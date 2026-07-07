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हाफकीनच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणाला गती

हाफकीनच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी देणार असल्याचं मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केलं.

विधान भवन
विधान भवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 7, 2026 at 8:22 PM IST

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मुंबई - राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत आज दिली. तसंच महामंडळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रलंबित प्रश्न सोडवून संस्था पुन्हा सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.


विधान परिषदेत आमदार भाई जगताप यांनी हाफकीन महामंडळाच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या चर्चेत सदस्य प्रसाद लाड आणि संजय खोडके यांनीही सहभाग घेत हाफकीनच्या बळकटीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला.


यावर झिरवाळ यांनी सांगितलं की, हाफकीन महामंडळाच्या विकासासाठी यापूर्वी एकूण 1100 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 35 कोटी रुपयांचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला असून, अतिरिक्त 30 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही केली जात आहे.


महामंडळासमोरील विविध प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या बैठकीत हाफकीनला पुन्हा सक्षम, स्वयंपूर्ण आणि आधुनिक संस्थेच्या रूपात उभे करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितलं.


हाफकीन ही देश-विदेशात विश्वासार्ह आणि नावाजलेली संस्था असून लस व औषध निर्मिती क्षेत्रात तिचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. मात्र, सध्या संस्थेला कर्मचारी संख्या, वेतन, कर्मचाऱ्यांच्या निवास व्यवस्था तसेच इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यात येतील, अशी ग्वाही मंत्री झिरवाळ यांनी सभागृहात दिली.

याशिवाय, हाफकीनमध्ये तयार होणाऱ्या काही लसी आणि औषधांना देशात विशेष महत्त्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पोलिओ, घटसर्प तसेच इतर आवश्यक लसींचे उत्पादन वाढविण्यासाठीही नियोजन करण्यात येत असून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. हाफकीन महामंडळाला अधिक सक्षम, आधुनिक आणि संशोधनक्षम संस्था म्हणून विकसित करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय पाठबळ देण्यास राज्य सरकार वचनबद्ध असल्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

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TAGGED:

HAFFKINES TRIPLE VACCINE
हाफकीन
नरहरी झिरवाळ
त्रिगुणी लस निर्मिती
HAFFKINES

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