रावणात आणि हनुमान जन्मोत्सवाला भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी करण्यास सुरुवात केली, अशी आख्यायिका मंदिर विश्वस्त चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितली.

'या' तीन ठिकाणी निद्रावस्थेत श्री हनुमानाचं होतं दर्शन - देशातील प्रसिद्ध असलेल्या श्री हनुमानाच्या स्थानांपैकी महत्वाचं असलेलं एक म्हणजे, भद्रा मारुती मंदिर. देशात तीन ठिकाण श्री मारुतीची निद्रावस्थेत मूर्ती विराजमान आहे. त्यातील भद्रा मारुती एक आहे. प्रयागराज येथे दुसरी मूर्ती, तर मध्य प्रदेशातील जाम सावली येथे तिसरी मूर्ती आहे. या तीन ठिकाणी निद्रावस्थेत श्री हनुमान विराजमान आहेत.

रात्रीपासून भक्तांची दर्शन रांग - हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं हजारो भक्त रात्रीपासूनच मंदिर परिसरात दाखल होतात. बुधवारी रात्रीपासूनच आसपासच्या परिसरातील भाविकांनी पायी येत गर्दी केली. आलेला प्रत्येक भाविक हा हनुमानाच्या जयघोषात मग्न झाला होता. हनुमान भक्तांनी खुलताबादनगरी दुमदुमली. हनुमान जन्मोत्सवाच्या दिवशी मध्यरात्री 12 पासून पुढील 24 तास मंदिर भक्तांसाठी खुलं ठेवण्यात आलं. दोन ते तीन किलोमीटर इतकी मोठी दर्शन रांग पाहायला मिळते. मंदिर संस्थाननं उत्तम व्यवस्था केली. खुलताबादकडं येणारी वाहतूक वळवून भाविकांना त्रास होणार नाही याबाबत पोलिसांनी नियोजन केलं असल्याची माहिती ग्रामीण पोलिसांनी दिली.

