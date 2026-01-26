हिंद दी-चादर : गुरू तेग बहादुर साहिब जी यांच्या बलिदानातून मानवी मूल्यांच्या रक्षणाची मिळते प्रेरणा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गुरू तेग बहादुर साहिब जी यांच्या बलिदानातून मानवी मूल्यांच्या रक्षणाची प्रेरणा मिळते, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते नांदेड इथं बोलत होते.
Published : January 26, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 8:46 AM IST
नांदेड : "'हिंद-दी-चादर' गुरू तेग बहादुर साहिबजी यांचं बलिदान मानवी मूल्यांसाठी होतं. त्यांचं बलिदान आपल्याला सत्य, धर्म आणि मानवी मूल्यांच्या रक्षणासाठी निर्भीडपणे उभं राहण्याची प्रेरणा देतं. त्यामुळेच त्यांचे विचार राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे," असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. नांदेड येथील मोदी मैदानावर आयोजित 'हिंद दी चादर' श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी यांच्या 350 व्या शहीदी समागम कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री कोनिडला पवन कल्याण, दिल्लीचे उद्योग, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री सरदार मनजिंदर सिंघ सिरसा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले? : मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या भाषणात म्हणाले की, "गुरू तेग बहादुर साहिब जी यांनी दिलेलं बलिदान हे केवळ शीख धर्मासाठी नव्हतं, तर या देशाची संस्कृती, सभ्यता, विचारधारा आणि धर्म यांच्या रक्षणासाठी होतं. त्यांचा पराक्रम, वीरता, शौर्य आणि सर्वोच्च बलिदानाला अभिवादन करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येनं समाज नांदेडच्या ऐतिहासिक भूमीत एकत्र आला आहे. गुरु तेग बहादूर साहिब जी यांच्या बलिदानामुळे संपूर्ण देशात धर्म, स्वातंत्र्य आणि आत्मसन्मानासाठी लढण्याची नवी चेतना निर्माण झाली. त्यांचा गौरवशाली इतिहास सर्वांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी शहीदी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम नसून प्रत्येक गावात, वाड्या-वस्त्यांवर जावून श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांचा इतिहास घराघरात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. शीख गुरूंचा इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याचं काम राज्य शासनानं हाती घेतलं आहे."
'नांदेडनं सामाजिक सलोखा अधिक मजबूत करण्याचे काम केलं' : "श्री गुरु नानक देवजींना मानणारा, त्यांच्या विचारांवर श्रद्धा ठेवणारा सर्व समाज एकत्र आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशाच्या विपरीत परिस्थितीत श्री गुरु नानक देवजींनी एकत्र बांधणारा, भेदाभेद नष्ट करणारा महान विचार दिला आहे. त्या विचारांनी संपूर्ण देशात विविध समाजांना जोडण्याचं काम केलं. हा विचार घेवून सर्व समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होत आहे. संत नामदेव महाराज हे महाराष्ट्रातील महान संत होते. त्यांची समाधी पंजाबमधील घुमान इथं आहे. संत नामदेवांनी मांडलेले विचार, त्यांचे अभंग आणि पंक्ती यांना श्री गुरु ग्रंथ साहिबमध्ये स्थान मिळालं. त्यांचे विचार गुरुबाणीचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील वारकरी परंपरा आणि शीख समाज यांच्यातील अनोखं, अतूट नातं अधिक दृढ झालं आहे. श्री गुरु गोविंद सिंह महाराजांच्या दीर्घकाळ वास्तव्यानं नांदेडची भूमी पावन झाली. या भूमीनं सामाजिक सलोखा अधिक मजबूत करण्याचं काम केलं," असा उल्लेख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.
'गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांनी सार्वजनिक कल्याणाची कामं केली' : उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांचं बलिदान हे केवळ एका धर्मापुरतं मर्यादित नसून संपूर्ण मानवी सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी होतं. जुलमी शासकांच्या दमनकारी धोरणांविरुद्ध विचार स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी दिलेले गुरु तेग बहादुर जी यांचे बलिदान हे अभूतपूर्व ऐतिहासिक उदाहरण असून, त्यांच्या निर्भय आचरणातून धार्मिक व नैतिक दृढतेचा आदर्श मिळतो. धर्मतत्त्वज्ञान जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांनी देशभर प्रवास करून आध्यात्मिक,सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी रचनात्मक कार्य केलं. अंधश्रद्धा व अपप्रथांविरुद्ध त्यांनी प्रबोधन केलं. तसेच, धर्मशाळा उभारणं, दानधर्म व प्राणीसेवा यांसारखी सार्वजनिक कल्याणाची कामं केली."
