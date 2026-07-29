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गुरु पौर्णिमेनिमित्त शिर्डीत उत्साहाचं वातावरण; देश-विदेशातील लाखो भाविक साईदरबारी

गुरुपौर्णिमा उत्सवाचा आज मुख्य दिवस असल्याने शिर्डीतील साईबाबा समाधी मंदिरासह गुरूस्थान मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे.

Guru Purnima
गुरु पौर्णिमेनिमित्त शिर्डीत उत्साहाचं वातावरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 9:43 AM IST

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शिर्डी : येथील साईबाबा मंदिरात तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाची सुरुवात काकड आरतीने झाली. आरतीनंतर साईबाबांची मूर्ती आणि 'श्री साई चरित्र' ग्रंथ यांची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. ही मिरवणूक गुरुस्थानावरून मार्गक्रमण करत द्वारकामाई मंदिरात पोहोचली. त्यानंतर, द्वारकामाईमध्ये 'श्री साई चरित्र' ग्रंथाचं अखंड पारायण सुरू झालं. गुरुपौर्णिमेच्या या मंगलमय प्रसंगी, बाबांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी देश-विदेशातील लाखो भाविकांनी साई समाधीचं दर्शन घेतलं.

1908 मध्ये सुरू झाला गुरुपौर्णिमा उत्सव : शिर्डीचा गुरुपौर्णिमा उत्सव सन 1908 मध्ये साईबाबांच्या अनुमतीनं सुरू झाला. साईबाबांच्या 1918 मधील महानिर्वाणानंतर श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेमार्फत दरवर्षी रामनवमी, गुरुपौर्णिमा आणि विजयादशमी हे तीन प्रमुख उत्सव साजरे केले जातात. यापैकी गुरुपौर्णिमा उत्सवाला विशेष महत्त्व आहे.

उत्सवाच्या मुख्य दिवशी साईसच्चरित ग्रंथाच्या पारायणाची सांगता : उत्सवाच्या मुख्य दिवशी श्री साईसच्चरित या पवित्र ग्रंथाच्या अखंड पारायणाची सांगता झाली. यानिमित्त काढण्यात आलेल्या अखंड पारायण समाप्ती मिरवणुकीत संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिवाजी कचरे यांनी वीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी श्री साईसच्चरित पोथी, तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे आणि खरेदी व्यवस्थापक कुणाल आभाळे यांनी साईबाबांची प्रतिमा हातात घेऊन सहभाग नोंदविला.

यावेळी प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले, मंदिर विभाग प्रमुख विष्णू थोरात, संरक्षण अधिकारी रोहिदास माळी, प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, मंदिराचे पुजारी, शिर्डी ग्रामस्थ तसेच मोठ्या संख्येने साईभक्त उपस्थित होते.

रात्रभर खुले राहणार समाधी मंदिर : गुरुपौर्णिमा उत्सवाचा आज मुख्य दिवस असल्याने शिर्डीतील साईबाबा समाधी मंदिरासह गुरूस्थान मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. साईनामाचा गजर करत हजारो भाविक पायी शिर्डीत दाखल होत असून विविध भागांतून आलेल्या पालख्यांमुळे शहरातील प्रमुख रस्ते भाविकांनी फुलून गेले आहेत.

भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावे यासाठी साईबाबा समाधी मंदिर आज रात्रभर खुले ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

देशभरातून लाखो साईभक्त शिर्डीत : गुरुपौर्णिमेनिमित्त पहाटेच्या काकड आरतीसाठी रात्रीपासूनच भाविकांची लगबग सुरू होती. काकड आरतीनंतर साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईसच्चरित पोथी आणि वीणा यांची सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. ही मिरवणूक पाहण्यासाठीही मोठ्या संख्येने भाविकांनी गर्दी केली.

साईबाबा समाधी मंदिर, द्वारकामाई, चावडी आणि गुरूस्थान मंदिर आकर्षक फुलांनी सजविण्यात आलं असून साईबाबांच्या मूर्तीला सुवर्ण अलंकारांनी सजविण्यात आलं आहे. या देखण्या रूपाचं दर्शन घेताना अनेक भाविक भावूक झाल्याचे चित्र दिसून आलं. समाधी मंदिरातील दर्शनानंतर भाविक गुरूस्थान मंदिरात जाऊन श्रद्धेनं माथा टेकवत आहेत. गुरुदक्षिणा म्हणून साईबाबांना यथाशक्ती दान अर्पण करण्यासाठीही भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त देशभरातून लाखो साईभक्त शिर्डीत दाखल झाले आहेत. पुणे, मुंबई, नाशिकसह विविध भागांतून शेकडो पायी पालख्या शिर्डीत पोहोचल्या असून संपूर्ण शिर्डी नगरी साईमय वातावरणात न्हाऊन निघाली आहे.

TAGGED:

GURU PURNIMA CELEBRATIONS IN SHIRDI
SAI TEMPLE SHIRDI
गुरुपौर्णिमा शिर्डी साईबाबा मंदिर
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