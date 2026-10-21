'ठाण्यातील ॲमेझॉन डेटा सेंटरला स्थगिती द्या;स्थानिक रहिवाशांना धमक्या मिळतात' संजय राऊतांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ठाण्यातील डाटा सेंटरला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर त्यांनी आरोप केले आहेत.
Published : October 21, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 11:48 AM IST
मुंबई- ठाण्यातील निवासी भागात 54 एकरच्या अवाढव्य भूखंडावरील प्रस्तावित ॲमेझॉन डेटा सेंटर प्रकल्पाला तात्काळ स्थगिती देऊन प्रकल्पाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारे पत्र शिवसेना (यूबीटी) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं. दरम्यान, स्थानिकांशी चर्चा करण्याचं आवाहन केलं.
शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी डेटा सेंटरमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची जाणीव यापूर्वी सरकारला करून दिली होती. तरीही सरकारनं ठाण्यातील 54 एकर निवासी क्षेत्रात लादल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत स्थानिक नागरिकांशी कोणताही संवाद साधलेला नाही. उलट प्रकल्पाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांना धमक्या देणे आणि परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रकार सुरू आहेत, असा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला. डेटा सेंटरच्या दुष्परिणामांचा त्रास ठाणेकरांना आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीला सहन करावा लागणार असल्याची बाब पत्रातून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
परराज्यातील विरोध समजून घ्या- अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ मुंबईत आले असताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली. दरम्यान, अमेरिकेत 60 ते 75 टक्के जनतेनं डेटा सेंटरला विरोध केला आहे. न्यूयॉर्क आणि टेक्सससारख्या राज्यांत अशा प्रकल्पांवर बंदी आणि स्थगिती आणण्यात आली आहे. आपण याबाबत डेटा सेंटरची स्थिती समजून घ्यायला हवी होती, असे राऊत यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. तसेच या डेटा सेंटरच्या शीतकरणासाठी (कूलिंग) दररोज लाखो गॅलन पाण्याची गरज भासणार आहे. महाराष्ट्रातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता एवढे प्रचंड पाणी नक्की कुठून आणणार? असा सवाल उपस्थित करत स्थानिक पाणी, वीज पुरवठा, आरोग्य आणि पर्यावरणावर मोठा आघात होणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले.
खासदार राऊतांनी प्रकल्पाबाबत काय केली मागणी?
- ठाणे महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज वितरण कंपनी, पाणीपुरवठा विभाग आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक व खुली सार्वजनिक सुनावणी तातडीनं आयोजित करावी.
- प्रकल्पाला दिलेल्या बांधकाम, पाणी, वीज आणि वृक्षतोडीच्या सर्व परवानग्यांचे तपशील आणि त्यांचा कायदेशीर आधार सार्वजनिक करावा.
- वॉटर-फ्री कूलिंगच्या दाव्याची निष्पक्ष तज्ज्ञांकडून सत्यता तपासावी. विजेच्या मागणीचा परिसरावर होणारा परिणाम जाहीर करावा.
- जनरेटर, कूलिंग सिस्टीम आणि बांधकामामुळे होणाऱ्या ध्वनी व वायू प्रदूषणाची कडक तपासणी व्हावी.
- संपूर्ण महाराष्ट्रातील डेटा सेंटरच्या उभारणीबाबत स्पष्ट धोरण व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होईपर्यंत ठाण्यातील या प्रकल्पाला त्वरित स्थगिती द्यावी.
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