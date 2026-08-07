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राष्ट्रीय हातमाग दिन विशेष 2026 : अजिंठा, वेरूळ लेणीसारखच पैठणी, हिमरू शॉल 'महावस्त्र' झालं देशाची ओळख; आकर्षक डिझाइन घालते महिलांना भुरळ

शहरातील प्रसिद्ध कला मानली जाणाऱ्या हातमाग कलेला देखील तितकीच जगप्रसिद्धी मिळाली आहे. पैठणी साडी आणि हिमरू शॉल जगप्रसिद्ध आहे.

Handloom Day 2026 Special Story
पैठणीचं विणकाम करताना कारागीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 7:50 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 9:04 PM IST

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By : Amit Phutane

छत्रपती संभाजीनगर : अजिंठा, वेरूळ ही जिल्ह्याची ऐतिहासिक ओळख जगभर सर्वांना परिचित आहेच, त्यात शहरातील प्रसिद्ध कला मानली जाणाऱ्या हातमाग कलेला देखील तितकीच जगप्रसिद्धी मिळाली आहे. पैठणी साडी आणि हिमरू शॉल ही हातमागाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेली कलाकुसर हजारो वर्षानंतर देखील सर्वांना भूरळ घालत आहे. विशेष म्हणजे जागतिक ओळख असलेल्या लेण्यांमधील असलेल्या चित्रांचा वापर नक्षी म्हणून त्यात केला जात आहे. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये बनावट पैठणी आणि हिमरू शॉल बाजारात खरी असल्याचा भास देऊन विक्री होत असल्यानं खरी कलाकुसर अडचणीत सापडली आहे, अशी खंत व्यावसायिक भरत खत्री यांनी व्यक्त केली. तर विणकरांमध्ये कला जोपासण्यास निराशा असल्यानं नवीन कारागीर निर्माण होण्यासाठी प्रशिक्षण शिबीर राबवणार आहे, अशी माहिती हिमरू शॉल निर्माते इम्रान कुरेशी यांनी दिली.

Handloom Day 2026 Special Story
आकर्षक पैठणी दाखवताना कारागीर (ETV Bharat)

पैठणी साडीला दोन हजार वर्षांचा इतिहास : हातमागाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या पैठणी साडीला ऐतिहासिक ओळख प्राप्त आहे. सातवाहन काळापासून ही कला महिलां भूरळ घालत आहे. महाराष्ट्रात साडीला महावस्त्र म्हणून संबोधलं जात असून विवाह असला, तर तो पैठणीशिवाय होत नाही, अशी म्हण प्रचलित झाली आहे. जिल्ह्यातील पैठण इथं ही कलाकुसर जोपासली जात असल्यानं तिला पैठणी असं नाव प्रचलित झालं, जे वस्त्रांच्या प्रकारात जगभर प्रसिद्ध झालं आहे. जिल्ह्यात आलेला पर्यटक ज्याप्रमाणं वेरूळ, अजिंठा, बीबी का मकबरा पाहण्यासाठी येतो, तसा तो पैठणी तयार कशी होते हे पाहण्यास उत्सुक असतो. पैठणी या साडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे जुन्या काळी सोन्याच्या तारांपासून हे कापड तयार होत असल्यानं त्याला राजे - महाराजांचे किंवा श्रीमंत लोकांचं वस्त्र म्हणून पाहिलं जात असायचे. त्याचा कपडा अतिशय टिकाऊ आणि मजबूत असतो. त्यावर असलेलं चित्र हे येथील वारसास्थळांची छाप सोडणारं आहे. त्यात अजिंठा लेणी इथल्या छतावर असलेलं नक्षीकाम किंवा बीबी का मकबरा येथील असणारं नक्षीकाम याचं चित्र पैठणीवर साकारल्यानं तिचं आकर्षण आजही कायम आहे, अशी माहिती इतिहास अभ्यासक दुलारी कुरेशी यांनी दिली.

