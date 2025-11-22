'26/11 च्या वेळी भारतानं 'ऑपरेशन सिंदूर' सारखा हल्ला केला असता, तर पुन्हा कोणाची हिम्मत झाली नसती' : देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दहशतवादी हल्ल्याला 18 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याची धग अद्यापही कायम आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26/11 हल्ल्यावरुन टीका केली.
मुंबई : "26/11 घटना घडून 18 वर्ष झाली. पण 26/11 ची घटना कधीही विसरु शकणार नाही. पहलगाम इथंही दहशतवाद पसरविण्याचा प्रयत्न झाला. 26/11 चा हा हल्ला केवळ ताज आणि ट्रायडेन्ट हॉटेलवर नव्हता, तर भारताच्या सार्वभौमत्वावर हा हल्ला होता. त्यावेळीच आम्ही दहशतवाद्यांवर 'ऑपरेशन सिंदूर' सारखा हल्ला केला, असता तर दहशतवाद्यांची पुन्हा भारतावर हल्ला करण्याची हिंमत झाली नसती," असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडण्वीस यांनी केलं. ते गेट वे ऑफ इंडिया इथं आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते.
26/11 हा भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला : "ताज आणि ट्रायडेन्ट हे केवळ हॉटेल नव्हते, तर इथं अनेक विदेशी लोकं राहतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी समजली जाते, त्या मुंबईवर हल्ला केला गेला. हल्ला करून दहशतवाद्यांना हे जगाला दाखवायचं होतं, की आम्ही मुंबईवर हल्ला केला. पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. त्यानंतर दहशतवाद्यांनी पुन्हा भारतावर हल्ला करण्याची हिम्मत केली नाही. पण 26/11च्या वेळी असा भारतानं हल्ला केला पाहिजे होता, पण तसं झाला नाही," असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचं नाव न घेता लागावला. आज कुलाबा इथं आयोजित ‘ग्लोबल पीस ऑनर्स’ कार्यक्रमात 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील हुतात्मा जवानांचं तसेच पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांचं स्मरण करताना मुख्यमंत्री यांनी दहशतवाद आणि पाकिस्तानवर हल्लाबोल चढवला.
पाकिस्तानला आपण घरात घुसून मारलं : "हा नवीन भारत आहे हे आपण ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून जगाला दाखवून दिलं आहे. पाकिस्तान समोरुन आपल्यासोबत युद्द जिंकू शकत नाही. म्हणून पाठीमागून युद्ध करत आहे. हा बदलेला भारत आहे. पाकिस्तानच्या घरात घुसून भारतानं पाकिस्तानला धडा शिकवला. अतिरेक्यांना देशातील अनेक शहरात हल्ला करायचा होता. पण लढाई अजूनही संपलेली नाही. कारण अजूनही ते हल्ला करु शकतील, म्हणून देशातील प्रत्येक नागरिकांनी सजग आणि सतर्क राहिलं पाहिजे. आमच्या धाडसी पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी लढाई लढली होती. यात हेमंत करकरे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबळे, सदानंद दाते यांनी या लढाईत शौर्य दाखवलं. म्हणून आपण ती लढाई जिंकलो होतो. पण लढाई अजूनही संपलेली नाही. आपण जागरूक असलं पाहिजे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
भीतीचा थरकाप आजही मनात जिवंत : यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी हुतात्मांना भावनिक सलामी दिली. "खऱ्या अर्थानं देशभक्ती आणि राष्ट्रभक्ती म्हणजे काय आहे, ते या कार्यक्रमातून दाखवून दिलं. आजही ताज हॉटेलसमोर उभं राहिलं की त्या दिवसाचे आगीचे आवाज, धूर आणि भीतीचा थरकाप आजही मनात जिवंत आहे. आठवण काढली तरी अंगावर शहारे येतात. 26/11 हल्ल्याच्या आठवणीनं आजही मन विचलित होते," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
