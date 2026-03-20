नाशिक जिल्ह्यात गारपीट, कांदा द्राक्ष गहू उत्पादक शेतकरी अडचणीत
Published : March 20, 2026 at 3:24 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसात झालेल्या जोरदार अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे कांदा, द्राक्ष, गहू उत्पादक शेतकरी अडचणी सापडला आहे. नुकसान झालेल्या पिकांचे लवकर पंचनामे करून मदत मिळावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
देशात एकीकडे गुढीपाडवा सण उत्साहात साजरा होत असताना नाशिक जिल्ह्यात याच दिवशी सायंकाळी अनेक भागात जोरदार अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली. यामुळे सिन्नर, मालेगाव, मनमाड, नामपूर, लासलगाव या भागातील कांदा, गहू, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे हाताशी आलेल्या पिकांचं नुकसान झालेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शासनाने लवकरात लवकर पंचनामे करून भरघोस मदत द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
नामपूर भागात गहू भिजला - गुरुवारी सायंकाळी नामपूर भागात जोरदार वादळी वाऱ्यांचा पाऊस झाला. यात मिरची कांदा गहू कोबी या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. विशेषतः कापणीला आलेला गहू भिजल्यानं शेतकऱ्यांचं सर्वाधिक नुकसान झालं आहे.
निफाड तालुक्यात जोरदार पाऊस - निफाड तालुक्यातील लासलगावमध्ये दोन दिवस सलग गारांचा पाऊस झाला. यामुळे नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली होती. नैताळे, सोनेवाडी या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यानं द्राक्ष उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे.
द्राक्ष पिकाला सर्वाधिक फटका - चांदवड भागात गुरुवारी दुपारनंतर आकाशात काळे ढग दाटून आले होते. त्यानंतर दुधखेड नवापूर, पारेगाव, वडनेर भैरव, बहादुरी, चिखलआंबे आदी गावांसह परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सुरुवातीला गारपीट झाल्यानं शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली या अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक परिणाम द्राक्ष, कांदा आणि गहू पिकांवर होणार असल्याचं दिसून येत आहे. सध्या या भागात सुमारे 30 ते 35 टक्के द्राक्षबागांचे लिलाव सुरू असताना या पावसामुळे द्राक्ष उत्पादकांना आर्थिक फटका बसला आहे.
पंचनामा करण्याचे आदेश - 19 मार्च रोजी मालेगाव तालुक्यातील रावळगाव आधार पिंपळगाव, कोठरे, काष्टी, सातमाने खाकुर्डी या गावात गारपीट झाली. यात गहू द्राक्षाचे मोठे नुकसान झाले असून मंत्री दादा भुसे यांनी कृषी आणि महसूल विभागाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा...