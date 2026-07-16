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'राम मंदिराचा कारभार तुम्हाला पेलत नसेल तर, मंदिराच्या चाव्या आम्हाला द्या' - संजय राऊत

नागपुरात शनिवारच्या रामरक्षा पठण तयारीचा आढावा घेताना खासदार संजय राऊत यांनी अयोध्येतील कथित घोटाळ्यावरून सरकारवर टीका केली.

RAM RAKSHA PATHAN NAGPUR
माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 2:48 PM IST

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नागपूर : शनिवारी (दि.18) नागपुरात होणाऱ्या रामरक्षा पठण कार्यक्रमसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील निमंत्रण दिलं आहे. या कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी खासदार संजय राऊत नागपूर दौऱ्यावर आहेत. यावेळी माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी अयोध्येतील राम मंदिरातील तथाकथित घोटाळ्यावरून सरकारवर जोरदार हल्ला केला. "राम मंदिराचा कारभार तुम्हाला पेलत नसेल तर आमच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांच्या हाती त्यांनी राम मंदिराच्या चाव्या द्याव्या," अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

...तर राम मंदिराच्या चाव्या आम्हाला द्या : "ज्यांनी-ज्यांनी श्रद्धेनं अयोध्येतील राम मंदिरात दान धर्म केलेला नाही. त्याचे पैसे चोरीला गेलेत, असं अतिशय धक्कादायक वक्तव्य उत्तर प्रदेश विधानसभाचे अध्यक्ष सतीश महाना यांनी केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा संजय राऊत यांनी समाचार घेतला आहे. भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात राम मंदिरचा संपूर्ण कारभार चालतो. जर भाविकांची श्रद्धा खोटी असेल तर मंदिरासाठी बलिदान देणाऱ्या शेकडो लोकांचा अपमान ते करत आहेत. राम मंदिराचा कारभार तुम्हाला पेलत नसेल तर आमच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांच्या हाती त्यांनी राम मंदिराच्या चाव्या द्याव्या. आज राम मंदिराच्या चाव्या चोरांच्या हातात आहेत, ही चोरांची भाषा बोलत आहे," असं संजय राऊत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)

गोविंदगिरी महाराजांची जबाबदारी : "गोविंदगिरी महाराज हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का? ज्यांचं नाव घेत आहेत, ते राम मंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष आहेत. ते असतानाच राम मंदिराची तिजोरी लुटण्यात आलेली आहे. अशात त्यांची जबाबदारी आहे की नाही? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. जबाबदारी ही कोषाध्यक्षाचीच असते. ते कोषाध्यक्ष असतानाच कोट्यवधींची लूट झाली आहे. एसआयटीच्या रिपोर्टमध्येही तसं आलं आहे. त्यामुळं त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. ते म्हणतात पुण्यातून ऑडिटर पाठवत होते. पुण्यातून ऑडिटर पाठवण्यासारखं काम आहे का? एवढं मोठं हे राम मंदिर आहे. हिंदूंची अस्मिता आहे. त्यासाठी लोकांनी बलिदान दिलं आहे. हे पुण्यातून ऑडिटर पाठवत होते. मंत्रिपदासारखं त्या खुर्चीला (कोषाध्यक्ष पद) काय चिटकून बसत आहात? हे आम्हाला कळत नाही. आम्ही त्यांचा राजीनामा मागत नाही, तरी ते स्वतः राजीनाम्याबद्दल बोलत आहेत. ते राम मंदिर ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष असल्यानं सर्वाधिक जबाबदारी त्यांची आहे," अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली.

आम्ही त्यांचं राम भक्त म्हणून स्वागत करू : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रण देताना एक नेता म्हणून नाही. तर प्रखर रामभक्त म्हणून केलं आहे. तसंही देवेंद्र फडणवीस 1992 च्या कार सेवेत सहभागी असल्याचा दावा नेहमीच करतात. त्याचा आम्हालाही अभिमान आहे. त्यामुळंच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या राम भक्ताला रामरक्षा पठणमध्ये निमंत्रित करावं, अशी आमची इच्छा आहे. त्यांनी रामभक्त म्हणून यावं आम्ही त्यांचं स्वागत करू. शिवाय नागपुरातील सर्व हिंदुत्ववादी संघटना, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्यासह संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही निमंत्रण देणार आहे. राम मंदिरात चोरी झाली आहे. ही घटना राम सेवकांच्या भावनांना तडा देणारी आहे. धक्का तर देवेंद्र फडणवीस यांना बसला असेल. त्यामुळंच आम्ही लोकांना जागृत करून रामाची सेवा करत आहोत, देवेंद्र फडणवीस यांनीही सहभागी व्हावं," असं खासदार संजय राऊत म्हणाले.

गुलाबराव पाटील यांना खोचक टोला : एकीकडं मंदिर दर्शनात व्हीआयपी कल्चर बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र शिवसेनेचे आमदार गुलाबराव पाटील पंढरपूरमध्ये बळजबरीनं घुसले असा आंरोप होत आहे. यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "त्याचं हिंदुत्व हे वेगळ्या प्रकारचं आहे. बहुतेक त्यांना वाटलं असेल की विठू-माऊलींनीसुद्धा त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे. रात्री, त्यांना स्वप्न पडलं असेल की माऊली त्यांच्या पक्षात प्रवेश करत आहे."

डीमिलिटेशन संदर्भात अद्याप निर्णय नाही : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष किंवा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष डीलिमीटेशन विधेयकाला समर्थन करेल, असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. सुप्रिया सुळे यांनीही ते स्पष्ट केलं आहे. जर काही सुधारित प्रस्ताव आला, तर इंडिया ब्लॉकचे सर्व पक्ष एकत्रित बसतील आणि त्याबाबत सामुदायिक निर्णय होईल. कोणताही पक्ष एकटा निर्णय घेणार नाही. जर कोणत्याही पक्षानं एकटेपणानं निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर इंडिया ब्लॉकमध्ये त्याबद्दलही चर्चा होईल. सामुदायिक आणि एकत्रित निर्णय घेतला जाईल आणि कृती केली जाईल," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.

तरीही त्यांची खासदारकी वाचणार नाही : पक्ष सोडून गेलेल्या खासदारांबद्दल बोलताना, "बेकायदेशीर गोष्टी करण्यात आल्या. कायदेशीर दृष्टिकोनातून तर हे कुठल्याही पक्षात सहभागी होऊच शकत नाहीत, कायदाही तसंच म्हणतोय. गृहमंत्री अमित शाह कायद्याला संविधानाला न मानणारे नेते आहेत. मात्र, कितीही केलं तरी या खासदारांची खासदारकी वाचणार नाही," अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

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TAGGED:

UDDHAV THACKERAY
RAM RAKSHA PATHAN
संजय राऊत
रामरक्षा पठण
RAM RAKSHA PATHAN NAGPUR

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