अजिंठा, वेरूळ लेणीसारखच पैठणी, हिमरू शॉल 'महावस्त्र' झालं देशाची ओळख; (ETV Bharat)

हिमरू शॉल आहे जग प्रसिद्ध : "पैठणी प्रमाणं हिमरू शौल देखील जगभर प्रसिद्ध आहे. मूळची पर्शिया इथून आलेली ही कलाकुसर आहे. पूर्वी तिला 'किमखाब' असं म्हणलं जायचं. श्रीमंतांचं वस्त्र अशी ओळख या कपड्याला होती. मोहम्मद तुगलक यानं आपली राजधानी दौलताबाद इथं हलवली. त्यावेळी अनेक कारागीर या परिसरात वास्तव्यास राहिले. शहरातील नवाबपुरा इथं त्याकाळी पाचशेहून अधिक कारखाने सुरू करण्यात आले. परिसरात रात्रभर फक्त हमागावर काम करण्याचा आवाज तेव्हा येत होता," अशी माहिती इतिहास अभ्यासक दुलारी कुरेशी यांनी दिली. "शहरात ऐतिहासिक वारसा पाहिल्यानंतर सोबत काहीतरी ओळख घेऊन जाण्याकडं पर्यटकांचा कल होता. त्यामुळे हातमागावर तयार केलेली हिमरू शॉल घेऊन जाणं पसंतीस उतरत होतं. त्यावर असणारं नक्षीदार विणकाम आणि कपड्याचा असणारा दर्जा, त्यामुळे त्याचं आकर्षण अधिक असायचं. शॉल कमी आकाराची असल्यानं तिला सोबत घेऊन जाणं अधिक सोयीचं असते. म्हणूनच इथली ओळख म्हणून शॉल खरेदी आजदेखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, खरी शॉल ऐवजी अनेक वेळा त्याची प्रतिकृती खरी असल्याचा भास देणाऱ्या आणि मशिनवर म्हणजेच पॉवरलूम द्वारे तयार झालेली शॉल अधिक प्रमाणात विक्री होत आहे," अशी खंत दुलारी कुरेशी यांनी व्यक्त केली.

Handloom Day 2026 Special Story
आकर्षक पैठणी (ETV Bharat)

कपडा जवळपास सारखाच, हातमाग यंत्र मात्र वेगळा : "पैठणी ही कला देखील बाहेरील देशातील, मात्र त्याचा सर्वाधिक विकास हा जिल्ह्यातील पैठण इथं झाला. साडी हातमागच्या माध्यमातून तयार केली जाते. साडीची किंमत ही 15 हजार रुपयांपासून ते दोन ते तीन लाखांपर्यंत विक्रीसाठी उपलब्ध होते. एक साडी तयार करण्यासाठी दोन महिने ते एक वर्ष तर कधी दोन वर्ष देखील लागतात. साडी तयार करत असणारा त्यात असणारी रंगसंगती, चित्र, त्यात असणारे बारीक काम, यावर त्याची किंमत आकारली जाते. साडी तयार करण्यासाठी एका हातमाग यंत्रावर एक व्यक्ती काम करू शकते. समोरच्या बाजूला असणारी नक्षी मागील बाजूस देखील काहीशी तशीच दिसून येते. पैठणी साडीमध्ये बेलबुटी, पोपट, मोर अशा डिझाईनची मागणी आजही कायम आहे. तशीच पद्धत आणि रंगसंगती हिमरू शॉलमध्ये देखील पाहायला मिळते. मात्र बाहेरून असलेली डिझाईन मागच्या बाजूनं मात्र फक्त दोरे दिसून येतात. त्यांचं यंत्र वेगळं असून त्यावर एकाच वेळी दोन जणांना काम करावं लागते. एक व्यक्ती खाली खड्ड्यात पाय सोडून तर एक व्यक्ती वरच्या बाजूला मांडी घालून बसून काम करावं लागते. एक शॉल तयार करण्यासाठी 10 ते 12 दिवसांचा कालावधी लागतो," अशी माहिती इतिहास अभ्यासक दुलारी कुरेशी यांनी दिली.

Handloom Day 2026 Special Story
पैठणीचं विणकाम करताना कारागीर (ETV Bharat)
Handloom Day 2026 Special Story
पैठणी (ETV Bharat)

दोन चांदीचे दोरे असल्यानं एकेकाळी होते महागवस्त्र : पूर्वीच्या काळी पैठणी साडी किंवा हिमरूचं कापड तयार करण्यासाठी सोनं किंवा चांदीचा धागा वापरण्यात येत होता. त्यामुळे त्यांना वापरणं सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात नसायचं. राजा - महाराजांचं वस्त्र म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जायचं. पैठणी साडीला महावस्त्र म्हणून संबोधलं जायचं आणि ती फक्त श्रीमंतांच्या कुटुंबातील स्त्रियांच्या अंगावर दिसत होती. मात्र काळ बदलला आणि या कपड्यांमध्ये सोन्या - चांदीच्या दोऱ्यांऐवजी रेशमी दोऱ्यांचा वापर सुरू झाला. त्यामुळे सर्वसामान्यांना देखील त्याला परिधान करणं शक्य झालं. त्यात असलेल्या नक्षी कारागीर स्वतःच्या हातानं तयार करतात. त्यामुळे त्याला वेगळीच झळाळी पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात कोणत्याही कुटुंबात लग्न असलं, तर पैठणीची मागणी सर्वाधिक असते. इतिहास अभ्यासक दुलारी कुरेशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजही अनेक कुटुंबं पैठणी तयार करण्यासाठी कारागिरांना किंवा व्यावसायिकांना संपर्क करतात. विवाह करण्याच्या दोन ते तीन वर्ष आधीच त्याबाबत काम दिलं जाते, असं त्यांनी सांगितलं.

