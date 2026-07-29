गुरुपौर्णिमेनिमित्त शेगावात भाविकांची प्रचंड गर्दी; गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी लाखोंची उपस्थिती
श्री गजानन महाराजांचं शेगाव हे श्रद्धा, भक्ती आणि साधनेचं प्रमुख केंद्र मानलं जातं. गुरुपौर्णिमेनिमित्त महाराजांना गुरुस्थानी मानणारे लाखो भाविक मंदिरात दर्शनासाठी दाखल झाले आहेत.
Published : July 29, 2026 at 11:49 AM IST
बुलढाणा : गुरुपौर्णिमेनिमित्त जिल्ह्यातील संतनगरी शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज समाधी मंदिरात आज (29 जलै) भाविकांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पवित्र स्थळी दिवसभरात लाखो भाविकांनी समाधीस्थळी नतमस्तक होत संत गजानन महाराजांचं दर्शन घेतलं. राज्यभरातून भाविक दाखल झाल्यानं संपूर्ण शेगाव नगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली.
दर्शनासाठी पहाटेपासून रांगा : गुरूपौर्णिमेनिमित्त संत गजानन महाराजांना गुरुस्थानी मानणाऱ्या हजारो भाविकांनी पहाटेपासूनच मंदिरात दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या. मंदिर परिसरात सकाळपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मलकापूर ते शेगाव अशी सुमारे 70 किलोमीटरची पायी दिंडी शेगावात दाखल झाली. श्री संत गजानन महाराज सेवा ट्रस्ट, मलकापूर यांच्या वतीने आयोजित करण्यात येणारी ही दिंडी गेल्या 19 वर्षांपासून गुरुपौर्णिमेनिमित्त शेगावला येत आहे. यंदाच्या दिंडीत महिला आणि पुरुष मिळून सुमारे 900 ते 1000 वारकरी सहभागी झाले होते. तीन दिवसांचा पायी प्रवास करत 'गण गण गणात बोते'चा जयघोष, भजन आणि नामस्मरण करत वारकरी मोठ्या भक्तिभावाने शेगावात दाखल झाले.
गुरुपौर्णिमेनिमित्त शेगावात भक्तिमय वातावरण : श्री संत गजानन महाराजांचं शेगाव हे श्रद्धा, भक्ती आणि साधनेचं प्रमुख केंद्र मानलं जातं. गुरुपौर्णिमेनिमित्त महाराजांना गुरुस्थानी मानणारे लाखो भाविक समाधी मंदिरात दर्शनासाठी दाखल झाले आहेत. दिवसभर दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून भाविक शांतपणे आणि संयमाने दर्शनाचा लाभ घेत आहेत. भाविकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मंदिर व्यवस्थापनाकडून दर्शन, स्वच्छता, सुरक्षा आणि गर्दी नियोजनाच्या दृष्टीने आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे दर्शन प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे.
यंदाही गुरुपौर्णिमेनिमित्त लाखो भाविकांनी शेगावात हजेरी लावल्यानं संतनगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली आहे. संत गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी आणि आशीर्वादासाठी राज्यभरातून आलेल्या भाविकांमुळे संपूर्ण परिसरात उत्साह आणि भक्तीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
हेही वाचा