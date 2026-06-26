अपहरण करुन जबरदस्तीने अश्लिल व्हिडिओ बनवून लुटणारी सराईत महिला गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात, 6 सहकाऱ्यांनाही अटक
अश्लील व्हिडिओ बनवून पैशांसाठी लुटमार करणाऱ्या टोळी प्रमुख महिलेसह 6 आरोपींना चंदनझिरा पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
Published : June 26, 2026 at 8:02 PM IST
जालना - चंदनझिरा पोलीस ठाणेच्या हद्दीमध्ये नविन मोंढा रोडवर एका बोलेरो चालकास अडवून त्यास त्याच्याच बोलेरो गाडीमध्ये जबरदस्तीने कोंबून ड्रायपोर्टकडे घेवून जाऊन तेथे त्यास मारहाण करण्यात आली. त्याच्या खिशातील रोख रक्कम, मोबाईल बळजबरीने हिसकावून घेण्यात आला. तसंच त्याचा अश्लील व्हिडिओ बनवून त्यास नातेवाईक व मित्रांकडून फोन पे वर पैसे घेण्यास भाग पाडलं. ते पैसे स्वतःच्या फोन पे वर ट्रान्सफर करुन घेण्याची घटना दिनांक 20 जूनला रात्री घडली होती. त्याबाबत दिनांक 23 तारखेला तक्रारदारानं तक्रार दिल्यानंतर चंदनझिरा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी आता पोलिसांनी मोठी कारवाई केलीय.
पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधु आणि अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी यांनी गुन्ह्याचं गांभीर्य समजून पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब पवार यांना सदर गुन्ह्याचा छडा लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावरुन पोस्टे चंदनझिराचे एक पथक तयार करण्यात आले. सदरचा गुन्हा सराईत, रेकॉर्डवरील गुन्हेगार सपना निकाळजे हिने तिच्या साथीदारांसह केला असल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर पथकानं तिचा शोध घेतला असता सपना संतोष निकाळजे वय 23 वर्षे रा. पांगरी उगले ता. सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा ह. मु. रॉयलनगर जालना ही बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये पळून जात असताना तिचा पाठलाग करुन देऊळगाव राजा रोडवर पेट्रोलपंपाजवळ ताब्यात घेण्यात आलं. तिच्याकडून गुन्ह्यातील तिच्या इतर साथीदारांची नावं घेऊन जालना शहरातील विविध भागातून विनाश गणेश झोटे वय 26 वर्षे रा. राजपुतवाडी जालना, अजुर्न चमन बहादुर राजपुत वय 34 वर्षे रा. पुष्पक नगर मंठा चौफुली जालना, शंकर माणिक जाधव वय 26 वर्षे रा. घनसावंगी ता. घनसावंगी जि. जालना ह. मु. लहुजी चौक नुतन वसाहत जालना, अतिष सतिष गायकवाड वय 19 वर्षे रा. नुतन वसाहत जालना यांना पोस्टे चंदनझिराचे पोलीस पथकानं अवघ्या 4 तासांमध्ये बेड्या ठोकल्या. त्यांच्याकडून गुन्हा करताना वापरलेली ऑटो रिक्शा, मोबाईल, तक्रारकर्त्याचे लुटलेले पैसे असा एकूण 2 लाख 61 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहेत.
आरोपींनी गुन्हा करताना तक्रारदाराच्या फोन पे वरुन मध्यरात्रीच्या सुमारास ज्या युपीआय आयडीवरवर पैसे ट्रान्सफर केले आणि विड्रॉल केले ती युपीआय आयडी सचिन लक्ष्मण कंठाळे वय 32 वर्षे रा. जामवाडी ता. जि. जालना याची असल्यानं त्याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यालासुध्दा अटक करण्यात आली आहे.
आरोपी सपना निकाळजे ही मुख्य सुत्रधार महिला आरोपी असून पोलीस रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. तिच्याविरुध्द जालना तसंच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये हनी ट्रॅपचे गुन्हे दाखल आहेत. हनी ट्रॅपच्या गुन्ह्यामध्ये व्यक्तीला जाळ्यात अडकवल्यानंतर त्याचे अश्लील फोटो/व्हिडिओ तयार करणे, त्यास फोटो/व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देणे, निर्जन स्थळी किंवा लॉजवर घेवून जाणे, तेथे इतर साथीदार यांना बोलावून मारहाण करुन जबरदस्तीने लुटणे अशा प्रकारे गुन्हे करण्याची सपना निकाळजे हीची पध्दत आहे. तिनं यापूर्वी करमाड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये केलेल्या हनी ट्रॅपच्या गुन्ह्यामध्ये बदनामीच्या भीतीनं एकानं आत्महत्या केल्याची घटना घडलेली असून त्याबाबत गुन्हा दाखल आहे.
सपना निकाळजे ही प्रत्येक गुन्हा करताना वेगवेगळ्या साथीदारांची टोळी तयार करुन गुन्हे करते. तिनं अश्लील फोटो/व्हिडिओ तयार करुन सोशल मीडियावर प्रसारीत करण्याची धमकी दिलेली असल्याने लुटला गेलेला नागरिक बदनामीच्या भीतीने तिच्याविरुध्द तक्रार करत नाही. परंतु आता ती पोलिसांच्या अटकेमध्ये असल्याने अशा प्रकारच्या घटना जिल्ह्यामध्ये कोणासोबत घडलेल्या असतील तर त्यांनी निसंकोचपणे पोलिसांच्या समोर येवून तक्रार करण्याचं अवाहन पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधुयांनी केलं आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक तेगबीरसिंह संधु, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी, उपविभागीय पोलीस अधीकारी अनंत कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चंदनझिरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब पवा कृष्णा तंगे, राजेंद्र पवार, अशोक जाधव, अभिजीत वायकोस, सागर खैरे, महिला पो. शिंदे, अनुराधा बांडे यांनी केली आहे.