महाराष्ट्रात येऊन आनंद झाला- पवन कल्याण : आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी आपल्या भाषणाला मराठी भाषेत सुरुवात करत महाराष्ट्रात पुन्हा येऊन आनंद झाल्याचं सांगितलं. श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांच्या बलिदानाच्या स्मरणासाठी होणारा हा कार्यक्रम संस्मरणीय ठरेल, असंही ते म्हणाले. गुरू तेग बहादूर जी यांच्या जीवनाचा आदर्श घेत युवकांनी देशाला नव्या उंचीवर घेवून जाण्याचा, तसेच देशाला अखंडीत ठेवण्याचा संकल्प करावा, असं आवाहनदेखील त्यांनी केलं. "छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इतिहासातून सामर्थ्यासोबत सद्भाव जपण्याचा संदेश महाराष्ट्रानं दिला आहे," असा उल्लेखही पवन कल्याण यांनी केला.
दिल्लीच्या उद्योगमंत्र्यांनी केलं सीएम फडणवीसांचं कौतुक : दिल्लीचे उद्योग, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा म्हणाले, "या समागम कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं भाग्य लाभलं, याचा आनंद आहे. अतिशय भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन राज्य शासन व 9 समाजाच्या सहभागातून केलं आहे. श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांचा इतिहास जगासमोर आणण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात आणला. नांदेडच्या ऐतिहासिक भूमीत होत असलेल्या या समागम कार्यक्रमानिमित्त श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांचा इतिहास सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे आभार. हा कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या मातीतील विविध समाजाला एकत्र आणणारा ठरला."
'संत नामदेवांनी पंजाब आणि महाराष्ट्राला जोडण्याचं काम केलं' : संत ज्ञानी हरनाम सिंघ म्हणाले, "संत नामदेव यांनी पंजाब आणि महाराष्ट्राला जोडण्याचं काम केलं, त्यानंतर श्री गुरु गोविंद सिंह यांनी महाराष्ट्रात येऊन दोन्ही राज्यातील समाजाला जोडण्याचं काम केलं. देशावर जेव्हा संकट आलं, तेव्हा महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांनी शौर्य दाखवलं. ज्या धार्मिक सभ्यतांसाठी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांनी बलिदान दिलं, त्या धार्मिक सभ्यता जपण्याचा, त्यांना आपल्या जीवनाचा हिस्सा बनविण्यासाठी संकल्प युवा वर्गानं करावा," असं आवाहन त्यांनी केलं. शालेय अभ्यासक्रमात श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांचा इतिहास समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केलं. तसेच शहीदी समागम कार्यक्रमानिमित्त श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांचा इतिहास घराघरात पोहोचत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं.
'शीख समाजाचा इतिहास शाळांमध्ये शिकवला जातोय ही आनंदाची बाब' : "श्री गुरु नानक देवजी यांच्या विचारांवर श्रद्धा असणाऱ्या नऊ समाजांना पहिल्यांदाच एकत्र आणून आयोजित केलेला हा कार्यक्रम समाजाला जोडणारा आहे. नऊ समाज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांच्याशी जोडले गेले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानं राज्यात तीन ठिकाणी होणाऱ्या शहीदी समागम कार्यक्रमांच्या निमित्तानं हे समाज पुन्हा एकत्र येत आहेत. शीख समाजाचा इतिहास शाळांमध्ये शिकवला जात आहे, ही अतिशय आनंददायी बाब आहे," असं गुरूव्दारा बोर्डाचे प्रशासक डॉ. विजय सतबीर सिंह यांनी यावेळी सांगितलं.
कार्यक्रमाला कोण कोण होतं उपस्थित ? : उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री कोनिडला पवन कल्याण, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, नांदेडचे पालकमंत्री अतुल सावे, नवी दिल्लीचे उद्योग, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री सरदार मनजिंदर सिंघ सिरसा, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ.अजित गोपछडे, खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार जितेंद्र अंतापूरकर, आमदार रवींद्र चव्हाण, राज्य अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, अल्पसंख्यांक विभागाचे सचिव रुचेश जयवंशी, विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, गुरूव्दारा बोर्डाचे प्रशासक डॉ. विजय सतबीर सिंघ, शहीदी समागम समितीचे राज्य समन्वयक रामेश्वर नाईक यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा
- नांदेडच्या भूमीवर होणारा शहीदी समागम राष्ट्रीय एकात्मतेचं प्रतीक : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान
- 'गुरु तेग बहादुर साहिबजीं'च्या शहीदी स्मरणार्थ नांदेडमध्ये भक्तिभावाचा महासागर; सोहळ्याला पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची हजेरी
- नांदेडमध्ये आजपासून 'हिंद दी चादर'चा उत्सव: 52 एकरावर होणार भव्य सोहळा; गृहमंत्री अमित शाह यांची प्रमुख उपस्थिती