नृसिंहवाडीत 'गुरुदेव दत्त'चा जयघोष! गुरुपौर्णिमेनिमित्त दत्तचरणी हजारो भाविकांची अथांग गर्दी
नृसिंहवाडीत गुरुपौर्णिमेनिमित्त हजारो भाविकांनी दत्तदर्शन घेतलं आहेत. चातुर्मास सुरू झाल्यामुळं पारंपरिक पालखी सोहळा स्थगित करून इंदुकोटी आरतीचं नियोजन केलं आहे.
Published : July 29, 2026 at 1:56 PM IST
कोल्हापूर : गुरुपौर्णिमेच्या (दि.29) पावन पर्वानिमित्त श्रीक्षेत्र नृसिंहवाडी इथं गुरुभक्तांनी मोठ्या संख्येनं हजेरी लावत श्री दत्तदर्शनाचा लाभ घेतला. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा आणि आंध्र प्रदेशातून आलेल्या हजारो भाविकांनी पहाटेपासूनच दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या. 'श्री गुरुदेव दत्त' आणि 'दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा' या जयघोषानं संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. नृसिंहवाडी हे दत्तसंप्रदायातील अत्यंत महत्त्वाचं तीर्थस्थान मानलं जातं. त्यामुळं गुरुपौर्णिमेला नृसिंहवाडीत दरवर्षी विशेष गर्दी पाहायला मिळते.
काकड आरतीनं धार्मिक कार्यक्रमांची सुरुवात : "गुरुपौर्णिमा पर्वाच्या दिवशी पहाटे साडेचार वाजता काकड आरतीनं धार्मिक कार्यक्रमांची सुरुवात झाली. त्यानंतर षोडशोपचार पूजा, पंचामृत अभिषेक, पादुका महापूजा, पवमान पठण, धूपदीप आरती आणि शेजारती असे विधी पार पडले. कृष्णा-पंचगंगा नदीच्या संगमावर स्नान करून भाविकांनी गुरुपूजन व श्रीदत्तांचं दर्शन घेतलं. पुजारी आणि मानकरी यांच्या उपस्थितीत गुरुपूजनाचा सोहळा पार पडला," अशी माहिती श्री दत्तदेव संस्थानचे अनंत पुजारी यांनी दिली आहे.
'या' कारणामुळं पारंपरिक पालखी सोहळा स्थगित : यंदा चातुर्मासाचा प्रारंभ झाल्यामुळं पारंपरिक पालखी सोहळा गुरुवारपासून स्थगित केला आहे. त्याऐवजी इंदुकोटी आरती-पूजेची व्यवस्था केली आहे. देवस्थान प्रशासनानं याबाबत नियोजनबद्ध बदल केल्यामुळं धार्मिक विधींना पारंपरिक शिस्त आणि सातत्य लाभल्याचं दिसून आलं.
भाविकांसाठी सुयोग्य नियोजन : कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळं मंदिराच्या सभा मंडपात पाणी शिरलं आहे. संभाव्य अडचण लक्षात घेऊन देवस्थान आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी तातडीनं उपाययोजना केल्या. दर्शनरांग, मुखदर्शन व्यवस्था, सीसीटीव्ही, ध्वनीक्षेपक, सुरक्षा रक्षक, सूचना फलक आणि मोफत महाप्रसादाची व्यवस्था केली आहे. उत्तर घाटापासून दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या आणि गर्दीचं नियोजन करण्यासाठी चार स्वतंत्र रांगा तयार करण्यात आल्या.
जादा एसटी फेऱ्या : भाविकांच्या सोयीसाठी कुरुंदवाड आगारासह कोल्हापूर, सांगली, मिरज, कागल, इचलकरंजी, संभाजीनगर आणि गगनबावडा आदी आगारांतून सुमारे 30 जादा एसटीच्या फेऱ्या सोडण्यात आल्या. बहुमजली पार्किंग भरल्यानंतर माहेश्वरी भवन, पाटील महाराज मठ, जगदाळे प्लॉट आणि कॉलेज परिसर इथं वाहनतळाची अतिरिक्त व्यवस्था करण्यात आली. गुरुपौर्णिमेचा सोहळा शांततेत आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी देवस्थान, ग्रामपंचायत आणि शिरोळ पोलिसांनी मुख्य मार्गावर एकेरी वाहतुकीचं नियोजन केलं आहे. प्रशासनाच्या नियोजनामुळं लाखोंच्या श्रद्धेचा हा सोहळा कोणताही अनुचित प्रकार न घडता भक्तिमय वातावरणात संपन्न होत आहे.
हेही वाचा :