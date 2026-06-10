गुटखा माफियांची दहशत! महिला अधिकाऱ्याला वाहनाखाली चिरडण्याचा प्रयत्न, मंत्री झिरवाळ यांचे कडक कारवाईचे आदेश
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम अन्नपदार्थांविरोधातील कारवाया तीव्र केल्या आहेत.
Published : June 10, 2026 at 9:58 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने प्रतिबंधित गुटख्याविरोधातील कारवाई तीव्र केली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील वाळूज परिसरातील रहीमपूर इथं कारवाईदरम्यान गुटखा माफियांनी विभागाच्या पथकावर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एका आयशर ट्रकची तपासणी केली असता, त्यामध्ये सुमारे 25 मोठी पोती प्रतिबंधित अन्नपदार्थ आढळून आले. कारवाई सुरू असतानाच काळ्या रंगाच्या चारचाकी वाहनातून 5 ते 6 जण घटनास्थळी आले. त्यांनी कारवाईत अडथळा आणत अधिकाऱ्यांच्या अंगावर भरधाव स्कॉर्पिओ घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
या थरारक घटनेत अधिकारी बालंबाल बचावले. पोलीस घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच हल्लेखोरांनी तेथून पळ काढला. या घटनेमुळे अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विभागाचे मंत्री श्रीहरी झिरवाळ यांनी सोशल मीडियाद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना धीर देत कोणालाही घाबरण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.
पहाटे कारवाईदरम्यान घडला हल्ला : अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम अन्नपदार्थांविरोधातील कारवाया तीव्र केल्या आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार अन्न व औषध प्रशासनाची पथके विविध ठिकाणी कारवाई करत आहेत.
याच मोहिमेअंतर्गत 9 जून रोजी पहाटे 1 वाजेच्या सुमारास अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त विवेक पाटील, अन्न सुरक्षा अधिकारी फरीद सिद्दीकी, प्रज्ञा सुरसे तसेच नमुना सहाय्यक अमोल कांबळे यांचं पथक गोपनीय माहितीच्या आधारे रहीमपूर येथील जे. के. रोलर फ्लोर मिलसमोरील रस्त्यावर पोहोचलं.
तिथं एमएच-16 सीडी-8296 क्रमांकाच्या ट्रकची तपासणी केली असता त्यामध्ये 25 मोठी पोती प्रतिबंधित अन्नपदार्थ आढळून आले. या मालावर जप्तीची कारवाई सुरू असतानाच काही जणांनी घटनास्थळी येत पथकावर जीवघेणा हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे.
पोलिसांपूर्वीच आरोपी घटनास्थळी : ट्रकमध्ये प्रतिबंधित गुटखा आढळून आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकानं तत्काळ वाळूज पोलिसांकडे संरक्षणाची मागणी केली. मात्र, पोलीस घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच विना क्रमांकाच्या काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओमधून 5 ते 6 जण तिथं दाखल झाले. त्यांनी कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्यास सुरुवात केली.
यावेळी आरोपींनी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर स्कॉर्पिओ घालण्याचा प्रयत्न केला. जीव वाचवण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांना जवळील मंदिरामागे आश्रय घ्यावा लागला. तर महिला अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा सुरसे यांचाही आरोपींनी पाठलाग करत त्यांच्या अंगावर वाहन घालण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत स्वतःचा बचाव केला. दरम्यान, या गोंधळाचा फायदा घेत आरोपींपैकी एका व्यक्तीनं कारवाई सुरू असलेला ट्रक घटनास्थळावरून पळवून नेला. संपूर्ण प्रकार अधिकाऱ्यांनी मोबाईल कॅमेऱ्यात चित्रीत केला आहे.
दोन संशयित ताब्यात : घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जीवे मारण्याचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणं आणि धमकी देणं यासह विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांनी दिली.
मंत्री झिरवाळांकडून अधिकाऱ्यांना धीर : घटनेची माहिती मिळताच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे अधिकाऱ्यांना घाबरण्याचं कारण नसल्याचं सांगितलं. तसेच महिला अधिकारी प्रज्ञा सुरसे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास दिला.
गुटखा माफियांच्या दबावतंत्राला बळी न पडता कारवाई सुरूच राहील, असा इशाराही झिरवाळ यांनी दिला. जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही तसेच कायदा व सुव्यवस्था कायम राखत दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.