हज यात्रेसाठी मुंबईत वैद्यकीय तपासणीला सुरुवात

हज यात्रेसाठी मुंबईत वैद्यकीय तपासणीला सुरुवात झाली आहे. चार हजार यात्रेकरूंचं स्क्रीनिंग करण्यात येणार आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 4:05 PM IST

मुंबई - हज 2026 यात्रेसाठी निवड झालेल्या भाविकांच्या वैद्यकीय तपासणी आणि लसीकरण प्रक्रियेला मुंबईत अधिकृत सुरुवात झाली आहे. सौदी अरेबिया सरकारनं ठरवलेल्या आरोग्य मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व यात्रेकरूंना स्क्रीनिंग आणि आवश्यक लसीकरण करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मुंबई आणि उपनगरातून सुमारे चार हजार भाविक हज यात्रेसाठी जाणार आहेत. त्यांच्या तपासणीची जबाबदारी बीएमसीच्या कूपर रुग्णालय आणि बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटलवर सोपवण्यात आली आहे.

हज यात्रेसाठी गंभीर आजार असलेले रुग्ण अपात्र ठरणार आहेत. यात किडनी फेल्युअर, हृदयविकार, दीर्घकालीन फुफ्फुस विकार, यकृत सिरोसिस, गंभीर मानसिक आजार, डिमेन्शिया असलेले वृद्ध, शेवटच्या तीन महिन्यांतील गर्भवती महिला, संसर्गजन्य आजाराचे रुग्ण तसंच कॅन्सरवरील उपचार सुरू असलेले रुग्ण यांचा यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान, मेनिन्जोकॉकल (एसडब्ल्यूवाय) लस सर्वांसाठी अनिवार्य करण्यात आली असून ती प्रवासाच्या किमान १० दिवस आधी घेतलेली असावी. कोविड-19 संदर्भात अद्ययावत डोस किंवा आधीचे पूर्ण लसीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 65 वर्षांवरील यात्रेकरूंना एसआयवी लस देण्यात येणार असून ओपीवी देण्यात येणार नाही.

यात्रेकरूंचं हेल्थ कार्ड प्रशिक्षकांकडं राहणार असून त्याची नोंद HPHIS पोर्टलवर केली जाणार आहे. कूपर रुग्णालयासाठी आसिफ खान आणि सलमान खान, तर बीटीएच ट्रॉमासाठी झहीद मुन्शी आणि अली अकबर गोधरवाला यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, कांदिवलीतील शताब्दी मैदान बीडीबीए केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात यात्रेकरूंची गर्दी झाली. प्रशासनानं सर्व भाविकांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन केलं आहे. आरोग्य निकषांचं पालन न केल्यास सौदी अरेबियात प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

