शिर्डीत गुरुपौर्णिमा उत्सवात साईचरणी सोन्याची उधळण; दोन दिवसांत 1 कोटी 70 लाखांचे सोने अर्पण
शिर्डीतील गुरुपौर्णिमा उत्सवात भक्तांनी दोन दिवसांत साईबाबांच्या (shirdi Saibaba) चरणी 1.70 कोटी रुपयांचे सोने अर्पण केले. यात 300 ग्रॅमचा सोन्याचा हार विशेष आकर्षण ठरला.
Published : July 29, 2026 at 8:48 PM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या शिर्डीत मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात सुरू असलेल्या तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या (Guru Purnima 2026) मुख्य दिवशी साईबाबांच्या चरणी भक्तांकडून दानाची मोठी उधळण झाली. उत्सवाच्या पहिल्या दोन दिवसांतच देशभरातील भाविकांनी साईबाबांच्या चरणी तब्बल 1 कोटी 70 लाख रुपयांचे सोन्याचे दान गुरुदक्षिणा म्हणून अर्पण करण्यात आले. यामध्ये आकर्षक सोन्याचा हार, दोन सुवर्ण मुकुट आणि सुवर्ण 'ॐ' चिन्हांचा समावेश आहे. अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
साईचरणी 300 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा हार अर्पण : गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या मुख्य दिवशी मुंबईतील एका साईभक्ताने गुप्त दान करुन साईबाबांच्या चरणी 300 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक सोन्याचा हार अर्पण केलाय. या हाराची बाजारभावानुसार अंदाजे किंमत 47 लाख रुपये आहे. दुपारच्या मध्यान्ह आरतीवेळी हा सुवर्णहार साईबाबांच्या मूर्तीस परिधान करण्यात आल्याची माहिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. संबंधित भक्ताने आपलं नाव गुप्त ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
साईचरणी एकूण 1 कोटी 70 लाख रुपयांचे सोने अर्पण : उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी विविध भक्तांकडून साईबाबांना तीन सुवर्ण वस्तू अर्पण करण्यात आल्या. आंध्र प्रदेशातील एका साईभक्ताने 642 ग्रॅम वजनाचा नक्षीदार सोन्याचा मुकुट अर्पण केला. या मुकुटाची किंमत सुमारे 1 कोटी 3 लाख रुपये आहे. तसंच, मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील साईभक्त ए. के. शर्मा यांनी 48 ग्रॅम वजनाचा नक्षीकाम असलेला सुवर्ण मुकुट अर्पण केला. या मुकुटाची किंमत 6 लाख 28 हजार 752 रुपये आहे. याशिवाय, गुजरातमधील वडोदरा येथील साईभक्त विजय बालकृष्ण नाईक यांनी 25.530 ग्रॅम वजनाची दोन सुवर्ण 'ॐ' चिन्हे अर्पण केली. त्यांची किंमत 3 लाख 34 हजार 417 रुपये आहे. गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी प्राप्त झालेले सुवर्ण अलंकार आणि दुसऱ्या दिवशी मुंबईतील भक्ताने अर्पण केलेला 300 ग्रॅमचा सोन्याचा हार यांचा एकत्रित विचार करता, दोन दिवसांत साईबाबांच्या चरणी एकूण 1 कोटी 70 लाख रुपयांचे सोने अर्पण झाले आहे.
देशभरातून लाखो भाविक शिर्डीत दाखल : गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने कालपासूनच शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. देशभरातून लाखो भाविक शिर्डीत दाखल झाले असून दर्शनानंतर प्रत्येक भक्त आपल्या श्रद्धेनुसार रोख रक्कम, सोने-चांदी आणि इतर वस्तू गुरुदक्षिणा म्हणून अर्पण करत आहेत. संपूर्ण मंदिर परिसर साईनामाच्या जयघोषाने आणि भक्तीरसाने दुमदुमून गेला असून, भाविकांच्या सोयीसुविधा आणि सुरक्षेसाठी संस्थानने चोख व्यवस्था केली आहे.
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