Handloom Day 2026 Special Story
पैठणी (ETV Bharat)
Handloom Day 2026 Special Story
पैठणी (ETV Bharat)

पैठणी नाही तर इतर प्रकारात देखील कापड : "पैठणी म्हणलं की साडी प्रथमदर्शनी डोळ्या समोर येते. त्यामध्ये खरी पैठणी आणि त्यांच्यावर असलेलं चित्र सर्वांचं आकर्षणाचं केंद्र राहिलं आहे. मात्र जग बदललं तसं त्यात काही बदल झाले, ज्यांना चांगली पसंती मिळाली. गेल्या काही वर्षात पैठणी प्रकारात नुसती साडी नाही तर जॅकेट, ओढणी, कुर्ता, टाय अशा अनेक प्रकारात पैठणी आपली छाप सोडत आहे. खरी पैठणी महाग असली तरी तिची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून अधिकाधिक नक्षीकाम करून घेण्याकडं ग्राहकांचा कल पाहायला मिळत आहे," अशी माहिती व्यावसायिक भरत खत्री यांनी दिली. "महावस्त्र म्हणून त्याची ख्याती सर्वत्र आहे, गेल्या काही वर्षात फॅशन शोमध्ये देखील हातमागापासून तयार करण्यात आलेलं वस्त्र वेगवेगळ्या स्वरूपात परिधान करून दाखवलं जात आहे. दिवसेंदिवस हातमागच्या कपड्याची मागणी वाढत आहे," असंही व्यावसायिक भरत खत्री यांनी यावेळी सांगितलं.

Handloom Day 2026 Special Story
आकर्षक पैठणी दाखवताना कारागीर (ETV Bharat)
Handloom Day 2026 Special Story
पैठणीवर जरतारी मोर (ETV Bharat)

मशीनद्वारे तयार केला जात आहे कपडा : "पैठणी हे वस्त्र बाजार पेठेत घेताना अधिक खबरदारी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण पैठणी किंवा हिमरू शॉल हातमाग कपड्याच्या नावावर यंत्रावर तयार झालेला कपडा विक्री केला जात आहे. खऱ्या कपड्यावर असलेलं नक्षी, रंगसंगती हुबेहूब यंत्रांच्या माध्यमातून साकारण्यात येते. खरं वस्त्र महाग मिळते, मात्र तसाच कपडा स्वस्त देऊन ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे. पैठणी नावाच्या आधी कांचीपुरम पैठणी किंवा अन्य कोणतेतरी नाव वापरून सर्रास हेच खरं वस्त्र असल्याचं भासवलं जाते. मात्र पैठणी ही पैठणीच आहे, त्यात सेमी पैठणी हा प्रकार वेगळा आहे," असं मत व्यावसायिक भरत खत्री यांनी व्यक्त केलं. "ग्राहकांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे," असं मत हिमरू शॉल निर्माते इम्रान कुरेशी यांनी व्यक्त केलं. "सध्या ही कला लुप्त होईल अशी स्थिती आहे, कारण हातमागावर काम करण्यासाठी कारागीर तयार होत नाहीत. त्यात असलेलं किचकट काम आणि कमी असलेलं मानधन, यामुळे कामासाठी लोक तयार होत नाहीत. मात्र आम्ही त्यासाठी काही महिलांना तयार करत आहोत. जिल्ह्याची ओळख असलेली कला जिवंत ठेवण्यासाठी रोजगार आणि प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं देखील इम्रान कुरेशी यांनी सांगितलं.

Handloom Day 2026 Special Story
आकर्षक पैठणी (ETV Bharat)

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Last Updated : August 7, 2026 at 9:04 PM IST

TAGGED:

PAITHANI HIMROO SHAWLS
PAITHANI HALLMARK IDENTITY OF INDIA
पैठणी हिमरू शॉल महावस्त्र
राष्ट्रीय हातमाग दिन विशेष 2026
HANDLOOM DAY 2026 SPECIAL STORY

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