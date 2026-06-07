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मुंबईत दाढी, कटिंगचे भाव वाढले; सलून ब्युटी पार्लर असोसिएशनचा निर्णय

मुंबईत दाढी आणि कटिंगचे भाव वाढल्यानं सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. मुंबईतील ग्राहकांना आता 20 टक्के अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

HAIRCUT SHAVE RATES HIKED IN MUMBAI
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 5:12 PM IST

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मुंबई : सलून ब्युटी पार्लर असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याच्या वतीनं मुंबईमध्ये ब्युटी सलूनच्या माध्यमातून भाववाढ करण्यात आली आहे. आता केस कापायला किंवा दाढी करायला सुद्धा 20 टक्के अधिकचे पैसे द्यावे लागणार आहेत. पत्रकार परिषदेत असोसिएशननं याची घोषणा केली आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे संपूर्ण जगात दरवाढ झाल्यानं जीवनावश्यक वस्तू आणि व्यवसायासाठी लागणाऱ्या सामानाची किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा फटका व्यवसायिकांना बसला असून यामुळे हा दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं असोसिएशननं यावेळी सांगितलं.

मुंबईमध्ये 20 टक्के दरवाढ लागू : एक जून रोजी असोसिएशनची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये व्यवसायिकांना 20 टक्के दरवाढ करण्यास सांगण्यात आलं. खास करून मुंबईमध्ये असोसिएशन तर्फे ही दरवाढ लागू केली आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळानं देखील अशीच दरवाढ केल्याची घोषणा केली होती. आता सलून ब्युटी पार्लर असोसिएशननं देखील दरवाढ केली आहे.

महागाईमुळे व्यवसायावर परिणाम : याविषयी बोलताना सलून ब्युटी पार्लर असोसिएशनचे मुंबई अध्यक्ष तुषार चव्हाण म्हणाले की, "सर्वच बाजूनं महागाईमुळे आमच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचं पहिला मिळत आहे. यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. 20 टक्के दरवाढ करण्याचं कारण म्हणजे आम्हालाही व्यवसायात उत्पन्न मिळणं आवश्यक आहे. मुंबईत विविध प्रकारे विविध परिसरामध्ये व्यवसाय केला जातो. अशावेळी काही ठिकाणी केस कापण्यासाठी 300 तर काही ठिकाणी 100 मोजावे लागतात. यामुळे परिस्थितीनुसार व ठिकाणानुसार ही दरवाढ होणार आहे. मागच्या वर्षी कोणत्याही प्रकारची दरवाढ करण्यात आली नव्हती. 2025 साली आम्ही 10 टक्के दरवाढ केली होती. यंदाच्या वर्षी महागाईचा फटका आमच्या व्यवसायाला बसत असल्यामुळे आम्ही दरवाढ 20 टक्के करत आहोत. तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांनी आम्हाला सहकार्य करावं ही विनंती."

सलून व्यवसायासाठी लागणारं साहित्य महाग : "सलून व्यवसायासाठी लागणारे शॅम्पू, हेअर कलर, ब्लीच, फेशियल क्रीम, जेल, वॅक्स, डिस्पोजेबल वस्तू, टॉवेल धुण्याचे साहित्य, निर्जंतुकीकरणासाठी लागणारे पदार्थ आणि इतर अनेक वस्तू पेट्रो-केमिकल उद्योगाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम या वस्तूंवर झाला आहे. ग्राहकांना परवडावं म्हणून अनेक सलून व्यावसायिकांनी स्वत:चा नफा कमी करून सेवा सुरू ठेवल्या. मात्र आता भाववाढी शिवाय दुसरा पर्याय नाही," असंही यावेळी कपिल चव्हाण म्हणाले.

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TAGGED:

SALON BEAUTY PARLOUR ASSOCIATION
HAIRCUT SHAVE RATES
मुंबईत दाढी कटिंगचे भाव वाढले
सलून ब्युटी पार्लर असोसिएशन
HAIRCUT SHAVE RATES HIKED IN MUMBAI

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